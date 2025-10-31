Akavan Erityisalat ja Viesti: Henkilöstön annettava aidosti vaikuttaa ministeriöiden viestintämuutoksessa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Päätös tehtiin perjantaina 7.11.2025.

Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ovat päätökseen hyvin pettyneitä. Liitot katsovat viestinnän keskittämisen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.

– Prosessina viestinnän keskittämisen valmistelu saa huonon arvosanan. Valmistelua verhosi aluksi salailu ja uudistuksen perustelut ovat edelleen hatarat, sanoo valtiosektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Erika Mattsson Akavan Erityisaloista.

– Tietojemme mukaan prosessissa ei ole kuultu aidosti henkilöstöä eikä edes uudistuksen valmistelijoita, vaan kysymykset ja tarjotut vaihtoehdot on pikemminkin torjuttu. Sanelun sijaan peräänkuulutamme aitoa yhteistoimintaa, Mattsson sanoo.

– Myös jäseniämme edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmies on arvioinut, että valmistelutyö on tehty liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti.

– On poukkoilevaa työnantajapolitiikkaa, että muutoksella tavoiteltujen säästöjen mittaluokka kiristyi viime metreillä. Tämä heittää varjon lupauksille siitä, ettei irtisanomisia tule, Mattsson sanoo.

– Muutoksen keskiössä työtään tekeville kuormittavinta on epävarmuus omien tehtävien jatkumisesta ja työn luonteesta jatkossa.



Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo korostaa, että keskeistä jatkossakin olisi säilyttää viestintävalta ministeriöissä.

– Johtaminen on viestintää ja ministeriöiden strateginen johtaminen edellyttää kunnon viestinnän resursseja. Viestinnän johtaminen puolestaan kuuluu viestinnän ammattilaisille – se ei onnistu ammattimaisesti, jos sitä yrittää hoitaa muun työn ohessa. Hallintolaki velvoittaa virkamiehiä kommunikoimaan, ei vain hallinnoimaan.

– Hyvät viestinnän resurssit ministeriöissä ovat myös keskeinen osa kriisiviestintää, Repo muistuttaa.

Repo on huolissaan päättäjien tämänhetkisestä asenteesta valtionhallinnon viestintään. Mediassa on ruodittu pääministeri Petteri Orpon toiveita siitä, että hallituksen päätöksistä viestittäisiin positiivisemmin. Myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson ympärillä on liikkunut kohu, jonka mukaan hän on kehottanut rivivirkamiehiä olemaan antamatta haastatteluita.

Viesti ry: Olemme pettyneitä ministeriöiden viestinnän keskittämispäätökseen

