Varuboden på Åland on ostanut tontin Jomalan Dalbosta

Varuboden-Oslan tytäryhtiö Varuboden på Åland on ostanut tontin Ahvenanmaan Jomalasta. Dalbon alueella sijaitseva kiinteistöyhtiö Handelsplats Öst Ab:n myivät Gert Sviberg ja Tomas Brunberg.
– Osuuskauppamme on toiminut Ahvenanmaalla lähes 15 vuotta, ja sinä aikana olemme jatkuvasti kehittäneet ja vahvistaneet palveluverkostoamme, kertoo Karlos Kotkas, joka toimii Varuboden på Ålandin toimitusjohtajana. Olemme oppineet tuntemaan markkinaa ja saaneet syvällisemmän ymmärryksen asiakkaidemme tarpeista. Dalbon alue on jo nyt keskeinen sijainti ja kasvaa tulevaisuudessa, joten se tuntui meille luonnolliselta seuraavalta askeleelta.
Varuboden på Ålandin ostaman tontin rakennusoikeus on enintään 6 000 m2.
– Nyt kun hankinta on saatu päätökseen, aloitamme yksityiskohtaisemman suunnittelun. Asemakaava mahdollistaa päivittäistavarakaupan harjoittamisen alueella, mutta emme ole vielä tehneet tarkkoja päätöksiä myymälätyypistä tai aikataulusta, Karlos Kotkas sanoo.
– Tavoitteenamme on aina ollut houkutella alueelle vahvoja, pitkäaikaisia ja Ahvenanmaalle merkittäviä toimijoita. Siksi olemmekin erittäin tyytyväisiä, että olemme onnistuneet houkuttelemaan Varubodenin yhteistyökumppaniksi Dalbo Retail Parkiin, sanovat Gert Sviberg ja Tomas Brunberg, jotka kumpikin omistivat aiemmin Handelsplats Öst Ab:n 50-prosenttisesti.
Varuboden på Åland on toiminut Ahvenanmaalla vuodesta 2011. Yhtiöllä on kolme päivittäistavarakauppaa, S-market Jomala, S-market Godby ja Varuboden City, sekä kaksi ABC-kylmäasemaa, ABC Godby ja ABC Västra Macken.
