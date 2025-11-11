Tekoälyn monipuolinen hyödyntäminen vahvistaa merkittävästi Suomen kilpailukykyä - Keskustalta ensimmäisenä puolueena oma tekoälylinjaus
Tekoälyn laaja hyödyntäminen on Keskustan tuoreen linjauksen mukaan Suomelle iso mahdollisuus. Oikealla tavalla käyttöönotettuna se vahvistaa merkittävästi maamme kilpailukykyä.
- Meidän on tartuttava ripeästi tekoälyn suomiin mahdollisuuksiin. Suomelle tämä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa syväjäässä olevaa talouttamme, toteaa Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Tekoälytyöryhmän puheenjohtaja Sofia Tuovinen kertoo, että Keskusta haluaa hyödyntää tekoälyä ihmislähtöisesti koko Suomessa.
- Tavoite on kirkas. Haluamme edistää tekoälyn käyttöönottoa yrityksissä, kehittää pääomamarkkinoita ja parantaa kasvurahoituksen saatavuutta niin, että Suomesta nousee uusia maailmanlaajuisia menestystarinoita.
- Tämä kaikki on mahdollista, jos Suomi ja suomalaiset tarttuvat tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, Tuovinen kiteyttää.
Keskusta muistuttaa, että tekoälyosaaminen ei ole vain muutamien alojen yksinoikeus. Se kuuluu kaikille toimialoille.
Tekoälysosaaminen ymmärretään Keskustan tekoälytyöryhmän mielestä Suomessa yhä liian kapeasti. Teknologiakeskeinen lähestymistapa johtaa yrityksissä yksipuoliseen osaamisen kehittämiseen, jolloin tekoälyn todellinen potentiaali jää hyödyntämättä.
Tekoäly ei ole vain tekninen työkalu. Sen käyttöönotto vaatii ymmärrystä organisaatiokulttuurista, ihmisten työstä ja datan merkityksestä.
Keskusta kannustaa yrityksiä rakentamaan osaamista, jossa teknologinen ymmärrys yhdistyy kokemuspohjaiseen tietoon ja käytännön arkeen.
- Tekoälyn hallinta on pohjimmiltaan osaamisen hallintaa. Suomessa on ajateltava uudelleen jokaisella koulutusalalla ja työpaikalla, minkälaista osaamista tarvitsemme muuttuneeseen tapaan tuottaa ja analysoida dataa. On ymmärrettävä, mikä on ihmisen rooli datankäsittelijänä, kertoo Tuovinen.
Tekoälysivistys on avain siihen, että tekoälyä ei vain käytetä, vaan ymmärretään, arvioidaan ja hallitaan vastuullisesti. Se yhdistää tekoälylukutaidon kykyyn hahmottaa tekoälyn vaikutuksia yhteiskuntaan, ihmisiin ja päätöksentekoon.
Keskusta katsoo, että tekoälysivistys on osa täysivaltaista kansalaisuutta: se antaa ihmisille valmiudet osallistua demokraattiseen keskusteluun, tehdä tietoisia valintoja ja suojautua väärinkäytöksiltä. Siksi haluamme varmistaa, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus oppia nämä taidot iästä, taustasta tai asuinpaikasta riippumatta.
Keskusta vaatii, että Suomi ja Eurooppa ottavat nykyistä vahvemman roolin datahallinnasta. Huoltovarmuus, yksilön oikeudet ja reilu kilpailu eivät toteudu, jos datan omistajuudesta ja käytöstä ei ole olemassa selkeitä pelisääntöjä.
- Data vuotaa Suomen ja Euroopan ulkopuolelle. Tämä on haavoittuvuus, joka kasvattaa teknologiajättien valtaa sekä samalla heikentää Euroopassa tapahtuvaa arvonluontia, sanoo Tuovinen.
