Oulunkylän tekojääkenttä avautuu entistä ehompana – avajaistapahtumassa tähtivieraita
Oulunkylän kunnostettu tekojääkenttä avataan yleisöluisteluille sunnuntaina 16.11.2025 kello 8.00–12.00 ja 16.00–22.00.
Tekojääkentän myötä Oulunkylässä on saatu valmiiksi mittava perusparannus, joka kohdistui itse tekojääkenttään ja sen läheisyydessä olevan jäähallin kylmätekniikkaan, joka on maalämmön ja kylmäjärjestelmästä syntyvän lauhdelämmön muodostama hybridijärjestelmä. Lisäksi perusparannus koski huoltorakennusta kunto- ja liikuntasaleineen.
”Luonnonjäiden pitäminen luistelukunnossa on talvi talvelta haastavampaa, joten on entistä tärkeämpää tarjota helsinkiläisille jatkossakin talvisia liikuntamahdollisuuksia, kuten maksuttomia yleisöluisteluja tekojääkentillä", kertoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.
"Oulunkylään alun perin vuonna 1977 valmistuneen ja Euroopan suurimman yhtenäisen tekojääkentän kunnostus on tehty vanhaa ja perinteitä kunnioittaen, mutta kuitenkin tämän päivän tekniikat ja tarpeet hyödyntäen”, Arhinmäki jatkaa.
Oulunkylän perusparannuksessa uusittiin tekniikkaa tämän päivän tasolle ja tarpeisiin, kuitenkin siten, että tekojääkentän suojellut ominaispiirteet, kuten betoniset valotolpat ja jään päällä roikkuvat valot säilyivät entisen kaltaisina. Tekojääkentän alueella on tilaa kahdelle jääpallokentälle (110m x 65m ja 65m x 35m) ja kolmelle pikaluisteluradalle (400m, 250m ja 111m).
Aiempien vuosien tapaan Ogelin tekojäällä on maksuttomia yleisöluisteluita viikon jokaisena päivänä. Yleisöluisteluvuorojen aikana kentällä on rajattu omat osat luistelijoille ja mailojen kanssa pelaaville.
Oulunkylän tekojääkentän yleisöluisteluajat on listattu tänne: https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:78564
Helsingin muillakin tekojäillä jäädytyksiä on aloiteltu, ja tekojäitä avataan asteittain ja sääolosuhteidenkin mukaan marras- ja joulukuun vaihteessa. Tekojääkenttien avaamisesta viestitään muun muassa liikunta.hel.fi -nettisivuilla ja Helsinki liikkuu -somekanavissa.
Lisätietoja Helsingin tekojääkentistä on osoitteessa liikunta.hel.fi/luistelu.
Kaikilla Helsingin tekojäillä yleisöluistelut ovat tänäkin talvena maksuttomia.
Oulunkylän tekojäällä suuri koko perheen maksuton avajaistapahtuma
Oulunkylän tekojääkentän virallisia avajaisia juhlitaan parisen viikkoa yleisöluisteluiden alkamisen jälkeen lauantaina 29.11.2025 kello 11.00–14.00 maksuttomassa koko perheen talviliikuntatapahtumassa.
Tekojääkentän vihkii käyttöön Helsingin ”sporttipormestari” Paavo Arhinmäki. Avajaistapahtuman tähtivieraana ja mukana jääliikuntahumussa on myös Ogelin oma ”jantteri ja UJ-kingi”, eli räppäri VilleGalle JVG:stä. Tapahtumaa myös tahdittaa dj-juontajakaksikko Dj Late & Neea.
Avajaistapahtumassa ovat mukana myös Suomen Jääkiekkoliitto, Jääpalloliitto, Kaukalopalloliitto, Luisteluliitto, Ringetteliitto ja Taitoluisteluliitto, joiden Ogeliin tuottama jääliikuntasisältö on osa Jääurheiluviikot -tapahtumasarjaa. Kaikkiin näihin jäälajeihin pääsee Oulunkylässä tutustumaan tekojääkentän liikunnallisissa pisteissä paikallisten urheiluseurojen opastamina. Lisäksi Helsingin kaupungin liikuntapalvelut järjestää omalla pisteellään ohjelmaa ja leikkimielistä kisailua halukkaille tekojääkentän laidalla, yllätyksiä unohtamatta.
Ensimmäiset kaksi tuntia voi siis kiertää eri lajien pisteillä ja oppia pyörimään, laukomaan ja kiitämään jäällä, tai vaan ihan vapaasti luistellen. Tapahtuman viimeinen tunti bailataan jäädiskon merkeissä!
Avajaistapahtuman ohjelma:
klo 11.00 Helsingin ”sporttipormestari” Paavo Arhinmäki avaa tekojääkentän
klo 11.00–13.00 tekojääkentällä eri jäälajien parissa pyörimistä, laukomista, kiitämistä, sirklailua, kisailua ja vapaata luistelua
klo 13.00–14.00 jäädisko
Tapahtuma-alueella on muutama kioskimyyntipiste, joista on saatavilla pientä purtavaa ja virvokkeita.
Avajaistapahtumaan omat luistimet mukaan, sillä Oulunkylässä ei ole mahdollista toistaiseksi luistinten vuokrausta. Eri jääliikuntaohjelmaa järjestävillä seuroilla saattaa olla pieniä määriä lainaluistimia. Tekojääkentälle meneminen ilman luistimia on kielletty turvallisuussyistä.
Oulunkylään on suositeltavaa saapua julkisilla kulkuvälineillä, sillä liikuntapuistossa on hyvin rajallinen määrä parkkipaikkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Oulunkylän tekojääkenttä
Mika Riihola
tiimiesihenkilö, Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
puh. 09 310 87976
mika.riihola@hel.fi
Oulunkylän tekojääkentän avajaistapahtuma
Meri Nikkola
tuottaja, Helsingin kaupungin liikuntapalvelut
puh. 09 310 87784
meri.nikkola@hel.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
En ny och bättre konstisbana öppnar i Åggelby, stjärnor gästar invigningen14.11.2025 10:05:00 EET | Pressmeddelande
Den nyrenoverade konstisbanan i Åggelby öppnar för allmänheten på söndag 17.11.2025 kl. 8.00–12.00 och 16.00–22.00.
Ponttonisilta Kaivopuiston edustalta Uunisaareen asennetaan 17.11.13.11.2025 09:20:14 EET | Tiedote
Merisataman rannassa Ehrenströmintien ja Pohjoisen Uunisaaren välinen kävelyponttonisilta asennetaan paikoilleen maanantaina 17. marraskuuta 2025. Ponttonisilta on ulkoilijoiden käytössä tiistaihin 14. huhtikuuta 2026 asti. Silta poistetaan jäätilanteen niin salliessa keskiviikkona 15.4.2026.
Delta i den tysta ljusprocessionen 25.11, bidra till att få slut på våldet mot kvinnor och flickor13.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad ordnar en tyst ljusprocession i Esplanadparken den 25 november 2025 kl. 17 och lyser upp Havis Amanda i orange som en del av FN:s internationella kampanj Orange dagar. Syftet med evenemanget är att fästa uppmärksamhet vid våld mot kvinnor och flickor och uppmuntra alla att agera för att stoppa det. Ljusprocessionen ordnas i samarbete med UN Women Finland.
Osallistu hiljaiseen kynttiläkulkueeseen 25.11. naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Helsinki järjestää hiljaisen kynttiläkulkueen Esplanadin puistossa 25.11.2025 klo 17 ja valaisee Havis Amandan oranssiksi osana YK:n kansainvälistä Oranssit päivät – kampanjaa. Tilaisuuden tavoitteena on kiinnittää huomiota naisiin ja tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan ja kannustaa kaikkia toimimaan väkivallan lopettamiseksi. Kynttiläkulkue järjestetään yhteistyössä UN Women Suomen kanssa.
Oodi kutsuu kaupunkilaiset kaksipäiväisiin juhliin – lasten ja perheiden ohjelma täyttää talon itsenäisyyspäivänä13.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Keskustakirjasto Oodi järjestää kaksipäiväiset juhlat itsenäisyyspäivän ympärillä. Aikuisyleisölle suunnattu Oodin kirjajuhlat syventyy kirjallisuuteen perjantaina 5. joulukuuta. Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta talon täyttää Oodin lastenjuhlat.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme