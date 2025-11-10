Lasten oikeuksien viikon tapahtumassa sirkusesitys ja temppurata

Taidetila Terran ja Sahalahden museomakasiinin vuoden 2026 näyttelyt julkaistu 31.10.2025 10:57:51 EET | Tiedote

Vuonna 2026 Kangasalan Taidetila Terrassa ja Sahalahden museomakasiinissa nähdään monipuolinen kattaus nykytaidetta ja oppilastöitä. Näyttelyt vaihtelevat identiteetin ja ihmiskuvan pohdinnoista arjen havainnointiin ja materiaalien merkityksiin, tarjoten tilaa sekä perinteisille tekniikoille että kokeileville ilmaisutavoille.