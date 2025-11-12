Oma Hämeen Instagram-livet jatkuvat – aiheina syömishäiriöt, päihderiippuvuus ja muistisairaudet

Oma Häme järjestää loppuvuoden aikana kolme Instagram-liveä, joissa nostetaan esille ajankohtaisia aiheita ja keskustelua herättäviä ilmiöitä. Liveissä asukkaat saavat hyödyllistä tietoa, vinkkejä ja ohjausta tarjolla oleviin palveluihin – suoraan asiantuntijoilta ja kokemusasiantuntijoilta.

Livet ovat katsottavissa Oma Hämeen Instagram-tilillä, ja ne pidetään keskiviikkoisin klo 18.

Tulevat Instagram-livet

Ke 19.11. klo 18: Kun ruoasta tulee ongelma – tunnista syömishäiriöoireet

Aiheesta keskustelemassa ovat Oma Hämeen ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen ja Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Mikkilä.

Livessä tarkastellaan nuorten näkökulmasta sitä, milloin ruoasta tulee ongelma. Keskustelussa pohditaan:

Mikä on normaalia syömistä?

Milloin kyse voi olla syömishäiriöstä?

Mistä pitäisi huolestua?

Ke 3.12. klo 18: Avointa puhetta päihteistä, ihmisyydestä ja toivosta – Josen tarina

Aiheesta keskustelemassa ovat Oma Hämeen mielenterveys- ja päihdepalveluiden projektiasiantuntija Hilla Saira ja Asenne ry:n kokemusasiantuntija Jose Rissanen.

Lähetyksessä keskustellaan rehellisesti päihteistä, ihmisyydestä ja elämän muutoksista Josen tarinan kautta. Livessä luodaan toivoa, että päihderiippuvuudesta voi toipua – myös silloin, kun kyse on hyvin koukuttavasta aineesta.

Liven tavoitteena on lisätä ymmärrystä, vähentää häpeää ja vahvistaa yhteisön kykyä tukea ajoissa apua tarvitsevia.

Ke 10.12. klo 18: Aivoterveys ja muistisairauksien ennaltaehkäisy

Aiheesta keskustelemassa ovat Leena Onttonen Muistijälki-hankkeesta ja Tiina Kuopanportti Kanta-Hämeen muistiyhdistyksestä.

Livessä kerrotaan Muistijälki-hankkeesta ja sen työstä muistisairauksien ennaltaehkäisyn ja varhaisen tunnistamisen parissa. Keskustelussa jaetaan konkreettisia vinkkejä ja tarinoita siitä, miten jokainen voi edistää aivoterveyttään arjen valinnoilla.

Asiantuntijat vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin lähetyksissä. Kysymyksiä voi laittaa jo ennakkoon Instagramin yksityisviestien kautta.

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan keskusteluun suorissa lähetyksissä!

Ota seurantaan Oma Hämeen Instagram