Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Asiakas- ja potilasjärjestelmän päivitys saattaa vaikuttaa toimintaan viikonloppuna

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtiolta kiittävää palautetta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä digitalisaation etenemisestä 10.11.2025 11:18:47 EET | Tiedote

Päijät-Hämeen hyvinvointialue sai jälleen valtiolta kiittävää palautetta vuotuisissa hyvinvointialueneuvotteluissa, jotka käytiin viime viikolla Helsingissä. Lakisääteiset hyvinvointialueneuvottelut järjestetään alueiden ja valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, sisäministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston edustajien kesken.