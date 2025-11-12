Vuosikokouksen julkilausuma: Pakottava kontrolli pitää kriminalisoida

Suomessa pakottava kontrolli ei ole rikos. Pakottava kontrolli tarkoittaa pitkään jatkuvaa äärimmäistä henkistä väkivaltaa, jossa ihminen pakottaa toisen määräysvaltaansa. Nykyinen rikoslaki ei huomioi henkistä väkivaltaa jatkuvina tekoina, saati pitkään jatkuvan kontrollin kasautuvia vaikutuksia. Pakottava kontrolli on esimerkiksi jatkuvaa henkistä painostamista, uhkailua ja kontrollointia, jolla tähdätään uhrin itsemääräämisoikeuden murentamiseen.

”Pakottavan kontrollin alla elävän elämä voi ulospäin näyttää aivan tavalliselta”, toteaa Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Silvia Modig. ”Seinien sisäpuolella tekijä kuitenkin määrää, kenen kanssa saa olla yhteydessä, miten toinen saa pukeutua ja tarkistaa puhelimen ja rahankäytön, jakaa viikkorahan ja kieltää oman pankkitilin sekä uhkaa itsensä vahingoittamisella, jos puoliso harkitsee eroa. On sanomattakin selvää, että tällainen käyttäytyminen tulisi tuomita rikoksena.”

Pakottavaa kontrollointia on lähisuhteiden lisäksi myös hoiva- ja hoitosuhteissa sekä uskonnollisissa yhteisöissä. Sitä ilmenee usein myös kunniaan liittyvässä väkivallassa ja ihmiskaupassa ja se voi alkaa jo uhrin lapsuudessa.

Pakottava kontrolli aiheuttaa uhrissa pelkoa ja ahdistusta ja voi johtaa jopa itsemurhayrityksiin. Pyrkimykset irtaantua pakottavasta kontrollista voivat altistaa vakavalle väkivallalle.

EIGE:n, Eurostatin ja FRA:n viime vuonna julkaiseman väkivaltatutkimuksen[1] mukaan jopa puolet parisuhteessa joskus olleista naisista Suomessa on kokenut parisuhteessaan henkistä väkivaltaa. Emme siis tässäkään puhu vain yksittäistapauksista.

Vaadimme, että Suomi kriminalisoi pakottavan kontrollin Tanskan mallin mukaisesti. Mallissa rangaistavuuden edellytyksenä on, että teot kohtuuttomasti rajoittavat uhrin itsemääräämisoikeutta. Lisäksi tunnusmerkistöön tulee sisällyttää se, että kontrolli on omiaan aiheuttamaan uhrissa pelkoa tai ahdistusta.

Silvia Modig

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

