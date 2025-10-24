BYD toimitti SEALION 7 INTER EDITION -erikoismallinsa FC Internazionale Milanon käyttöön

BYD:n uusi SEALION 7 INTER EDITION -erikoismalli esiteltiin maailmanlaajuisesti ensimmäistä kertaa ikonisen jalkapalloseuran kotikaupungissa, Milanossa. Kyseessä on rajoitetun erän mallisto, joka on luotu yhteistyössä Interin kanssa. Automalli juhlistaa teknologian ja urheiluhengen ainutlaatuista liittoa, ja “Nerazzurrien” identiteetti on nyt sovitettu autoilun maailmaan ainutlaatuisilla yksityiskohdilla.

SEALION 7 INTER EDITION on saatavilla kahtena eri versiona: Comfort RWD ja Excellence AWD. Malli erottuu harkitulla muotoilullaan, jossa metallinmusta kori yhdistyy saumattomasti täysin mustaan sisätilaan. Sisustaa elävöittävät Interille ominaiset hienostuneet siniset yksityiskohdat. Seuran virallinen logo on integroitu langattomaan latausalustaan, ja etu- sekä takaniskatuissa on vaaleanharmaalla kirjaillut kohokuvioinnit.

Interin ikonisiin väreihin viittaavat siniset tikkaukset koristavat kojelautaa, ohjauspyörää, keskikonsolia, ovipaneeleita, istuimia ja mallikohtaisia lattiamattoja. Teemaa vahvistavat musta ja sininen keskinauha jokaisessa istuimessa sekä siniset jarrusatulat. Uudessa mallissa on myös eksklusiiviset kevytmetallivanteet: Excellence AWD -versiossa 21-tuumaiset ja Comfort RWD -versiossa 20-tuumaiset. Lisäksi erottavana yksityiskohtana toimii Interille omistetut graafiset elementit, jotka toivottavat kuljettajan tervetulleeksi heti infotainment-järjestelmän käynnistyessä.

SEALION 7 INTER EDITION hyödyntää kaikkea sitä BYD-teknologiaa, jonka ansiosta se on vakiinnuttanut asemansa suunnannäyttäjänä uuden sukupolven sähkökatumaastureiden joukossa. Sulava suorituskyky, kattava toimintamatka, nopea lataus ja älykkäät kuljettajan avustinjärjestelmät yhdessä ensiluokkaisen matkustusmukavuuden kanssa luovat saumattoman ajokokemuksen.

Virallisen BYD-verkoston kautta myynnissä oleva erikoissarja sisältää 250 yksilöllistä mallia, ja tuotantoa voidaan laajentaa Nerazzurri-fanien kysynnän mukaan. Lisäksi Inter Club -jäsenille on luvassa erikoistarjous, mikä korostaa BYD:n vahvaa sidettä seuraan ja sen vankkaan kannattajakuntaan.