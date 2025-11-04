Kuukausi Gazan aselevon jälkeen lapset elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä
Gazan aseleposopimuksesta on kulunut nyt yli kuukausi, mutta lapset ja perheet elävät yhä pelon ja epävarmuuden keskellä. Koteja ei voida korjata tarvikkeiden puutteen takia, ja monet pelkäävät liikkua ulkona räjähtämättömien ammusten tai uusien ilmaiskujen pelossa, kertoo Pelastakaa Lapset.
Vaikka YK ja muut avustusjärjestöt tekevät kaikkensa avun lisäämiseksi, Gazaan saapuvan avun määrä ei riitä kattamaan lasten ja perheiden tarpeita. Gazassa on nyt edessä jo kolmas talvi sodan alkamisen jälkeen.
Kaupallisten toimitusten ansiosta markkinoilla on nyt jonkin verran elintarvikkeita, lääkkeitä ja saippuaa, mutta monia välttämättömiä tuotteita on edelleen niukasti. Maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikkeiden hinnat ovat edelleen korkeampia kuin ennen konfliktia.
Israelin ilmaiskut kaksi viikkoa sitten surmasivat yli 100 ihmistä, joista kymmeniä oli lapsia. Iskut ovat jälleen kylväneet pelkoa yhteisöihin ja horjuttaneet luottamusta siihen, että aselepo voisi muuttua pysyväksi tulitauoksi.
YK:n satelliittidata osoittaa, että 198 273 rakennusta eli noin 81 prosenttia Gazan rakennuksista on vaurioitunut. Useat keskeiset tiet ovat tukkiutuneet tuhoutuneista rakennuksista. YK:n mukaan noin 62 prosenttia vaurioituneista rakennuksista on tuhoutunut täysin. Suurta osaa jälleenrakennukseen tarvittavista materiaaleista ja raskaasta kalustosta ei saada kuljetettua Gazaan, joten jälleenrakennustyöt ovat pysähdyksissä.
Lapset Gazassa menettäneet jo kaksi kouluvuotta
Tuhojen laajuuden vuoksi lapset ja perheet eivät ole pystyneet palaamaan normaaliin elämään. He ovat edelleen vailla kunnollista suojaa ja sellaisia olosuhteita, joissa lasten on hyvä kasvaa. Niin kauan kuin koteja ei pystytä rakentamaan uudelleen, Gazan koulujen raunioissa asuu kodittomia perheitä. Tämä tekee koulunkäynnistä mahdotonta, ja lapset ovat menettäneet jo yli kaksi kouluvuotta.
Raunioissa olevat räjähtämättömät ammukset estävät perheitä palaamasta koteihinsa. Palestiinan siviilipuolustuksen mukaan Gazassa on yhä noin 70 000 tonnia räjähtämättömiä ammuksia. YK:n mukaan sota on jo nyt johtanut siihen, että Gazassa on asukasta kohden eniten lapsia, joilta on amputoitu raaja. Neljäsosa kaikista vammoista on vakavia ja ne vaativat pitkäaikaista kuntoutusta.
Talven kynnyksellä lähes koko Gazan väestö asuu edelleen teltoissa ja rakennusten raunioissa. Ihmiset käyttävät huopia ja muita löytämiään materiaaleja paikkaamaan telttojensa reikiä, sillä teltat, muut suojavarusteet ja hygieniapakkaukset ovat olleet varastoissa jumissa maaliskuusta lähtien.
Pelastakaa Lapset vaatii, että Gazaan saadaan pysyvä tulitauko välittömästi. Tämä on ainoa keino pelastaa ihmishenkiä ja lopettaa lapsen oikeuksien vakavat loukkaukset. Jotta lapset saisivat välttämätöntä humanitaarista apua ja palveluja, Israelin viranomaisten on lopetettava piiritys ja varmistettava, että kaikki rajanylityspaikat ovat avoinna ja täysin toiminnassa. Avun toimittamista koskevia rajoituksia on vähennettävä, jotta palvelujen toimittamista voidaan jatkaa uudestaan. Uusia rajanylityspaikkoja on avattava, myös sellaisia, jotka mahdollistavat suoran pääsyn kasvavalle ihmismäärälle Gazan kaistaleen pohjoisosassa.
– Kuukausi sitten Gazan asukkaat olivat varovaisen optimistisia. Lapset ja perheet elävät edelleen epävarmuudessa sen sijaan, että alueelle olisi tulvinut apua ja varusteita miinanraivausta ja jälleenrakentamista varten. Tavalliseen lapsuuteen kuuluvien asioiden, kuten koulunkäynnin puuttuminen tuntuu entistä voimakkaammin. Seuraukset uhkaavat horjuttaa palestiinalaisyhteiskunnan perustaa sukupolvien ajan, sanoo Ahmad Alhendawi, Pelastakaa Lasten aluejohtaja.
Pelastakaa Lapset tarjoaa yhdessä paikallisten kumppaneidensa kanssa elintärkeitä palveluja lapsille ja perheille eri puolilla miehitettyä Palestiinalaisaluetta. Järjestön terveysklinikat ja ravitsemuskeskukset tarjoavat hoitoa lapsille ja perheille. Osana lasten suojelua varmistetaan lapsille pääsy eri tukitoimien piiriin sekä mielenterveydellistä apua. Tilapäisissä oppimiskeskuksissa lapset voivat jatkaa opintojaan. Käteisavulla tuetaan hädänalaisten perheiden toimeentuloa. Talven varalta jaetaan suojatarvikkeita, peittoja ja lämpimiä vaatteita. Pelastakaa Lapsilla on Egyptissä valmiina esimerkiksi 10 000 hygieniapakkausta ja lääketarvikkeita, joita toimitetaan Gazaan heti, kun tälle myönnetään tarvittavat luvat.
