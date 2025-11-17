Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakas- ja potilasjärjestelmän päivitys saattaa vaikuttaa toimintaan viikonloppuna
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmän päivitys saattaa vaikuttaa toimintaan tulevana viikonloppuna.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen asiakas- ja potilastietojärjestelmä päivitetään tulevana viikonloppuna. Järjestelmän päivitys voi hidastaa järjestelmän toimintaa ja siten vaikuttaa palveluaikoihin esimerkiksi Akuutti 24 -päivystyksessä sekä Lahden sote-keskuksen kiirevastaanotolla.
Jos terveydentilasi edellyttää päivystyksellistä hoitoa, soita ensin päivystysapunumeroon 116117, jossa terveydenhuollon ammattilainen arvioi tilanteen ja antaa ohjeita. Hätätilanteissa ja kiireellisissä tapauksissa tulee soittaa välittömästi hätänumeroon 112.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tiina PeltonenICT-partnerPuh:0444406613tiina.peltonen@paijatha.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päijät-Hämeen hyvinvointialue isännöi valtakunnallista yhdyspintaseminaaria17.11.2025 10:28:12 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää yhdessä Kuntaliiton, Lahden kaupungin ja hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n kanssa valtakunnallisen yhdyspintaseminaarin Lahden Sibeliustalolla 2. joulukuuta 2025.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Päivä Paloasemalla -tapahtuma järjestetään Päijät-Hämeessä kahdeksalla sopimuspalokunnan asemalla12.11.2025 12:20:47 EET | Tiedote
Koko perheen Päivä Paloasemalla -turvallisuustapahtumassa pääsee muistuttamaan mieleen turvallisuustaitoja ja tutustumaan palokuntatoimintaan. Päijät-Hämeessä tapahtuma järjestetään lauantaina 22.11. kahdeksalla sopimuspalokunnan paloasemalla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vastuu palovaroittimista siirtyy pian rakennuksen omistajalle11.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Palovaroittimia koskevan lainsäädännön siirtymäaika loppuu vuoden vaihteessa, muistuttaa Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Tulevat muutokset kohdistuvat erityisesti asunto-osakeyhtiöihin ja vuokrataloyhtiöihin. Käytännössä uusi laki vaatii taloyhtiöitä huolehtimaan asuntojen palovaroittimista, kun aiemmin vastuu oli asukkailla.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vaikuttamistoimielimet nimettiin – nuorisovaltuustoon hakijaryntäys10.11.2025 13:32:48 EET | Tiedote
Aluehallitus nimesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen vaikuttamistoimielinten jäsenet ja varajäsenet uudelle toimikaudelle 1.1.2026–31.5.2029.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtiolta kiittävää palautetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä digitalisaation etenemisestä10.11.2025 11:18:47 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai jälleen valtiolta kiittävää palautetta vuotuisissa hyvinvointialueneuvotteluissa, jotka käytiin viime viikolla Helsingissä. Lakisääteiset hyvinvointialueneuvottelut järjestetään alueiden ja valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kesken.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme