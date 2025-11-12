Työvoimabarometri | Talouden epävarma tilanne Pirkanmaalla tekee työvoimamarkkinoista haastavat ensi vuonnakin

Kokonaisuutena suurimmat toimialat, kuten teollisuus, rakentaminen, kaupan eri tasot sekä liike-elämän palvelut, tulevat olemaan talouden ja viennin vetureita. Näkymät ovat kuitenkin haasteelliset ja odotukset ovat kokonaisuutena vain lievästi positiiviset. Talouden kasvu tarvitsee tuekseen osaavaa työvoimaa, mutta kansainvälisen vientikaupan laajuus on ratkaisevaa kasvun kannalta.

Vuosittaisessa Työvoimabarometrissä tarkasteltiin Pirkanmaalla tänä syksynä erityisesti teknologiateollisuutta palveluineen, sosiaali- ja terveysalaa, sekä liiketoiminnan ja hallinnon alaa. Työvoimabarometri koostettiin laajassa yhteistyössä pirkanmaalaisten toimijoiden kanssa.

Teknologiateollisuuden ja -palveluiden näkymät ensi vuodelle ovat varovaisen toiveikkaat, mutta edelleen epävarmat

Kysynnän piristyminen on mahdollista loppuvuonna 2025, kun kansainvälisen kaupan tilanteen aiheuttama epävarmuus on hieman hellittänyt. Yritykset ovat alkaneet tehdä investointipäätöksiä ja tilauskanta on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Kuitenkin varovaisuus investoinneissa ja rekrytoinneissa jatkuu maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi.

– Pirkanmaan alueella on nähtävissä positiivista kehitystä erityisesti puolustus- ja siruteollisuuden investoinneissa, jotka tukevat alan kasvua ja luovat uusia työpaikkoja. Mahdollinen viennin kasvu ja kotimaiset investoinnit kirkastavat toimialan näkymiä, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Tero Salminen.

Tilauskannan kasvu ja erityisesti kone- ja metalliteollisuudessa tapahtuvat eläköitymiset, mahdollistavat uusien työntekijöiden rekrytoinnin. Piilotyöpaikkojen määrä kasvaa, vaikka julkisessa haussa paikkojen määrä saattaa pysyä ennallaan.

Haasteena rekrytoinneissa tulee olemaan työttömien osaamisen ja yritysten osaamisvaatimusten välinen suhde. Tämän vuoksi osaamisen päivittäminen kysyntälähtöisen täydennyskoulutuksen avulla olisi erittäin tärkeää pidempään työttömänä olleille.

Tekoälyn lisääntyminen kasvattaa osaltaan korkean tason osaajien tarvetta, mutta ei tule korvaamaan perustyötä, muun muassa asentajia, koneistajia ja hitsaajia. Näille perustason osaajille löytyy kysyntää. Kansainväliset osaajat ovat yksi avain tuleville rekrytointitarpeille, mutta heidän veto- ja pitovoimaa Pirkanmaalle tulisi vahvistaa. Kansainvälisten osaajien suurin työllistymisen este on korkea suomen kielen taidon vaatimus.

Liiketoiminnan ja hallinnon kehitysnäkymät ensi vuodelle ovat moninaiset

Liiketoiminnan ja hallinnon työttömyysluvut ovat tällä hetkellä huolestuttavat ja täydennyskoulutusta suositellaan osaamisen lisäämiseksi sekä työllistymisen vauhdittamiseksi. Työttömiä on erityisesti tradenomeissa ja merkonomeissa, ja kilpailu työpaikoista on kovaa.

Nuorten työttömyys on haasteellisessa tilanteessa, koska markkinoille tulee paljon valmistuneita, mikä pitää tilanteen stabiilina. Kielitaito, erityisesti suomen kielen taito, on suuri haaste työllistymisessä. Kaupan alalla keskittyminen kauppakeskuksiin sekä verkkoliiketoiminta ja automaatio vaikuttavat työpaikkojen määriin.

Tampereen kaupunkiseutu on muuttovoittoaluetta ja asukasmäärän kasvun myötä kiinteistöjen isännöinnin kysyntä on tällä hetkellä korkealla. Lisäksi alalla tapahtuu paljon eläköitymistä, joka osaltaan kasvattaa tarvetta uusille isännöitsijöille. Työssä oppiminen ja harjoittelu ovat keskeisiä tekijöitä nuorten työllistymiseen. Tekoäly nähdään tällä hetkellä enemmän mahdollisuutena kuin uhkana, mutta se tuo mukanaan myös osaamistarpeita.

– Muiden toimialojen kasvu voi toimia veturina liiketoiminnan ja hallinnon toimialalle, mutta noususuhdanteen hidas kehittyminen jarruttaa kasvua. Jos muut alat kasvavat, työttömyyden negatiivinen kehitys voi pysähtyä ja tukipalveluiden tarve eri toimialoilla kasvaa. Avoimien työpaikkojen määrän ensi vuoden kehitykseen vaikuttavat useat tekijät, kuten muiden toimialojen kehitys, rakennusalan suhdanne, ostovoima ja kaupan tilanne, arvioi Pirkanmaan ELY-keskuksen ennakointiasiantuntija Juha Salminen.

Sosiaali- ja terveysalan näkymät ovat haasteelliset erityisesti ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluissa

Toimialalla on yleistä epävarmuutta, eikä vaikuta siltä, että avoimien työpaikkojen määrä tulisi juurikaan nousemaan. Pirkanmaan hyvinvointialue on Pirkanmaan suurin työnantaja ja sen palvelutuotannon merkitys alueella on suuri.

Varovainen arvio on, että työttömien työnhakijoiden määrä tulee kasvamaan. Varsinkin nuorten työnhakijoiden määrä tulee lisääntymään. Tällä hetkellä kaikki valmistuvat eivät työllisty, päinvastoin kuin ennen. Myös oppisopimuskoulutusten määrä on ollut selkeästi laskussa ja eikä tilanteeseen ennusteta nopeaa käännettä parempaan.

– Muun muassa eri sote-organisaatioiden rahoituksen puute ja sen myötä käydyt muutosneuvottelut ovat syynä heikkoon työllisyyden kehitykseen. Asukasmäärän lisääntyessä ja väestön vanhetessa palvelutarpeet eivät tule vähenemään vaan pikemminkin kasvamaan. Esimerkiksi lähihoitajien osaamisaloista on kysyntää hammashoidon, mielenterveyspalveluiden ja päihdetyön osaajille, kertoo Tero Salminen.

– Eläköitymisen vaikutus on merkittävä, mutta on haasteellista arvioida, miten tämä tulee vaikuttamaan työttömien työnhakijoiden palkkaamiseen näihin tehtäviin.

Vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2023 alkaen, erityisesti lähihoitajien ja hoiva-avustajien ammateissa. Suurin este työllistymiseen on kielitaidon puute ja suomen kielen koulutustarve on merkittävä. Huomioitava on, että kielitaito vaatii ylläpitämistä ja tämä on ongelma, varsinkin jos työttömyys pitkittyy. Lisäksi työyhteisöiltä vaaditaan valmiuksia monikulttuurisuuden tukemiseksi, sillä kielitaito ja kulttuurinen ymmärrys ovat keskeisessä roolissa monissa tehtävissä. Yksi haaste työnvälityspuolella on kansainvälisten tutkintojen tunnustaminen ja tunnistaminen sosiaali- ja terveysalalla.

Työvoimabarometri ennakoi työvoima- ja osaamistarpeita lyhyellä aikavälillä

Työvoimabarometri on työkalu, joka tarjoaa tietoa työvoiman kysynnästä ja tarjonnasta sekä eri alojen ja ammattien tilanteesta ja ennusteista noin vuoden eteenpäin. Tämä auttaa työnantajia, työnhakijoita ja päätöksentekijöitä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja suunnitelmia. Barometrin valtakunnallisesta koostamisesta vastaa KEHA-keskus, ELY-keskukset keräävät ja analysoivat alueelliset tiedot.