Historian ensimmäiset Kantsun Karhut on jaettu – voittajat julki
Paljon huomiota herättänyttä uutta mainosalan gaalaa juhlittiin torstaina 13.11. tiiviissä tunnelmassa Helsingin Kannelmäessä. Voittajien valinnasta vastasi tavallisista kuluttajista koottu tuomaristo.
Vuoden 2025, ja samalla historian ensimmäiset, Kantsun Karhut jaettiin torstaina 13.11. Helsingin Kannelmäessä. Kilpailun tuomaristo koostui tavallisista kuluttajista eli ihmisistä, joille mainoksia tehdään.
Sami Kurosen juontamassa gaalassa palkittiin mainoksia seitsemässä eri kategoriassa, joiden lisäksi koko kisassa eniten ja toiseksi eniten tuomaripisteitä saaneet työ palkittiin Petit - ja Grand Prix -palkinnoilla. Myös yleisöllä oli mahdollisuus äänestää suosikkinsa kaikista kisatöistä.
Kantsun Karhut keräsi yhteensä 239 kisaentryä 52 eri toimistosta tai toimijalta. Kisan järjestämisestä vastannut N2 Creativen luova johtaja Jan Sederlöf pitää määrää huikeana ottaen huomioon, että kilpailu järjestettiin ensimmäistä kertaa.
”Homma lähti niin sanotusti laukalle, mutta hyvä niin. Ei jäänyt epäselväksi, että tällaisella kisalla on kysyntää”, Sederlöf toteaa.
Voittajamainosten tekijät pääsivät pokkaamaan lavalta pikku karhun ja jaossa oli lisäksi kilpailun sponsoreiden tarjoamia palkintoja. Pääpalkinnon eli Grand Prixin voittaja sai festivaalipassin mainosalan suurtapahtuma Cannes Lionsiin sekä moottorisahaveistäjä Niko Naukkarisen puisen karhuveistoksen.
Voittajat löytyvät alta
Radio/ääni
HK – Sinä inspiroit meitä
Työn ilmoittaja: SEK
Internet
Atria Suomi Oy: Oodi suomalaiselle ruoalle
Työn ilmoittaja: TBWA\Helsinki
Jokeri: kauppa
Kyrö Distillery Company: Kyrö Whisky Experience
Työn ilmoittaja: Kyrö Distillery Company
Ulkomainos
Burger King: Mäkkäri rakastaa Whopperia
Työn ilmoittaja: Folk Finland
Video
Äimä ry: Kukkuu: Äidit irti synnytysmasennuksesta
Työn ilmoittaja: RYHMÄ Creative Agency Oy
Lehtimainokset
Paulig Juhla Mokka: Taas paahdetaan
Työn ilmoittaja: SEK
Vautsi
A-klinikkasäätiö sekä Ensi- ja turvakotien liitto: Huolimöykky
Työn ilmoittaja: Sherpa
Grand Prix
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry: Kukkuu
Työn ilmoittaja: RYHMÄ Creative Agency Oy.
Petit Prix
Terveystalo: Varusmies
Työn ilmoittaja: Directors Guild
Yleisöäänestys
Superpesis & SPR Veripalvelu: Anna unelmien elää.
Työn ilmoittaja: Skål Helsinki
N2-konserniin kuuluvat N2 Creative, N2 Albiino, VML, Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Mellakka Management.
Konsernissa työskentelee 120 ihmistä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 22,5 miljoonaa euroa. N2 Helsingin osaomistaja on maailman suurin markkinointiviestintäkonserni WPP.
