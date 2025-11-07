FHRAFHRA

NeniTony, Joe L ja Sonia mukana ACS26’ssa

14.11.2025 06:42:00 EET | FHRA | Tiedote

Jaa

Pääsiäisenä Helsingin Messukeskuksessa ACS26-tapahtumassa nähdään ikärajattomia keikkoja. Original American Car Show on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 3.-5.4.2026 päivittäin klo 10-18.  

Pääsiäisen ykköstapahtuma tuo nuorekkaan kattauksen nousevaa suomalaista musiikkia Messukeskukseen. 

NeniTony tekee musa+meeting -tyyppisiä keikkoja eri puolella Suomea. Vuonna 2024 julkaistu Liipis-biisi on striimannut kultaa. Hän on rakentanut myös, omien sanoin sanottuna, muutaman ihan hienon autonkin.

Joe L on uuden aallon kovimpiin artistinimiin lukeutuva musiikintekijä. Energisistä ja mukaansatempaavista keikoistaan tunnettu Joe L julkaisi uransa kolmannen albuminsa syyskuussa 2025. Naarmuja-nimeä kantavalta kokonaisuudelta saatiin ennakkoon kuunneltavaksi singlejä kuten Alkuhuuma (feat. ANI), Mitä sä teet tääl (feat. Robin Packalen), sekä Elokuu, jotka nousivat Spotify Top 50 -listallekin.   

Sonia on Jyväskylästä ponnistava, sielukkaalla ja hunajaisella lauluäänellään lumoava nouseva artisti. Sonian livet ovat intiimejä ja vievät yleisöstä jokaisen mukanaan valloittavalla energiallaan. 

Original American Car Show on koko perheen tapahtuma ja näyttely täynnä koettavaa.

Luvassa on sadoittain elämyksellisiä ajoneuvoja, viihdyttävää oheisohjelmaa ja hauskaa tekemistä koko pääsiäisviikonlopuksi. Aikataulut täsmentyy lähempänä tapahtumaa

Uutta vuonna 2026 ovat mm. Superautot- ja Museoajoneuvot-alueet. Näiden lisäksi täysin uusi näyttelyosio julkaistaan marraskuussa 2025.

ACS26 on avoinna päivittäin kello 10-18.  Liput ovat myynnissä Tiketissä.

ISOMPI KOKEMUS 

47. Original American Car Show ACS26 
3.-5.4.2026 
Messukeskus, Helsinki 

americancarshow.fi 
facebook.com/americancarshow 
instagram.com/americancarshow_official/ 
tiktok.com/@originalamericancarshow 

Avainsanat

american car showmessukeskushelsingin messukeskusacs26artistitlipunmyyntinenitonyjoe lsoniaikärajattomat keikat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

NeniTony
NeniTony
Kuva: NeniTony
Lataa
Joe L
Joe L
Kuva: Team Agency
Lataa
Sonia
Sonia
Kuva: Team Agency
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta FHRA

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye