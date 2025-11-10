Varhaiskasvatuksen sosionomit kehittävät työelämää

Parhaillaan kunnat ja yksityiset toimijat määrittelevät varhaiskasvatuksen sosionomien virallisia tehtävänkuvia. Ammattikorkeakoulussa varhaiskasvatuksen sosionomiksi opiskelevat puolestaan rakentavat tulevaa asiantuntijuuttaan kehittämistyön keinoin yhteistyössä työelämän kanssa.

– Varhaiskasvatuksen sosionomit uutena ammattiryhmänä muuttavat olemassa olevia ammatillisia rakenteita ja haastavat vuoropuheluun eri ammattiryhmien kesken. Oman työroolin hahmottaminen sekä jaetun asiantuntijuuden oppiminen käynnistyy jo opiskeluaikana, kertoo Varhaiskasvatuksen sosionomi hyvinvoinnin ja kasvatusyhteistyön kehittäjänä -julkaisun toinen toimittaja, Diakin lehtori Marjaana Marttila.

Julkaisussa kuvataan, miten opiskelijat ovat opinnäytetöissään kehittäneet ja pilotoineet käytäntöjä yhteistyössä työelämän kanssa.

– Diakissa koko sosionomikoulutuksen ajan oppimis- ja kehittämisprosessien lähtökohtana ja mallina on työelämälähtöinen osallistava ja tutkiva kehittäminen. Tämä periaate on lähtökohtana myös opiskelijoiden opinnäytetöissä tehdyissä artikkeleissa. Niissä yhdistyvät työelämän, opiskelijoiden sekä lehtoreiden näkökulmat ja asiantuntijuus. Yhdessä tekeminen ja yhteiskehittäminen ovat julkaisussa keskiössä, Marttila sanoo.

Julkaisussa esitellään konkreettisia tuotoksia, kuten perehdyttämiskansioita, opas lasten ja perheiden yhteiseen liikuntaan, juliste positiivisesta pedagogiikasta kasvattajille sekä ohjevihko kaveritaitoja tukeviin leikkeihin. Materiaalit ja toimintamallit ovat hyödynnettävissä varhaiskasvatuksen kentällä.

– Julkaisu palvelee varhaiskasvatuksen sosionomeiksi opiskelevia, alan kouluttajia sekä varhaiskasvatuksen työelämätahoja. Se tarjoaa käytännönläheisiä ratkaisuja ja materiaaleja, jotka tukevat varhaiskasvatuksen kehittämistä, Marttila summaa.

Keisala, S., & Marttila, M. (toim.). (2025).

Varhaiskasvatuksen sosionomi hyvinvoinnin ja kasvatusyhteistyön kehittäjänä. (Diak Puheenvuoro 52). https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-455-8