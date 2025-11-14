Presidentti Stubb vierailulle Brysseliin
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 79/2025
14.11.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Brysselissä maanantaina 17. marraskuuta 2025.
Presidentti Stubb tapaa vierailunsa aikana Naton pääsihteeri Mark Rutten. Keskustelujen jälkeen presidentti Stubb ja pääsihteeri Rutte pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.
Lisäksi presidentti Stubb tapaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin, Belgian pääministeri Bart De Weverin ja Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsolan.
Keskustelunaiheina tapaamisissa ovat turvallisuusympäristö Euroopassa ja globaalisti, Euroopan puolustuksen kehittäminen sekä Ukrainan tukeminen.
