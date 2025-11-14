Keski-Suomen hyvinvointialue hakee hyvinvointialuejohtajaa – haku auki 17.12. saakka

–Haemme rohkeaa johtajaa, joka pystyy määrätietoisesti viemään hyvinvointialuettamme kohti kestävää tulevaisuutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Odotamme vahvaa osaamista toiminnan ja talouden tuloksellisesta johtamisesta sekä näyttöjä ja näkemyksellisyyttä organisaation määrätietoisesta kehittämisestä, aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto kertoo.

Hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja johtamiskokemus.

Rekrytoinnin tavoiteaikatauluna on, että aluevaltuusto voi päättää hyvinvointialuejohtajan valinnasta helmikuussa.

Hyvinvointialuejohtajan hakua ja valintaa varten on perustettu valmisteluryhmä, johon kuuluvat aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto, varapuheenjohtajat Lotta Ahola ja Riikka Rantanen sekä aluehallituksen puheenjohtaja Tony Melville ja 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen sekä aluevaltuutetut Marika Visakorpi-Kemppainen (kd.), Elma Hyöky (vihr.) ja Joni Parkkonen (ps.). Valmisteluryhmän valmistelijana toimii HR-johtaja Eija Heikkilä. Haun tukena käytetään rekrytointi- ja suorahakupalvelua.

Hakuilmoitus:Hyvinvointialuejohtaja (Keski-Suomen hyvinvointialue) - Keski-Suomen hyvinvointialue - Kuntarekry