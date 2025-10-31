Akavan Erityisalat ja Viesti: Henkilöstön annettava aidosti vaikuttaa ministeriöiden viestintämuutoksessa
Ministeriöiden viestinnän härkäpäisesti läpi ajettu keskittämispäätös ja sitä edeltänyt prosessi ovat kuormittaneet monin tavoin henkilöstöä. – Nyt viimeistään on aika kuunnella aidosti uudistuksen kohteena olevaa henkilöstöä, jotta keskittämisen kielteiset vaikutukset saadaan minimoitua, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viesti ry.
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti ministeriöiden viestinnän keskittämisestä valtioneuvoston kanslian alle. Päätös tehtiin perjantaina 7.11.2025.
Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ovat päätökseen hyvin pettyneitä. Liitot katsovat viestinnän keskittämisen uhkaavan kansalaisten ja median tiedonsaantia sekä demokratian toimintaedellytyksiä.
– Prosessina viestinnän keskittämisen valmistelu saa huonon arvosanan. Valmistelua verhosi aluksi salailu ja uudistuksen perustelut ovat edelleen hatarat, sanoo valtiosektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Erika Mattsson Akavan Erityisaloista.
– Tietojemme mukaan prosessissa ei ole kuultu aidosti henkilöstöä eikä edes uudistuksen valmistelijoita, vaan kysymykset ja tarjotut vaihtoehdot on pikemminkin torjuttu. Sanelun sijaan peräänkuulutamme aitoa yhteistoimintaa, Mattsson sanoo.
– Myös jäseniämme edustavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn pääluottamusmies on arvioinut, että valmistelutyö on tehty liian pikaisella aikataululla, jopa salamyhkäisesti.
– On poukkoilevaa työnantajapolitiikkaa, että muutoksella tavoiteltujen säästöjen mittaluokka kiristyi viime metreillä. Tämä heittää varjon lupauksille siitä, ettei irtisanomisia tule, Mattsson sanoo.
– Muutoksen keskiössä työtään tekeville kuormittavinta on epävarmuus omien tehtävien jatkumisesta ja työn luonteesta jatkossa.
Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo korostaa, että keskeistä jatkossakin olisi säilyttää viestintävalta ministeriöissä.
– Johtaminen on viestintää ja ministeriöiden strateginen johtaminen edellyttää kunnon viestinnän resursseja. Viestinnän johtaminen puolestaan kuuluu viestinnän ammattilaisille – se ei onnistu ammattimaisesti, jos sitä yrittää hoitaa muun työn ohessa. Hallintolaki velvoittaa virkamiehiä kommunikoimaan, ei vain hallinnoimaan.
– Hyvät viestinnän resurssit ministeriöissä ovat myös keskeinen osa kriisiviestintää, Repo muistuttaa.
Repo on huolissaan päättäjien tämänhetkisestä asenteesta valtionhallinnon viestintään. Mediassa on ruodittu pääministeri Petteri Orpon toiveita siitä, että hallituksen päätöksistä viestittäisiin positiivisemmin. Myös sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson ympärillä on liikkunut kohu, jonka mukaan hän on kehottanut rivivirkamiehiä olemaan antamatta haastatteluita.
Viesti ry: Olemme pettyneitä ministeriöiden viestinnän keskittämispäätökseen
Lisätietoja:
Erika Mattsson, neuvottelupäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 0400 461 411, erika.mattsson@akavanerityisalat.fi
Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti,
040 485 0008, siina.repo@viesti.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 525 8582
Erika MattssonNeuvottelupäällikkö. OTM. Valtio- ja yliopistosektoreiden edunvalvonta.Puh:0400 461 411erika.mattsson@akavanerityisalat.fi
Siina Repo, Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ViestiToiminnanjohtajaPuh:040 485 0008siina.repo@viesti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Akavan Erityisalat
Suomen Verotarkastajat: Harmaa talous kasvaa – verotarkastuksiin tarvitaan lisäresursseja31.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Verotarkastukset ovat tehokas työkalu verovalvonnassa. Verovälttely ja muu harmaan talouden toiminta on kasvussa maassamme ja valtio menettää yhä enemmän verotuloja. Lisäresursointi verotarkastuksiin olisi valtiolta kannattava investointi, sanoo Suomen Verotarkastajat SVT ry. SVT ry on Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö. Noin kaksisataa Suomen verotuksen, kirjanpidon ja taloushallinnon asiantuntijaa kokoontuu SVT ry:n vero-opintopäiville 3.-4.11.2025 Pikku-Finlandiaan Helsinkiin. Lisäksi esitystä kuuntelee etänä noin 550 osallistujaa. Ohjelmassa kuullaan ensimmäisenä päivänä valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuoro maan hallituksen talous- ja veropolitiikasta. Media on tervetullut seuraamaan puheenvuoroa.
Akavan Erityisalat, Kieliasiantuntijat ja TAKU: Työneuvostoa ei pidä lakkauttaa27.10.2025 10:16:15 EET | Tiedote
Oikeussuojan saatavuus maassamme kapenee merkittävästi, mikäli työneuvosto lakkautetaan. Lakkauttamisen tuomat säästöt sen sijaan olisivat marginaaliset, sanovat Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestöt Kieliasiantuntijat sekä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU. - Esimerkiksi tulkkaus- ja kulttuurialoilla työneuvosto voi olla ainoa realistinen oikeussuojakeino selvittää yhä lisääntyvää rajanvetoa yrittäjäaseman ja työsuhteen välillä.
Akavan Erityisalat: Tampere leikkaamassa liikaa valmiiksi ohuesta hallinnostaan22.10.2025 11:59:00 EEST | Tiedote
Tampereen kaupunki uhkaa 122 tehtävää irtisanomisella, mikäli tänään keskiviikkona julkistettu vuoden 2026 budjettiesitys menee läpi. - Yhdymme pääluottamusedustajien pelkoon liiallisesta leikkausinnosta. Ennen vähennyspäätöksiä tarvitaan kattavaa vaikutusten arviointia. Jos jo valmiiksi ohuesta hallinnosta leikataan lisää, kuntapalvelujen toimivuus vaarantuu, Akavan Erityisalat sanoo.
MAL ja Akavan Erityisalat: Amos Rexin tapaus herättää huolta museoalan henkilöstöpolitiikan suunnasta9.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Amos Rexin tilanne on mediatietojen perusteella arvioituna poikkeuksellinen suomalaisella museo- ja kulttuuriperintöalalla. Tapaus nostaa esiin vakavia kysymyksiä työntekijöiden kohtelusta, henkilöstöpolitiikasta ja alan osaamisen turvaamisesta tulevaisuudessa. - Kulttuuriperintöalalle ei tarvita irtisanoutumispaketteihin nojaavaa henkilöstöpolitiikkaa, sanovat Museo- ja kulttuuriperintöalan ammattiliitto MAL ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat.
Viesti ja Akavan Erityisalat: Ministeriöiden viestinnän keskittäminen peruttava18.9.2025 18:15:58 EEST | Tiedote
Ministeriöiden viestinnän keskittäminen uhkaa heikentää strategista viranomaisviestintää, maamme kriisivalmiutta ja hallinnon avoimuutta, sanovat Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry ja sen kattojärjestö Akavan Erityisalat kannanotossaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme