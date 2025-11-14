Oulunkylän tekojääkenttä avautuu entistä ehompana – avajaistapahtumassa tähtivieraita

Tekojääkentän myötä Oulunkylässä on saatu valmiiksi mittava perusparannus, joka kohdistui itse tekojääkenttään ja sen läheisyydessä olevan jäähallin kylmätekniikkaan, joka on maalämmön ja kylmäjärjestelmästä syntyvän lauhdelämmön muodostama hybridijärjestelmä. Lisäksi perusparannus koski huoltorakennusta kunto- ja liikuntasaleineen.

”Luonnonjäiden pitäminen luistelukunnossa on talvi talvelta haastavampaa, joten on entistä tärkeämpää tarjota helsinkiläisille jatkossakin talvisia liikuntamahdollisuuksia, kuten maksuttomia yleisöluisteluja tekojääkentillä", kertoo Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki.

"Oulunkylään alun perin vuonna 1977 valmistuneen ja Euroopan suurimman yhtenäisen tekojääkentän kunnostus on tehty vanhaa ja perinteitä kunnioittaen, mutta kuitenkin tämän päivän tekniikat ja tarpeet hyödyntäen”, Arhinmäki jatkaa.

Oulunkylän perusparannuksessa uusittiin tekniikkaa tämän päivän tasolle ja tarpeisiin, kuitenkin siten, että tekojääkentän suojellut ominaispiirteet, kuten betoniset valotolpat ja jään päällä roikkuvat valot säilyivät entisen kaltaisina. Tekojääkentän alueella on tilaa kahdelle jääpallokentälle (110m x 65m ja 65m x 35m) ja kolmelle pikaluisteluradalle (400m, 250m ja 111m).

Aiempien vuosien tapaan Ogelin tekojäällä on maksuttomia yleisöluisteluita viikon jokaisena päivänä. Yleisöluisteluvuorojen aikana kentällä on rajattu omat osat luistelijoille ja mailojen kanssa pelaaville.

Oulunkylän tekojääkentän yleisöluisteluajat on listattu tänne: https://liikunta.hel.fi/fi/paikat/tprek:78564

Helsingin muillakin tekojäillä jäädytyksiä on aloiteltu, ja tekojäitä avataan asteittain ja sääolosuhteidenkin mukaan marras- ja joulukuun vaihteessa. Tekojääkenttien avaamisesta viestitään muun muassa liikunta.hel.fi -nettisivuilla ja Helsinki liikkuu -somekanavissa.

Lisätietoja Helsingin tekojääkentistä on osoitteessa liikunta.hel.fi/luistelu.



Kaikilla Helsingin tekojäillä yleisöluistelut ovat tänäkin talvena maksuttomia.

Oulunkylän tekojäällä suuri koko perheen maksuton avajaistapahtuma

Oulunkylän tekojääkentän virallisia avajaisia juhlitaan parisen viikkoa yleisöluisteluiden alkamisen jälkeen lauantaina 29.11.2025 kello 11.00–14.00 maksuttomassa koko perheen talviliikuntatapahtumassa.

Tekojääkentän vihkii käyttöön Helsingin ”sporttipormestari” Paavo Arhinmäki. Avajaistapahtuman tähtivieraana ja mukana jääliikuntahumussa on myös Ogelin oma ”jantteri ja UJ-kingi”, eli räppäri VilleGalle JVG:stä. Tapahtumaa myös tahdittaa dj-juontajakaksikko Dj Late & Neea.

Avajaistapahtumassa ovat mukana myös Suomen Jääkiekkoliitto, Jääpalloliitto, Kaukalopalloliitto, Luisteluliitto, Ringetteliitto ja Taitoluisteluliitto, joiden Ogeliin tuottama jääliikuntasisältö on osa Jääurheiluviikot -tapahtumasarjaa. Kaikkiin näihin jäälajeihin pääsee Oulunkylässä tutustumaan tekojääkentän liikunnallisissa pisteissä paikallisten urheiluseurojen opastamina. Lisäksi Helsingin kaupungin liikuntapalvelut järjestää omalla pisteellään ohjelmaa ja leikkimielistä kisailua halukkaille tekojääkentän laidalla, yllätyksiä unohtamatta.

Ensimmäiset kaksi tuntia voi siis kiertää eri lajien pisteillä ja oppia pyörimään, laukomaan ja kiitämään jäällä, tai vaan ihan vapaasti luistellen. Tapahtuman viimeinen tunti bailataan jäädiskon merkeissä!

Avajaistapahtuman ohjelma:

klo 11.00 Helsingin ”sporttipormestari” Paavo Arhinmäki avaa tekojääkentän

klo 11.00–13.00 tekojääkentällä eri jäälajien parissa pyörimistä, laukomista, kiitämistä, sirklailua, kisailua ja vapaata luistelua

klo 13.00–14.00 jäädisko

Tapahtuma-alueella on muutama kioskimyyntipiste, joista on saatavilla pientä purtavaa ja virvokkeita.

Avajaistapahtumaan omat luistimet mukaan, sillä Oulunkylässä ei ole mahdollista toistaiseksi luistinten vuokrausta. Eri jääliikuntaohjelmaa järjestävillä seuroilla saattaa olla pieniä määriä lainaluistimia. Tekojääkentälle meneminen ilman luistimia on kielletty turvallisuussyistä.

Oulunkylään on suositeltavaa saapua julkisilla kulkuvälineillä, sillä liikuntapuistossa on hyvin rajallinen määrä parkkipaikkoja.