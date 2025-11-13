Suomen Punainen Risti auttaa maanjäristyksistä kärsiviä Afganistanissa – järistykset vaikeuttavat yli 1,4 miljoonan ihmisen elämää

Suomen Punainen Risti ohjaa katastrofirahastostaan 350 000 euroa lisätukea kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon, jolla tuetaan Afganistanin Punaisen Puolikuun avustustyötä maanjäristysalueilla. Syyskuussa Suomen Punainen Risti myönsi avustustyön tueksi rahallista tukea 650 000 euroa.

Voimakas järistysten sarja koetteli Afganistanin kaakkoisosia elokuun lopulla, ja nyt uusin maanjäristys ravisteli maan pohjoisosia 3. marraskuuta. Maanjäristysten arvioidaan vaikuttavan yli 1,4 miljoonan ihmisen elämään.

– Uusin maanjäristys Balkhin ja Samanganin maakunnissa syventää Afganistanin humanitaarista kriisiä entisestään. Tuhoutuneiden kotitalojen lisäksi maanjäristys vaurioitti infrastruktuuria, kuten useita terveydenhuollon rakennuksia. Erityisesti tyttöjen ja naisten mahdollisuudet saada terveydenhuoltoa ja muita peruspalveluja ovat olleet ennen tätäkin katastrofia heikot, sanoo Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Afganistanin Punaisen Puolikuun vapaaehtoiset ja työntekijät ovat auttaneet maanjäristyksissä loukkaantuneita ja kotinsa menettäneitä muun muassa antamalla ensiapua, jakamalla avustustarvikkeita ja osallistumalla pelastustöihin viranomaisten tukena.

Välittömän hätäavun lisäksi kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatiolla tuetaan molemmilla tuhoalueilla asuvien ihmisten mahdollisuuksia toipua katastrofista. Operaation tavoitteena on auttaa 170 000 maanjäristyksistä kärsivää ihmistä tarjoamalla muun muassa suojaa, terveydenhuoltoa, puhdasta vettä ja sanitaatiota sekä tukea kotien jälleenrakennuksessa ja maanviljelijöiden elinkeinon palauttamisessa.

– Humanitaarisen avun tarve on valtava ja apua tullaan tarvitsemaan vielä pitkään, sillä maa kärsii toistuvien katastrofien lisäksi taloudellisista vaikeuksista. Muuttoliikkeet ja vähenevä kansainvälinen apu lisäävät entisestään avun tarvetta ja inhimillistä kärsimystä, Korhonen sanoo.

Suomen Punainen Risti on jo pitkään tukenut Afganistanin Punaisen Puolikuun työtä muun muassa katastrofivalmiuden vahvistamiseksi katastrofirahastonsa ja Suomen ulkoministeriön tuella.

Katastrofirahaston sitomattomia varoja ei ole etukäteen sidottu tiettyyn kohteeseen, joten niitä voidaan ohjata kriisialueille lyhyelläkin varoitusajalla. Katastrofirahaston lahjoitusvaroilla autetaan myös Suomessa.

