Keski-Suomen hyvinvointialueen toiminta-avustukset järjestöille haettavissa
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta on kokouksessaan 13.11.2025 päättänyt avata järjestöjen toiminta-avustusten haun. Toiminta-avustuksia voi hakea Keski-Suomen hyvinvointialueelta 14.11.–5.12.
Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella osoitteessa hyvaks.fi/järjestöt.
Järjestöavustuksia kohdennetaan toimintaan, joka edistää hyvinvointialueen strategiaa ja linkittyy hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman kärkiteemoihin: mielen hyvinvointiin, arjen turvallisuuteen ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että aiemmista myönnetyistä avustuksista on toimitettava raportti ennen seuraavaa maksatusta.
Voit lukea tarkemmin avustusten kohdentumisesta ja avustushakemusten arvioinnista hyvinvointialueen avustusohjeesta: Keski-Suomen hyvinvointialueen avustusohje.pdf
Ruoka-aputyöhön sekä vapaapalokunta- ja järvipelastusyhdistyksille on omat erilliset rahoituskanavansa, joten näitä toimintoja ei avusteta tässä haussa.
Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että aluevaltuusto kohdentaa talousarviossa määrärahan avustuksiin päättäessään talousarviosta. Hyvinvointialuejohtajan talousarvioesityksessä määräraha oli vuoden 2025 tasolla. Valtuusto käsittelee talousarvion kokouksessaan 9.12. Tavoitteena on, että avustuspäätökset tehdään hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokouksessa 17.12.
Tervetuloa linjoille kuulemaan lisää
Hyvinvointialue järjestää hausta kiinnostuneille kaksi infotilaisuutta Teams- etäyhteyksin:
-
torstaina 20.11. kello 15–15.30
-
ja maanantaina 24.11. kello 16.30–17.
Osallistumislinkit julkaistaan osoitteessa hyvaks.fi/järjestöt.
Yhteyshenkilöt
Arto Lampila, järjestökoordinaattori, arto.lampila(at)hyvaks.fi, p. 050 3125 271
Viestinnän yhteyshenkilö: Hanne Joenaho, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, hanne.joenaho(at)hyvaks.fi, p. 014 269 5946
