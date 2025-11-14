Tulevaisuuslautakunta päätti vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteista

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) on tullut voimaan 1.1.2025. Laki koskee vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat välttämättä apua tai tukea tavanomaisessa elämässä. Avun tai tuen tarve johtuu pitkäaikaisesta vamman tai sairauden aiheuttamasta fyysisestä, kognitiivisesta, psyykkisestä, sosiaalisesta tai aisteihin liittyvästä toimintarajoitteesta.

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja tarjotaan henkilölle, joka täyttää kaikki vammaisen henkilön määritelmässä mainitut edellytykset. Lisäksi henkilön tulee täyttää palvelujen myöntämiseen määritellyt edellytykset.

Erityispalveluilla tukea eri elämäntilanteisiin

Uuteen vammaispalvelulakiin sisältyy uusia erityispalveluja, ja vammaispalveluja on uudistettu myös nimikkeiden ja sisältöjen osalta. Pohteen vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteet on päivitetty vastaamaan uutta lakia. Perusteissa on huomioitu Pohteen vammaisneuvoston työvaliokunnan lausunnossa esitettyjä muutosehdotuksia.

Erityispalvelut tarkoittavat esimerkiksi tukea erilaisissa elämäntilanteissa, kuten arjen sujumisessa, osallistumisessa, päätöksenteossa ja erityistä asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Tuki voi sisältää esimerkiksi valmennusta, asumisen tukemista, taloudellista apua tai osallistumisen mahdollistavia palveluita, ja se mukautetaan henkilön tarpeiden mukaan.

Uudet perusteet erityispalvelujen myöntämiseksi tulevat voimaan 1.1.2026 alkaen. Uutta vammaispalvelulakia on sovellettu päätöksissä tammikuusta 2025 lähtien.

Muutokset palvelujen myöntämisen perusteissa eivät vaikuta päätöksiin, jotka ovat tällä hetkellä voimassa, vaan ne pysyvät voimassa päätöksiin merkityn voimassaolon ajan. Päätökset kuitenkin uusitaan vuoden 2027 loppuun mennessä.

Pohde on päivittänyt syksyn aikana myös muita vammaispalvelulain piiriin kuuluvia palvelujen myöntämisen perusteita. Tulevaisuuslautakunta päätti elokuussa liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteista.

Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Tulevaisuuslautakunta päivitti liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet