Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakas- ja potilasjärjestelmän päivitys saattaa vaikuttaa toimintaan viikonloppuna

20.11.2025 09:52:06 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän päivitys saattaa vaikuttaa toimintaan tulevana viikonloppuna.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä päivitetään tulevana viikonloppuna. Järjestelmän päivitys voi hidastaa järjestelmän toimintaa ja siten vaikuttaa palveluaikoihin esimerkiksi Akuutti 24 -päivystyksessä sekä Lahden sote-keskuksen kiirevastaanotolla.  

Jos terveydentilasi edellyttää päivystyksellistä hoitoa, soita ensin päivystysapunumeroon 116117, jossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen ja antaa ohjeita. Hätätilanteissa ja kiireellisissä tapauksissa tulee soittaa välittömästi hätänumeroon 112. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

