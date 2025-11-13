Uusi Suomen kasvun foorumi syntyi Lahteen – Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi päättäjät ja yritykset yhteen
Ensimmäistä kertaa järjestetty valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit kokosi 12.11. Lahden Sibeliustalon täyteen yritysjohtajia, asiantuntijoita ja päättäjiä. “Sisu 2.0 Kasvu Summit sai alkunsa tarpeesta rakentaa yhteistyössä vaikuttava kasvutapahtuma, joka keskittyy konkreettisiin esimerkkeihin ja ratkaisuihin. Halusimme luoda foorumin, jossa kestävän kasvun, teknologisen osaamisen ja vaikuttavan yhteistyön kautta syntyy uusia ratkaisuja ja verkostoja kasvun rakentamiseksi”, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Vanhala.
Uusi valtakunnallinen Sisu 2.0 Kasvu Summit -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden kanssa ja tapahtuma kokosi tällä viikolla Lahden Sibeliustalolle lähes 250 kasvuhakuista johtajaa ja päättäjää. Tapahtuman tavoitteena oli vahvistaa yritysten verkostoitumista, vauhdittaa kasvun edellytyksiä koko maassa ja löytää ratkaisuja Suomen talouden kääntämiseksi takaisin kasvuun.
Tapahtumassa oli kaksi tilannehuonetta, Teknologia ja Palvelu, joissa kokeneet yritysjohtajat ratkoivat simuloidussa hallituksen kokouksessa kuvitteellisia, mutta todentuntuisia liiketoiminnan haasteita. Hallituksen kokouksessa oli keskeisessä roolissa myös sidosryhmien kuunteleminen kasvun haasteiden ratkaisussa interaktiivisesti koko tilannehuoneen ajan.
Teknologia-tilannehuoneessa pureuduttiin siihen, miten tekoäly ja siirtyminen komponenttituotannosta ratkaisu- ja palvelumyyntiin vauhdittaa teollisen alan pk-yrityksen kasvua ja uudistumista. Keskusteluissa korostui, että tekoäly ei ole enää erillinen osa liiketoimintaa, vaan keskeinen muutosvoima, joka muokkaa yritysten prosesseja, johtamista ja toimintaympäristöä. Kasvun edellytyksiksi tunnistettiin osaamisen jatkuva päivittäminen, johtamisen uudistaminen ja datan systemaattinen hyödyntäminen.
Palvelu-tilannehuoneessa lähdettiin rakentamaan uutta House of Finland kokonaisuutta, jonka tavoitteena on palvelu- ja matkailusektorin tulojen viisinkertaistaminen. Johtoryhmän analyysi oli selvä: tulevaisuuden kasvu edellyttää syvempää asiakasymmärrystä ja rohkeutta kaupallistaa myös aineettomia vahvuuksia – kuten osaamista, brändiä ja yhteisöjä. Palvelu-tilannehuoneessa edettiin nopeasti konkretiaan, kun kahvitauolla oli jo hankkeen nettisivut rakennettu ja domain varattu.
Päivän aikana tuli selväksi, että kasvu ei ole vain taloudellinen tavoite, vaan ennen kaikkea rohkeuden, uudistumisen ja yhteistyön kysymys.
Tapahtuman takana oli poikkeuksellisen laaja kumppaniverkosto – kaksikymmentä alueellista ja valtakunnallista toimijaa. Yhteistyö heijasti tapahtuman ydinsanomaa: kasvu rakennetaan yhteistyöllä, rohkeudella ja sillä, että mennään ja tehdään.
”Tavoitteenamme on tehdä Sisu 2.0 Kasvu Summit -tapahtumasta isompi ilmiö, jossa konkreettiset kasvun teot ja yhteistyö nostetaan keskiöön talouden vauhdittamiseksi”, Vanhala kertoo.
Tapahtumassa luovutettiin myös Keskuskauppakamarin uusi kasvupalkinto, kun konsulttitalo Greenstep palkittiin vuoden kasvuyrityksenä. Muun muassa Hämeenlinnassa ja Lahdessa toimiva Greenstep on onnistunut viemään kansainvälistymisstrategiansa käytäntöön poikkeuksellisen kestävällä tavalla. Keskuskauppakamarin kasvupalkinnon tavoitteena on kannustaa suomalaisyrityksiä kansainväliseen kasvuun ja tunnistaa niitä, jotka ovat jo onnistuneet siinä esimerkillisesti.
Sisu 2.0 Kasvu Summit -tapahtuman järjestäjät ja yhteistyökumppanit:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Etelä-Suomen Sanomat, Eventum Lahti, Hämeen kauppakamari, Kasvuryhmä, Keskuskauppakamari, Koulutuskeskus Salpaus, LAB University of Applied Sciences, LADEC, Lahden kaupunki, Lahden Teollisuusseura, LUT University, LähiTapiola Vellamo, Nordea, Perheyritysten liitto, Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, Suomen Yrittäjät, Teknologiateollisuus ja Visit Lahti.
Hämeen kauppakamari
Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kuhmoinen sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.
