Sähköpotkulaudat ja muut mikroliikennevälineet jatkossa luvanvaraisia

Pysäköinnin rajoitusalue laajenee



Ehdotuksen suurin näkyvä muutos liittyy pysäköinnin rajoitusalueisiin, jotka toteutetaan geoaitaamalla. Kaupunki ja operaattorit ovat aiemmin sopineet, että keskustassa sekä juna- ja metroasemien ympäristössä yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja voi pysäköidä ainoastaan laudoille varatuille pysäköintialueille. Laudan GPS siis estää pysäköinnin alueen ulkopuolelle. Ensi keväästä lähtien rajoitusalue kattaisi lähes koko kantakaupungin aina Töölöön ja Pasilaan asti. Lisäksi uusia rajoitusalueita osoitetaan muun muassa juna-asemien ympäristöön.

Keskustan pysäköinnin rajoitusalue otettiin operaattoreiden kanssa kokeiluun vuonna 2023, ja alueita lisättiin vuonna 2024. Kaupunki sai rajoitusalueista hyvää palautetta, ja uusissa lupaehdoissa on huomioitu palaute ja kokemukset paikoista. Myös muualle Helsinkiin on ehdotettu pienempiä pysäköintikieltoalueita muun muassa koulujen ja päiväkotien yhteyteen. Pysäköintiä koskevilla lupaehdoilla parannetaan erityisesti esteettömyyttä ja kunnossa- ja puhtaanapidon edellytyksiä. Lupaehtojen vuorovaikutuksessa on keskitytty erityisesti haavoittuvimpia ryhmien, kuten vammais- ja vanhusjärjestöjen sekä viranomaisten kuulemiseen.

Uudessa laissa on säädetty pysäköinnintarkastajille oikeus siirtää lupaehtojen vastaisesti pysäköidyt yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ja pyörät pois välittömästi, jos niitä ei esimerkiksi keskustassa ole pysäköity merkitylle paikalle.

Mikroliikkumisen järjestelmää kehitetään jatkuvasti



Vuonna 2019 kaupunkiin tulleet yhteiskäyttöiset sähköpotkulaudat ovat osoittautuneet suosituiksi sekä kaupunkilaisten että kaupungissa vierailevien keskuudessa. Ensimmäiset vapaaehtoisuuteen perustuvat rajoitukset sovittiin operaattoreiden kanssa jo vuonna 2021, ja vuosien varrella Helsingissä on muun muassa rajoitettu sähköpotkulautojen yökäyttöä ja nopeusrajoituksia, sekä luotu alueita, joissa yhteiskäyttöisiä lautoja on voinut pysäköidä ainoastaan merkityille pysäköintialueille. Nämä aiemmin sovitut rajoitukset on pääosin ehdotettu nyt lupaehtoihin.

Kesällä hyväksytty laki antaa kunnille entistä paremmat mahdollisuudet säädellä yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen ja muiden mikroliikennevälineiden käyttöä. Lupaehtojen tulee kuitenkin olla liikenneturvallisuuden, esteettömyyden tai kadun kunnossa- ja puhtaanapidon kannalta tarpeellisia tai välttämättömiä. Jokaisen kaupunkiin tulevan operaattorin on haettava lupa ennakkoon, ja ehdot pätevät koko kaupungin alueella. Lupaehdot ovat olleet lausunnoilla myös Helsingissä toimineilla operaattoreilla.

"Vapaaehtoinen sopiminen on ollut ainoa vaikuttava väline ratkoa näiden suosittujen palvelujen käytöstä aiheutuvia haittoja. Mikroliikkumisen järjestelmää on kehitetty aktiivisesti, ja kehitystyö jatkuu myös uudessa lupajärjestelmässä. Ensimmäinen lupakausi olisi pituudeltaan reilun vuoden mittainen, ja lupaehtojen toimivuutta seurataan. Lupaehtojen tarkoituksena on taata turvallinen ja esteetön kaupunkitila", kertoo liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Heikki Palomäki.

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan myös kahta mikroliikkumiseen liittyvää valtuustoaloitetta. Mikroliikennelupa on lain mukaan otettava käyttöön viimeistään 1.1.2026. Yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen meneillään oleva kausi jatkuu vielä jonkun aikaa säätilan niin salliessa.