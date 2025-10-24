BYD toimitti SEALION 7 INTER EDITION -erikoismallinsa FC Internazionale Milanon käyttöön
Maailman johtava uuden energian ajoneuvojen valmistaja BYD on toimittanut italialaiselle jalkapalloseura FC Internazionale Milanon (Inter) pelaajille oman autokantansa osana kolmivuotista strategista kumppanuuttaan, jossa BYD toimii seuran maailmanlaajuisena autokumppanina.
BYD:n uusi SEALION 7 INTER EDITION -erikoismalli esiteltiin maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa ikonisen jalkapalloseuran kotikaupungissa, Milanossa. Kyseessä on rajoitetun erän mallisto, joka on luotu yhteistyössä Interin kanssa. Automalli juhlistaa teknologian ja urheiluhengen ainutlaatuista liittoa, ja “Nerazzurrien” identiteetti on nyt sovitettu autoilun maailmaan ainutlaatuisilla yksityiskohdilla.
SEALION 7 INTER EDITION on saatavilla kahtena eri versiona: Comfort RWD ja Excellence AWD. Malli erottuu harkitulla muotoilullaan, jossa metallinmusta kori yhdistyy saumattomasti täysin mustaan sisätilaan. Sisustaa elävöittävät Interille ominaiset hienostuneet siniset yksityiskohdat. Seuran virallinen logo on integroitu langattomaan latausalustaan, ja etu- sekä takaniskatuissa on vaaleanharmaalla kirjaillut kohokuvioinnit.
Interin ikonisiin väreihin viittaavat siniset tikkaukset koristavat kojelautaa, ohjauspyörää, keskikonsolia, ovipaneeleita, istuimia ja mallikohtaisia lattiamattoja. Teemaa vahvistavat musta ja sininen keskinauha jokaisessa istuimessa sekä siniset jarrusatulat. Uudessa mallissa on myös eksklusiiviset kevytmetallivanteet: Excellence AWD -versiossa 21-tuumaiset ja Comfort RWD -versiossa 20-tuumaiset. Lisäksi erottavana yksityiskohtana toimii Interille omistetut graafiset elementit, jotka toivottavat kuljettajan tervetulleeksi heti infotainment-järjestelmän käynnistyessä.
SEALION 7 INTER EDITION hyödyntää kaikkea sitä BYD-teknologiaa, jonka ansiosta se on vakiinnuttanut asemansa suunnannäyttäjänä uuden sukupolven sähkökatumaastureiden joukossa. Sulava suorituskyky, kattava toimintamatka, nopea lataus ja älykkäät kuljettajan avustinjärjestelmät yhdessä ensiluokkaisen matkustusmukavuuden kanssa luovat saumattoman ajokokemuksen.
Virallisen BYD-verkoston kautta myynnissä oleva erikoissarja sisältää 250 yksilöllistä mallia, ja tuotantoa voidaan laajentaa Nerazzurri-fanien kysynnän mukaan. Lisäksi Inter Club -jäsenille on luvassa erikoistarjous, mikä korostaa BYD:n vahvaa sidettä seuraan ja sen vankkaan kannattajakuntaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johannes ErkkiläMarkkinointipäällikköjohannes.erkkila@byd.com
Mellakka HelsinkiMedian yhteydenototcasper.pfitzner@mellakka.fi
Kuvat
Linkit
Tietoa BYD:stä
BYD on monikansallinen teknologiayritys, joka keskittyy hyödyntämään teknologisia innovaatioita paremman elämän puolesta. Vuonna 1995 ladattavien akkujen valmistajan perustettu BYD toimii nyt monialaisesti kattaen autot, raideliikenteen, uuden energian ja elektroniikan. Sillä on yli 30 teollisuuspuistoa Kiinassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Brasiliassa, Unkarissa ja Intiassa. BYD tarjoaa päästöttömiä energiaratkaisuja energian tuotannosta ja varastoinnista sen eri sovellutuksiin. Näin BYD vähentää osaltaan maailmanlaajuista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Sen uuden energian ajoneuvoja on kuudella mantereella, sadassa maassa ja yli 400 kaupungissa. BYD on listautunut Hongkongin ja Shenzhenin pörsseihin. Se tunnetaan Fortune Global 500 -yrityksenä, joka tavoittelee vihreämpää maailmaa innovaatioiden avulla. Lisätietoa osoitteesta www.bydglobal.com.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta BYD
YANGWANG U9 Xtreme teki uuden ennätyksen: nopein sähköinen hyperauto Nürburgringin Nordschleife-radalla24.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Maailman johtavan uuden energian ajoneuvojen valmistajan BYD:n YANGWANG-luksusbrändi on tehnyt U9 Xtreme -mallillaan uuden kierrosennätyksen sähköisten superautojen luokassa kuuluisalla Nürburgringin radalla Saksassa.
YANGWANG U9 Xtreme on maailman nopein sarjatuotantoauto – huippunopeus 496,22 km/h25.9.2025 08:45:00 EEST | Tiedote
Maailman johtavan uuden energian ajoneuvojen valmistajan BYD:n YANGWANG-luksusbrändi on asettanut uuden maailmanlaajuisen sarjatuotantoautojen 496,22 km/h -nopeusennätyksen ATP Automotive Testing Papenburg -testiradalla Saksassa.
BYD DOLPHIN SURF saavutti viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokituksen8.9.2025 19:30:47 EEST | Tiedote
BYD:n DOLPHIN SURF -auto on saavuttanut viiden tähden turvallisuusluokituksen riippumattoman Euro NCAP -järjestön uusimmissa testeissä. World Urban Car of the Year -palkittu malli, joka tuli myyntiin Euroopassa keväällä, erottuu kompaktien sähköautojen turvallisuudessa. DOLPHIN SURF suoriutui vahvasti kaikilla neljällä keskeisellä arviointialueella, ja erityisesti sen aikuisten ja lasten matkustajaturvallisuus sai kiitosta.
BYD lanseeraasi uuden Certified Pre-Owned -ohjelman vaihtoautoille8.9.2025 19:19:07 EEST | Tiedote
Ohjelman tavoitteena on lisätä luottamusta ja tarjota mielenrauhaa niille, jotka hankkivat uuden energian ajoneuvon käytettynä. BYD:n Certified Pre-Owned perustuu kattavaan ajoneuvon tarkastuslistaan, ja sitä täydentävät laajat jälkimarkkinatakuut sekä modernien NEV-ajoneuvojen kannalta tärkeän datayhteyden laajennus.
BYD esittelee Euroopan kasvuaan ja innovaatioitaan IAA Mobility 2025 -messuilla8.9.2025 18:35:53 EEST | Tiedote
Maailman johtava uuden energian ajoneuvojen valmistaja BYD kertoi IAA Mobility 2025 -messujen lehdistötilaisuudessaan ajankohtaista tietoa yhtiön ensimmäisestä Europaan tehtaasta sekä ensiesitteli kokonaisuudessaan toisen Super Hybrid -autonsa, eli SEAL 6 DM-i TOURING -uutuusmallin. Messuilla julkistettiin myös DOLPHIN SURF -mallin saama viiden tähden Euro NCAP -turvallisuusluokitus sekä vahvistettiin, että DOLPHIN SURF on ensimmäinen Euroopassa valmistettava BYD-henkilöauto. Lisäksi BYD lanseerasi messuilla uuden Certified Pre-Owned -ohjelmansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme