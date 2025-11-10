Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer

Hyvinvointialueiden kriisiin luvattu korjaus – SuPer kannattaa parlamentaarista yhteistyötä

13.11.2025 16:23:44 EET | Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer | Tiedote

Hyvinvointialueiden rahoituskriisi on noussut vahvasti sekä hallituksen että opposition agendalle. Molemmilta suunnilta on nyt luvattu konkreettisia toimia tilanteen korjaamiseksi. SuPer pitää tärkeänä, että sote-palveluiden rahoitusmallia korjataan parlamentaarisesti ja yhdessä yli puoluerajojen.

– Emme toivo ratkaisua, joka muuttuu joka hallituskauden aikana, vaan pysyvää ja kestävää mallia, joka turvaa palvelut kaikille kansalaisille, toteaa SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg.

Sote-palvelut koskettavat jokaista kansalaista, puolueesta riippumatta. Hoitajat eivät kestä jatkuvia säästötoimia, ja jokainen näkee, että palveluja tarvitsevat kansalaiset ovat todellisessa hädässä. Nyt tarvitaan nopeita korjauksia, jotta hyvinvointialueiden toimintaedellytykset voidaan turvata ja kansalaisten luottamus palauttaa.

SuPer kannattaa parlamentaarista työskentelyä, jossa rahoitusmalli korjataan yhdessä. Tämä on välttämätöntä, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan turvata pitkäjänteisesti ja sote-henkilöstön työssäjaksaminen sekä kansalaisten sote-palvelujen saanti voidaan varmistaa.

Lisätiedot: SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg, 040 705 9115

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

Avainsanat

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPersosiaali- ja terveyspalveluthyvinvointialueiden rahoituskriisi

Yhteyshenkilöt

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

SuPer on Suomen suurin toisen asteen koulutettujen sote-ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen hoitajien ammattiliitto.

