Presidentti Stubb vierailulle Brysseliin

President Stubb till G20-toppmöte i Johannesburg 12.11.2025 14:20:28 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 77/2025 12.11.2025 Republikens president Alexander Stubb kommer att delta i G20-toppmötet i Johannesburg, Sydafrika, 22–23 november 2025. I år är det Sydafrika som innehar det roterande ordförandeskapet för G20. Toppmötet kommer att ta upp ett brett spektrum av globala utmaningar och söka lösningar på dem. På agendan står bland annat att se över systemet för internationell ekonomi och handel, hantera klimatförändringar och livsmedelstrygghet, främja övergången till grön energi samt diskutera frågor som gäller tekniska utmaningar och kritiska mineraler. President Stubb kommer att hålla ett anförande vid två olika sessioner under mötet. Under sin vistelse i Johannesburg kommer presidenten också att ha flera bilaterala möten och andra sammanträden med G20-ländernas ledare. I presidentens delegation ingår näringsminister Sakari Puisto. Det är första gången som Republiken Finlands president medverkar i ett G20-toppmöte. President Stubb deltar i