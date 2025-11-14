Kutsu seminaariin: Less is More – Vähemmän sääntelyä, enemmän tuloksia 19.11.2025

Finanssiala ry

Eurooppalainen finanssialan sääntely on paisunut ja monimutkaistunut vauhdilla. Nyt Euroopassa keskustellaan, miten sääntelyä tulisi yksinkertaistaa. Finanssiala ry:n (FA) seminaarissa keskiviikkona 19.11.2025 klo 15 alkaen pohdimme, tuottaisiko vähemmän sääntelyä enemmän tuloksia. Tilaisuus on Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Euroopan pankkiyhdist yksen European Banking Federationin (EBF) Less Is More -keskustelupaperi nostaa esiin kysymyksen: siirtyykö sääntely vähitellen lainsäätäjiltä valvojille – ja miten varmistaa, että sääntely ja valvonta pysyvät sekä tehokkaina että oikeasuhtaisina? 

Aihetta arvioivat päätöksenteon, säädösvalmistelun ja tutkimuksen huippunimet, finanssialan omaa ääntä unohtamatta. 

Seminaarin ohjelma

Seminaari alkaa klo 15.00

  • Avaussanat: Arno Ahosniemi, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja
  • Valtiovallan tervehdys: Saara-Sofia Sirén, kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja
  • Pääpuheenvuoro: Michael Hager, komissaari Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkö
  • Finanssialan vastauspuheenvuoro: Sara Mella, FA:n hallituksen puheenjohtaja, Nordean henkilöasiakkaista Pohjoismaissa vastaava johtaja

Paneelikeskustelu klo 16.15–17.00

  • Heikki Marjosola, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
  • Leena Mörttinen, alivaltiosihteeri, Valtiovarainministeriö
  • Timo Ritakallio, pääjohtaja, OP Pohjola

Tilaisuuden juontaa FA:n mediapäällikkö Jussi Karhunen.

Tilaisuus päättyy klo 18 mennessä.

