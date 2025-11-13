Kukaan ei saanut totoriviä kiinni - Suomeen iso 40 000 euron voitto toisen voittoluokan tuloksella
Tiistaina Ruotsin Jägersron Toto64-pelistä ei löytynyt lainkaan täysosumia. Suomeen tuli kuitenkin iso voitto, kun Lappeenrannan Standertskjöldinkadun R-kioskin asiakas voitti 40 250 euroa saatuaan useita kertoja viisi oikein -tuloksen.
Lappeenrannan Standertskjöldinkadun R-kioskin asiakas oli pelannut tiistain Jägersron Toto64-kierrokselle 30 euron systeemin:
2,4,8
1,2,3,10,11
6,7,12,13
12
4
3,4,5,7,10
Rivissä olivat oikein kaikki muut paitsi toinen kohde. Onnekkaalla suomalaispelaajalla oli kohteessa viisi merkkiä, muttei lapullaan voittaja La Paradetaa, joka oli 0,57 prosenttia kohteen merkeistä pelattu jättiyllättäjä.
Lappeenrannan R-kioskin asiakas voitti viisi kertaa 6 655 euroa viisi oikein -tuloksilla sekä rivissä oli lisäksi useita 155 euron neljä oikein -tuloksia ja voittopotti oli kaikkiaan 40 250 euroa.
Taitavalla suomalaispelaajalla oli rivissään pitävinä varmoina Funny Money (3,8 %) ja Global Flashback (6,79 %).
Yksikään pelaaja mistään osallistujamaasta ei saanut tiistain Jägersron hankalaa raviriviä kiinni.
Lauantaina Suomen Toto75-kierroksella on 82 377 euron jackpot ja potti voi nousta yhden täysosuman löytyessä jopa 220 000 euroon.
