Lasten oikeuksien viikon tapahtumassa sirkusesitys ja temppurata
Kangasalan kulttuuripalvelut järjestää Ruutanan monitoimitalolla Lasten Kangasala -tapahtuman lauantaina 22.11. Ohjelmassa on erilaisia toimintapisteitä ja kokonaisuuden päättää sirkusesitys.
Tapahtuman huipennuksena kello 15:00 on Pohjois-Irlannista kotoisin olevan sirkustaiteilijan Simon Llewellynin esitys We are the champions, joka on vaudevillehenkinen sekoitus komediaa, koreografioituja sirkustaitonumeroita sekä jalkapallojongleerausta. Esitys voitti sarjansa ensimmäisen palkinnon Busanin esittävien taiteiden kansainvälisellä festivaalilla Etelä-Koreassa toukokuussa 2025.
Ennen sirkusesitystä tapahtumassa on TapahtumaTyttöjen ja KU-68:n toimintapisteitä perheen pienimmille. Taitojaan pääsee kokeilemaan mm. temppumatolla, esteiden ylityksessä, pariakrobatiassa sekä tarkkuusheitossa. Lisäksi on mahdollista valmistautua lähestyvään jouluun joulukorttityöpajassa.
Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa.
Tapahtuma alkaa kello 13:00, loppuu n. 15:30 ja se on ilmainen
Yhteyshenkilöt
Kangasalan kaupunki, kulttuuripalvelut,
kulttuurituottaja Leo Van Aerschot
p. 040 610 9492, leo.van.aerschot@kangasala.fi
