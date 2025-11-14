Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Tulevaisuuslautakunta päätti vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteista

14.11.2025 14:00:00 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Jaa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen tulevaisuuslautakunta kokoontui 13.11. puheenjohtaja Matti Honkalan johdolla. Lautakunta päätti vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteista.

Uusi vammaispalvelulaki (675/2023) on tullut voimaan 1.1.2025. Laki koskee vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat välttämättä apua tai tukea tavanomaisessa elämässä. Avun tai tuen tarve johtuu pitkäaikaisesta vamman tai sairauden aiheuttamasta fyysisestä, kognitiivisesta, psyykkisestä, sosiaalisesta tai aisteihin liittyvästä toimintarajoitteesta.  

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja tarjotaan henkilölle, joka täyttää kaikki vammaisen henkilön määritelmässä mainitut edellytykset. Lisäksi henkilön tulee täyttää palvelujen myöntämiseen määritellyt edellytykset. 

Erityispalveluilla tukea eri elämäntilanteisiin 

Uuteen vammaispalvelulakiin sisältyy uusia erityispalveluja, ja vammaispalveluja on uudistettu myös nimikkeiden ja sisältöjen osalta. Pohteen vammaispalvelulain mukaisten erityispalvelujen myöntämisen perusteet on päivitetty vastaamaan uutta lakia. Perusteissa on huomioitu Pohteen vammaisneuvoston työvaliokunnan lausunnossa esitettyjä muutosehdotuksia. 

Erityispalvelut tarkoittavat esimerkiksi tukea erilaisissa elämäntilanteissa, kuten arjen sujumisessa, osallistumisessa, päätöksenteossa ja erityistä asiantuntemusta vaativissa tilanteissa. Tuki voi sisältää esimerkiksi valmennusta, asumisen tukemista, taloudellista apua tai osallistumisen mahdollistavia palveluita, ja se mukautetaan henkilön tarpeiden mukaan. 

Uudet perusteet erityispalvelujen myöntämiseksi tulevat voimaan 1.1.2026 alkaen. Uutta vammaispalvelulakia on sovellettu päätöksissä tammikuusta 2025 lähtien. 

Muutokset palvelujen myöntämisen perusteissa eivät vaikuta päätöksiin, jotka ovat tällä hetkellä voimassa, vaan ne pysyvät voimassa päätöksiin merkityn voimassaolon ajan. Päätökset kuitenkin uusitaan vuoden 2027 loppuun mennessä. 

Pohde on päivittänyt syksyn aikana myös muita vammaispalvelulain piiriin kuuluvia palvelujen myöntämisen perusteita. Tulevaisuuslautakunta päätti elokuussa liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteista. 

Aiheesta aiemmin julkaistua Pohteen verkkosivuilla: Tulevaisuuslautakunta päivitti liikkumisen tuen ja henkilökohtaisen avun myöntämisen perusteet 

Avainsanat

pohjois-pohjanmaahyvinvointialuepäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye