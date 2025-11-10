Historian ensimmäiset Kantsun Karhut on jaettu – voittajat julki

N2 Helsinki Oy vahvistaa digitaalisen markkinointiviestinnän osaamistaan – vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement osaksi konsernia 11.11.2021 11:13:53 EET | Tiedote

N2 Helsinki on ostanut 50 % vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy:n osakkeista sen perustajaosakkailta Max Kolulta ja Jani Isakssonilta. Kaikki osakkaat ja työntekijät jatkavat yhtiön palveluksessa, ja Jani Isaksson on kaupan yhteydessä nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi. Hypementin asiakkaita ovat muun muassa Finnair, Klarna sekä Sinebrychoff. “Hypement-kauppa parantaa vahvaa vaikuttajamarkkinointiosaamistamme entisestään. Konserniyhtiömme Mellakka Helsinki ja Mellakka Management ovat jo merkittäviä toimijoita alalla, mutta Hypement tuo meille lisävoimia ja erilaista näkemystä. Yhtiöllä on erittäin vahva osaaminen populaarikulttuurin ja urheiluvaikuttajien keskuudessa. Suurella osalla Hypementin henkilökunnasta on itselläänkin urheilutausta, joten he ovat luontevia ja luotettuja toimijoita alalla niin vaikuttajille kuin asiakkaillekin”, N2 Helsinki -konsernin toimitusjohtaja Alex Nieminen kertoo. Myös Hypement Oy:n toimitusjohtaja Jani Isaksson kokee, että kaupoista on merkittäv