HoivaHämeen muutokset vaikuttavat useisiin kotihoidon asiakkaisiin
Oma Hämeen asiakkaita on HoivaHämeen asiakkaina noin 80. Hyvinvointialue on yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita muutos koskee.
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on saanut kuluneella viikolla tiedon HoivaHämeen jättämästä konkurssihakemuksesta. Tämä vaikuttaa myös Oma Hämeen asiakkaisiin.
HoivaHäme on Hämeenlinnassa toimiva kotihoitoa ja kotipalveluita tarjoava yritys. Oma Hämeen asiakkaita on HoivaHämeen asiakkaina noin 80: palveluseteleillä ja/tai ostopalveluna Janakkalan, Hämeenlinnan ja Riihimäen alueilla.
Oma Hämeen asiakasohjaus ottaa yhteyttä kaikkiin palveluseteleitä käyttäviin asiakkaisiin ja/tai heidän omaisiinsa viimeistään ensi viikon alkupuolella. Kotihoito on suoraan yhteydessä ostopalveluasiakkaisiin tai heidän läheisiinsä.
Palveluseteliasiakkaat voivat jatkossa siirtyä toisen hyväksytyn palvelusetelituottajan asiakkaiksi tai jatkaa hyvinvointialueen muutoin järjestämän kotihoidon palveluiden turvin.
Asiakasohjaus neuvoo, ohjaa ja avustaa tarvittaessa muutoksessa.
Jos asiakkailla tai omaisilla tulee kysyttävää ennen yhteydenottoa, he voivat olla yhteydessä ikäihmisten Ensilinjaan: 036 296 620.
Yhteyshenkilöt
Annukka Kuisminikäihmisten asiakasohjauksen tulosaluejohtajaPuh:050 550 2263annukka.kuismin@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Vuoden 2026 järjestöavustusten haku käynnistyy 17. marraskuuta14.11.2025 08:14:53 EET | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue avaa vuoden 2026 järjestöavustusten haun 17. marraskuuta. Haku jatkuu 14. joulukuuta asti. Avustuksia myönnetään järjestöjen toimintaan, joka tukee, täydentää tai monipuolistaa hyvinvointialueen palveluja ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvointialue myöntää järjestöille toiminta-avustuksia ja kumppanuusavustuksia. Toiminta-avustus kattaa järjestön jatkuvan ja suunnitelmallisen toiminnan sekä kertaluonteiset toimenpiteet, kun taas kumppanuusavustus kohdistuu pitkäjänteiseen yhteistyöhön hyvinvointialueen kanssa ja edellyttää myös muuta rahoitusta. Hakukelpoiset toimijat voivat hakea avustuksia yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hyvinvointialue kannustaa yhteisvastuulliseen hakuun, sillä yhdessä toteutettu toiminta voi vahvistaa vaikuttavuutta, lisätä resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja tukea järjestöjen toimintakykyä. Hyvinvointialue tukee järjestöjä yhteisvastuullisessa haussa. Hakuaikana järjestetään myös kaksi Teams-tukikli
Oma Hämeen Instagram-livet jatkuvat – aiheina syömishäiriöt, päihderiippuvuus ja muistisairaudet14.11.2025 06:35:08 EET | Tiedote
Asiantuntijat vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin lähetyksissä.
Osa Matinkulmakotien asukkaista muuttaa keväällä Ilveskotiin Hämeenlinnassa12.11.2025 14:05:49 EET | Tiedote
Vammaispalvelut valmistelevat muuttoa yhdessä asukkaiden ja läheisten kanssa.
Neuvolapalveluihin tulee muutoksia vuoden 2026 alussa12.11.2025 10:58:57 EET | Tiedote
Hikiän, Humppilan, Launosten, Läyliäisten, Rengon ja Ypäjän neuvolapalvelut siirtyvät muihin toimipisteisiin.
Aluehallitus käsitteli talousasioita sekä hyte-työn etenemistä hyvinvointialueella11.11.2025 14:29:16 EET | Uutinen
Asukkaiden hyvinvoinnin vahvistaminen ja Hyte-kertoimen parantaminen ovat Oma Hämeen strategisia tavoitteita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme