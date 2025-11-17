Oulun yliopisto vahvistaa työelämätaitoja tutkinnoissaan

Oulun yliopisto sisällyttää syksystä 2026 alkaen kaikkiin tutkintoihin kuusi geneeristen taitojen eli yleisten työelämätaitojen kokonaisuutta. Niiden osaamista kehitetään systemaattisesti opintojen aikana kaikissa tutkinto-ohjelmissa, alakohtaisten taitojen rinnalla. Taidoille on osallistavassa prosessissa laadittu yliopiston yhteiset osaamistavoitteet.

Valitut yhteiset geneeriset taidot ovat analyyttisen, kriittisen ja luovan ajattelun taidot; hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen taidot; kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaidot; kestävyys-, vastuullisuus- ja eettisyystaidot; monitieteisyys- ja tieteidenvälisyystaidot sekä viestintä-, vuorovaikutus- ja digitaidot.

”Haluamme varmistaa, että jokainen opiskelijamme saa valmiudet ratkaista tulevaisuuden haasteita ja toimia vastuullisesti nopeasti muuttuvassa maailmassa. Yleisiä taitoja opetetaan ensisijaisesti osana oman alan kursseja, jotta oppiminen tapahtuu suhteessa opittavaan sisältöön, ei irrallaan siitä”, sanoo Oulun yliopiston koulutusvararehtori Mirja Illikainen.

”Prosessi auttaa meitä käymään läpi kaikki opintojaksot. Se kannustaa sekä opettajia että opiskelijoita kiinnittämään järjestelmällisesti huomiota yleisten työelämätaitojen sisäistämiseen”, sanoo nuorempi apulaisprofessori Renata Prunskaite-Hyyryläinen biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnasta.

”Huomasimme vuosia sitten, että opiskelijat osasivat helposti nimetä alakohtaisia taitoja, mutta eivät yleisiä työelämätaitoja. Tämän tueksi perustimme silloin työelämäkurssin, jolla opiskelijat oppivat muun muassa nimeämään koulutuksen ja koko elämänsä aikana hankkimiaan taitoja CV:ssä ja esittäytymisessä. Tämän lisäksi meiltä valmistuvat saavat tutkintotodistuksen oheen liitteen, jossa kerrotaan yleiset ja alakohtaiset taidot.”

Lääkärit oppivat ajanhallintaa ja yleistajuistamista

Myös lääketieteen ja hammaslääketieteen tutkinto-ohjelmiin on jo nyt sisällytetty työelämäjuonne, jossa yleisluontoisia taitoja opetetaan koko tutkinnon ajan.

”Ensimmäisen vuoden kurssin aloitusluennolla käsittelimme esimerkkien kautta, miten geneeriset taidot näkyvät opiskelussa sekä lääkärin ja hammaslääkärin työssä”, kertoo yliopisto-opettaja Sanna Palosaari lääketieteellisestä tiedekunnasta.

”Kursseillamme käytetään osittain jatkuvaa arviointia, eli opiskelijoilla on viikoittain harjoitustyöt ja niiden tentit. Jatkuva arviointi tukee paitsi oppimista myös ajanhallinnan taitoja. Ensimmäisten harjoitustöiden ohessa opiskelijat tekevät pieniä tehtäviä liittyen muun muassa ajanhallintaan ja oman stressitason arviointiin”, Palosaari sanoo. Hän itse opettaa pääasiassa ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille solubiologiaa ja histologiaa eli kudosoppia.

”Ensimmäisen vuoden opiskelijat harjoittelevat myös tiedonhakua ja tieteellisen tiedon arviointia kahden rinnakkain kulkevan kurssin yhteistyönä. Yhdessä nämä kehittävät geneerisistä taidoista muun muassa tiedon analysoinnin taitoja sekä tekoälyyn liittyvää lähdekritiikkiä”, Palosaari jatkaa.

”Harjoitustöiden ryhmätyöskentelyssä opitaan myös viestintätaitoja. Opiskelijoiden täytyy oppia käyttämään täsmällisesti lääketieteen terminologiaa, mutta tarvittaessa myös pystyä selittämään asiat kansantajuisesti.”

Monitieteisyys mukaan kieliopintoihin

Oulun yliopiston kieli- ja viestintäopintojen keskus Lingua tuottaa kieli- ja viestintäopintoja kaikille yliopiston tiedekunnille. Kartoitus opettajien keskuudessa osoitti, että yleisistä työelämätaidoista kursseilla ovat eniten esillä viestinnän ja vuorovaikutuksen taidot sekä digiosaaminen. Toiseksi parhaiten Linguan opintojaksoilla on huomioitu hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen taidot.

”Kielten ja viestinnän opiskelu vaatii aktiivista läsnäoloa ja osallistumista, joten ajanhallinnan osa-alue korostuu eniten. Lisäksi itsensä arviointi, reflektio ja itsensä johtaminen ovat tärkeässä osassa”, kertoo Linguan yliopisto-opettaja Jukka Käräjäoja.

”Monitieteisyyden ja tieteidenvälisyyden taidoista Linguan opettajat haluavat jatkossa kehittää erityisesti kykyä sopeutua jatkuvaan muutokseen sekä eri alojen näkökulmien arvostusta ja hyväksymistä”, Käräjäoja sanoo.

Tutkintoihin tulevat yleiset taidot on vahvistettu osallistavassa prosessissa. Työryhmän valmistelemaan sähköiseen kyselyyn vastasi keväällä 2024 yhteensä 895 yliopistolaista: opiskelijaa, henkilökunnan jäsentä tai alumnia. Loppuvuoden 2024 osallistavissa työpajoissa määriteltiin tutkintotasoiset osaamistavoitteet kullekin yleiselle työelämätaidolle. Työpajoihin osallistui yhteensä 120 henkilöä.

Opettajille on tarjolla runsaasti tukea yleisten taitojen sisällyttämiseksi opetukseen sekä esimerkiksi arviointimenetelmien kehittämiseen. Loppuvuoden 2025 työpajoissa esiintyy myös eri työnantajien edustajia.

Tutustu Oulun yliopiston yhteisiin geneerisiin taitoihin ja osaamistavoitteisiin (pdf).

