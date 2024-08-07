Opiskelijoista kolmannes joutunut tinkimään terveydenhoidosta ja neljännes ruoasta, hallitukselle huono arvosana

Frank Studentsin tuore tutkimus paljastaa opiskelijoiden taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen haasteet sekä heikon luottamuksen hallituksen opiskelijoita koskeviin päätöksiin.

Frank Studentsin ja Iro Researchin 8.–20.10.2025 toteuttama, yli 5100 opiskelijan vastauksiin perustuva tutkimus piirtää moniulotteisen kuvan suomalaisopiskelijoiden arjesta. Talouden kiristyminen on näkyvää: täysi-ikäisistä opiskelijoista lähes kolmannes on joutunut jättämään terveydenhoitoa väliin ja neljännes vähentämään ruokakuluja rahan puutteen vuoksi. Samaan aikaan opiskelijat suuntaavat aktiivisesti tulevaisuuteen – heistä 43 % on kiinnostunut yrittäjyydestä, ja kestävää kulutusta pitää tärkeänä peräti 86 % vastaajista. Sen sijaan nykyisiin päätöksentekijöihin ei riitä luottamusta: 72 % antaa hallituksen opiskelijoihin vaikuttaville toimille huonon tai erittäin huonon arvosanan.

Opiskelijoiden taloudellinen ja sosiaalinen tilanne: huoli arjesta, epäluottamus päätöksentekoon



56 % opiskelijoista on tyytymättömiä taloudelliseen tilanteeseensa. Tilanne on hieman parempi kuin Frankin maaliskuisessa tutkimuksessa, jolloin 60 % oli talouteensa tyytymättömiä.

Opiskelijoiden talous on kuitenkin heikentynyt viimeisen vuoden aikana etenkin palkkatulojen ja opintorahan vähenemisen vuoksi ja vain 32 % uskoo tilanteen paranevan seuraavan vuoden aikana, pääosin palkkatulojen kasvun ansiosta. Maaliskuun tutkimuksessa vielä 40 % uskoi taloudellisen tilanteensa paranevan tulevan vuoden aikana.

Taloudellinen epävarmuus näkyy arjen valinnoissa. Neljännes on joutunut vähentämään ruoan ostamista vähintään kuukausittain. 31 % yli 18-vuotiaista opiskelijoista on jättänyt lääkkeitä, terveydenhoitoa tai terapiaa väliin rahan puutteen vuoksi viimeisen vuoden aikana.

Luottamus poliittiseen päätöksentekoon on heikkoa: noin puolet kokee opiskelijoiden tulevan kuulluiksi huonosti, ja vain 8 % kokee tilanteen hyväksi. 72 % antaa hallituksen opiskelijoihin vaikuttaville toimille huonon tai erittäin huonon arvosanan. Tietojaan yhteiskunnasta opiskelijat päivittävät kohtuullisen usein: 45 % seuraa uutisia päivittäin, 85 % vähintään viikoittain.

58 % opiskelijoista on vähentänyt kulutustaan viimeisen vuoden aikana. Syynä tähän on varsin usealla sekä maailmanpoliittinen tilanne että Suomen sisäpolitiikka, jotka ovat molemmat saaneet 38 % opiskelijoista leikkaamaan kulujaan. Valtaosa, 93 % opiskelijoista, vertailee hintoja ennen ostopäätöksiä usein tai aina. Reilu seitsemän kymmenestä vertailee lisäksi opiskelija-alennuksia ennen ostamista usein tai aina.

Kestävä kuluttaminen on opiskelijoille olennaista: 86 % pitää sitä vähintään melko tärkeänä. 84 % opiskelijoista myös ostaa tavaroita käytettynä vähintään muutaman kerran vuodessa. Yhteiskäyttöpalveluja hyödyntää 14 %, mutta kiinnostusta löytyy lähes puolelta.

---

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opiskelutilanteeseen, opiskelijan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen sekä kulutustottumuksiin liittyviä asioita.

Tiedonkeruu toteutettiin jakamalla tutkimuslinkkiä Frank Studentsin sovelluksessa. Tiedonkeruuaika oli 8.10.–20.10.2025. Tutkimukseen vastasi 5152 opiskelijaa, joista 31 % opiskelee yliopistossa, 29 % ammattikorkeakoulussa, 27 % lukiossa ja 13 % ammatillisessa koulutuksessa.