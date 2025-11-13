Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 13.11.2025
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 13.11.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 27.11.2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Virve Kuusi
yksikön päällikkö, media- ja asukasviestintä
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 79528
virve.kuusi@hel.fi
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Grundberedningen vid Hagnäs strand fortsätter13.11.2025 10:10:59 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stad inleder renoveringen av John Stenbergs strand och grundberedningen av de nya strandområdena i Hagnäs. Arbetena inleds i november.
Hakaniemenrannan esirakentaminen jatkuu13.11.2025 10:10:59 EET | Tiedote
Helsingin kaupunki aloittaa John Stenbergin rannan peruskorjauksen ja uusien ranta-alueiden esirakentamisen Hakaniemessä. Työt alkavat marraskuussa.
Preconstruction of Hakaniemenranta continues13.11.2025 10:10:59 EET | Press release
The City of Helsinki is starting the renovation of John Stenbergin ranta street and the preconstruction of new waterfront areas in Hakaniemi. The work will start in November.
Eteläsataman Pakkahuoneenlaituri peruskorjataan12.11.2025 15:45:44 EET | Tiedote
Makasiinirannan pohjoispuolella olevan Pakkahuoneenlaiturin peruskorjaus alkaa marraskuun puolivälissä. Rakennustyöt vaikuttavat alueella pysäköintiin sekä jalankulkuun.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 11.11.202511.11.2025 19:42:08 EET | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 11.11.2025. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme