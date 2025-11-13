LähiTapiolalta lahjoitus Oulun yliopiston innovaatiotoimintaan – ”Lisää elinvoimaa ja talouskasvua pohjoiseen Suomeen”

Lahjoituksella tuetaan tutkimuspohjaisten yritysten syntyä ja se ohjataan innovaatioprosessin kriittiseen loppuvaiheeseen mahdollistamaan havaittujen haasteiden ratkaisemista ja kaupallistamisen esteiden poistamista.

”Kiitämme LähiTapiolaa halusta tukea lahjoituksilla Suomen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ohjaamalla lisäresurssia juuri yliopistojen toimintaan. Haluamme suunnata tämän arvokkaan lisäresurssin innovaatioprosessiimme synnyttämään kasvun edellytyksiä ja uutta liiketoimintaa”, toteaa Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen.

Maanisen mukaan Oulun yliopisto haluaa tuoda tutkimustulokset ja yliopiston osaamisen entistä tehokkaammin yhteiskunnan käyttöön, sillä uusi tutkimukseen perustuva liiketoiminta lisää alueiden elinvoimaa ja talouskasvua.

”Uudet yritykset, erityisesti teknologiavetoiset startupit, tuovat mukanaan innovaatioita, jotka parantavat tuottavuutta ja avaavat uusia markkinoita.”

LähiTapiolan pääjohtaja Sari Heinonen näkee innovaatioiden merkityksen Suomelle.

”Suomen tulevaisuuden kasvu ja menestys rakentuvat rohkeiden innovaatioiden ja uusien ratkaisujen varaan. Yritykset ovat tässä kehityksessä avainasemassa – ne tuovat yhteiskuntaan työtä, uutta osaamista ja kilpailukykyä ja vauhdittavat talouden uudistumista. LähiTapiola haluaa olla mukana mahdollistamassa sellaisten hankkeiden syntyä, joissa yhdistyvät tutkimus, luovuus ja yrittäjyys. Yhteistyöllä rakennamme vahvempaa ja kestävämpää Suomea”, sanoo LähiTapiolan pääjohtaja Sari Heinonen.

Tutkimustuloksista yrityksiksi

Oulun yliopistossa Kasvukipinä-rahoitus mahdollistaa tuen hankkeille, jotka tarvitsevat erityistukea kaupallistamisen varmistamiseksi. Keskeisessä roolissa on Business Finlandin ”Research to Business (R2B)” -rahoitusinstrumentti. Se on tarkoitettu tutkimusorganisaatioiden tutkijoille, jotka haluavat kaupallistaa tutkimustuloksiaan.

”Rahoitus ohjataan kriittiseen post-R2B-vaiheeseen, johon tällä hetkellä ei ole ollut tarjolla julkista rahoituslähdettä. Uusi lisäresurssi ja kolmivuotinen rahoituskausi auttavat meitä toimintamallin vaikuttavuuden arvioinnissa ja sen vakiinnuttamisessa osaksi innovaatioprosessia”, sanoo Oulun yliopiston innovaatiokeskuksen johtaja Jouko Uusitalo.

Oulun yliopistossa on syntynyt 2000-luvulla 78 tutkimuspohjaista yritystä. Vuosittain uusia yrityksiä syntyy muutamia. Tavoite on kasvattaa uusien innovaatioiden ja syntyneiden yritysten määrää sekä niiden kasvupotentiaalia.

Monipuolista yhteistyötä

LähiTapiola ja Oulun yliopisto ovat tehneet monipuolista yhteistyötä aiemminkin. LähiTapiola on viime vuosina ollut mahdollistamassa ennaltaehkäisevän lääketieteen professuuria Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekuntaan sekä liiketoiminta-analytiikan professuuria Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun autoalan tulevaisuuden ratkaisujen ja vihreän siirtymän edistämiseen.

”Asiakkaidensa omistamana elämänturvayhtiönä LähiTapiolalle on tärkeää tukea vastuullisesti ja pitkäjänteisesti paikallista elinvoimaa ja hyvinvointia. Oulun yliopistossa yhdistyvät vahva tutkimusosaaminen, innovatiivinen ajattelu ja tiivis yhteistyö alueen yritysten kanssa. Se on meille tärkeä kumppani pohjoisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi”, sanoo LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas.

