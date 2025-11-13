Kokoomuksen Kopra: Eikö oppositiolla ole soteen koskaan muuta ratkaisua kuin lisää rahaa?
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan opposition esitys alijäämien kattamisajan pidentämisestä kaikilla alueilla on vastuutonta ongelmien pitkittämistä. Orpon hallitus tekee sen, mitä aiemmat eivät tehneet – korjaa soten ongelmat juurisyistä lähtien ilman, että veronmaksajilta loppuvat rahat. Pelkkä rahan kaataminen ei auta, jos ongelmat ovat rakenteellisia.
Oppositiopuolueet tekivät tänään yhteisen vetoomuksen soten ongelmien ratkaisemisesta Orpon hallitukselle ja esitti, että kaikkien alueiden rahoituksen alijäämien kattamisaikaa pidennetään.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra pitää esitystä lyhytnäköisenä. Kopran mukaan soten ongelmia ei ratkaista lakaisemalla ongelmia maton alle, vaan korjaamalla itse järjestelmä.
- Soten ongelmakohtia ei voida ratkaista kaatamalla soteen jatkuvasti lisää rahaa, kun ongelmat ovat rakenteellisia. Nyt on tehtävä muutoksia, jotta rahat riittävät hoitoon myös tulevaisuudessa, kun työikäisten määrä vähenee ja suomalaiset ikääntyvät, sanoo Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
Kopran mukaan opposition viimeisin avaus hyvinvointialueiden alijäämien kattamisajan pidentämiseksi on käytännössä ongelmien lykkäämistä eteenpäin.
– Onko oppositiolla todella vain yksi ratkaisu soteen: ottaa lisää velkaa ja pitkittää ongelmia taas hamaan tulevaisuuteen? Me haluamme korjata itse järjestelmän, emme ostaa vain lisäaikaa, Kopra sanoo.
Kopra muistuttaa, että hyvinvointialueiden puutteellista rahoitusmallia on kehitetty vaiheittain hallituskauden aikana. Rahoitusmallin kehittämisen kolmatta vaihetta valmistellaan parhaillaan, ja esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2026.
– Kokoomus uskoo, että suomalainen sote voi olla maailman paras, jos uskallamme tehdä asiat uudella tavalla. Meidän tavoitteemme on selkeä: jokaisella suomalaisella on oikeus laadukkaaseen hoitoon, turvalliseen arkeen ja tulevaisuuteen, johon voi luottaa. Nyt rakennetaan sote, joka kestää: ei vain seuraavat vuodet, vaan myös seuraavat sukupolvet, Kopra sanoo.
Orpon hallitus odottaa parhaillaan alivaltiosihteeri Marina Erholan raporttia hyvinvointialueiden tilanteesta ja soten etenemisestä. Sen jälkeen hallitus linjaa seuraavat askeleet.
