Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa – haku auki 17.12. saakka

Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa. Hyvinvointialuejohtajan virka on haettavana ajalla 14.11.–17.12. Virka täytetään aluevaltuuston päätöksen mukaisesti kuuden vuoden määräajaksi.
–Haemme rohkeaa johtajaa, joka pystyy määrätietoisesti viemään hyvinvointialuettamme kohti kestävää tulevaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Odotamme vahvaa osaamista toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näyttöjä ja näkemyksellisyyttä organisaation määrätietoisesta kehittämisestä, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.
Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.
Rekrytoinnin tavoiteaikatauluna on, että aluevaltuusto voi päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.
Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, varapuheenjohtajat Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluehallituksen puheenjohtaja Tony Melville ja 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä. Haun tukena käytetään rekrytointi- ja suorahakupalvelua.
Hakuilmoitus:Hyvinvointialuejohtaja (Keski-Suomen hyvinvointialue) - Keski-Suomen hyvinvointialue - Kuntarekry
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400922636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Tony MelvilleAluevaltuuston puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0502464tony.melville@hyvaks.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
