Kiinteistömaailman hinta-arviot toteutuneet tänä vuonna 95 % tarkkuudella – joka 10. kaupassa arvio osui eurolleen
Kiinteistömaailman tekemät hinta-arviot ovat vuoden 2025 aikana toteutuneet 95 % tarkkuudella, käy ilmi kaikkien ketjun välittämien yli 100 000 euron asunto- ja kiinteistökauppojen analyysista. Joka kymmenennessä kaupassa hinta-arvio on osunut kohdilleen euron tarkkuudella.
Hinta-arvioiden osuvuutta tarkasteleva analyysi tehtiin vertaamalla Kiinteistömaailman järjestelmiin kirjattua hinta-arviota toteutuneeseen velattomaan kauppahintaan yli 100 000 euron asunto- ja kiinteistökaupoissa vuonna 2025. Vähintään 100 000 euron kauppoja on valtaosa kaikista ketjun välittämistä kaupoista.
Euron tarkkuudella hinta-arvio osui kohdilleen joka kymmenennessä kaupassa
Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikaisen mukaan 10 prosentissa kaupoista hinta-arvio onnistuttiin tekemään euron tarkkuudella. Kun tarkastellaan kaikkien tänä vuonna yli 100 000 euron hinnalla tehtyjen kauppojen tilastoa, hinnoittelun osumatarkkuudeksi tulee 95 %.
”Asiakkaalle kerrottujen hinta-arvioittemme osumatarkkuutta voi pitää hämmästyttävän hyvänä tilanteessa, jossa julkisuudessa on puhuttu paljon hinnoittelun vaikeudesta vallitsevassa markkinassa” Laurikainen toteaa.
”Kiinteistömaailma on kauppamäärillä mitattuna maan suurin kiinteistönvälittäjä. Juuri tämäntyyppisissä asioissa kuten hinnoittelussa isoista kauppamääristä jatkuvasti saatu kokemus nousee arvoonsa. Lisäksi ketjullamme on yli 100 asuntomyymälää, mikä tekee mahdolliseksi paikallisen asiantuntemuksen. Tyypillisesti kohteen välittäjä työskentelee suhteellisen rajatulla alueella, jonka hän tuntee läpikotaisin”, Laurikainen sanoo.
”Aineistosta löytyy toki tapauksia, joissa esimerkiksi Tarjouskaupassa muodostui kisa kahden tai useamman ostajan välillä, ja hinta nousi selkeästi arvioitua korkeammaksi. Se laskee tilastollista osumatarkkuutta, mutta on tietenkin kohteen myyjälle positiivinen asia”, hän lisää.
Tarjouskaupassa asunnolle tai kiinteistölle asetetaan arvioituun markkinahintaan suhteutettu houkutteleva lähtöhinta. Tarjotut hinnat ovat avoimesti nähtävissä Kiinteistömaailman verkkopalvelussa, ja tarjoukset ovat voimassa vähintään 48 tuntia. Kun myyjä saa sellaisen tarjouksen, jonka haluaa hyväksyä, Tarjouskauppa päättyy ja kohde saa uuden omistajan.
Yli 100 000 euron kaupat edustavat valtaosaa pääkaupunkiseudulla tehdyistä kaupoista ja merkittävää osaa myös muun maan kaupoista. Hinta-arviolla tarkoitetaan Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti myyntitoimeksiannon tekemisen yhteydessä tehtävää myytävän kohteen hinta-arviota.
Lisätiedot:
Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0405607514
Kiinteistömaailma on kiinteistönvälityspalveluita Suomessa ja Baltian maissa tarjoava yritys. Suomessa Kiinteistömaailmassa työskentelee yli 500 asuntokaupan ammattilaista reilussa sadassa yrittäjävetoisessa asuntomyymälässä ympäri maan. Ketju perustettiin vuonna 1990. Baltian maissa (Viro, Latvia, Liettua) Kiinteistömaailma toimii Ober-Haus -brändillä. Kiinteistömaailma osti Ober-Hausin liiketoiminnan vuonna 2021.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taina MustamoViestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtajaPuh:+358504240045taina.mustamo@kiinteistomaailma.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kiinteistömaailma
Paras lokakuu asuntokaupassa neljään vuoteen4.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 4.11.2025
Asuntokaupan nousijat syyskuussa: omakotitalot ja yksiöt2.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.10.2025
Kiinteistömaailman 63. Barometri: Maakuntakeskukset kirittävät talvikauden asuntokauppaa - hyvällä autopaikalla voi olla ratkaiseva merkitys ostopäätökseen23.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman 63. Barometri piirtää vahvinta näkymää tulevan puolivuotiskauden asuntokaupalle maakuntakeskuksiin, kuten Ouluun, Tampereelle ja Rovaniemelle. Kauppamäärien kasvua ennakoidaan lähes kaikkialla maassa, mutta vahvimmat hinnannousun odotukset löytyvät pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. “Monin paikoin asuntoja ja kiinteistöjä on myynnissä runsaasti, ja pääkaupunkiseudulla tämä korostuu. Ennen kuin hintoihin tulee nousupainetta, täytyy ison tarjonnan sulaa markkinaan”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen. Barometrivastausten perusteella hyvät autopaikat näyttelevät kasvavassa roolissa, kun ostaja puntaroi, minkä asunnon hän valitsee samantyyppisten vaihtoehtojen välillä. Autopaikka saa jopa hissiä enemmän “vaikuttaa ostopäätökseen paljon” -mainintoja yli 250 välitysammattilaisen vastauksiin perustuvassa barometrissa.
KUTSU Teams-lehdistötilaisuuteen: Kiinteistömaailman 63. Barometrin julkistus16.9.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Kiinteistömaailman puolivuosittainen Barometri julkaistaan tiistaina 23.9.2025, nyt jo 63. kerran. Erityisteemana selvitimme, mitkä ominaisuudet kerros-, rivi- ja omakotitaloissa vauhdittavat juuri nyt myyntiä ja mitkä eivät? Kolme vuotta sitten eli syksyn 2022 Barometrissa kysyimme samaa, ja maalämpö oli ostajien huulilla. Mitä he haluavat ja arvostavat nyt? Lisäksi Danske Bank käyttää puheenvuoron taloyhtiöiden tilanteesta, pankin näkökulmasta.
Jälleen uusi lenkki plusmerkkisten asuntokaupan kuukausien ketjuun – kaupan veturi vaihtui elokuussa2.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Kiinteistömaailman Pulssi 2.9.2025
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme