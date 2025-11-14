HoivaHämeen muutokset vaikuttavat useisiin kotihoidon asiakkaisiin

Vuoden 2026 järjestöavustusten haku käynnistyy 17. marraskuuta 14.11.2025 08:14:53 EET | Tiedote

Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa vuoden 2026 järjestöavustusten haun 17. marraskuuta. Haku jatkuu 14. joulukuuta asti. Avustuksia myönnetään järjestöjen toimintaan, joka tukee, täydentää tai monipuolistaa hyvinvointialueen palveluja ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta-avustuksia ja kumppanuusavustuksia. Toiminta-avustus kattaa järjestön jatkuvan ja suunnitelmallisen toiminnan sekä kertaluonteiset toimenpiteet, kun taas kumppanuusavustus kohdistuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa ja edellyttää myös muuta rahoitusta. Hakukelpoiset toimijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hyvinvointialue kannustaa yhteisvastuulliseen hakuun, sillä yhdessä toteutettu toiminta voi vahvistaa vaikuttavuutta, lisätä resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja tukea järjestöjen toimintakykyä. Hyvinvointialue tukee järjestöjä yhteisvastuullisessa haussa. Hakuaikana järjestetään myös kaksi Teams-tukikli