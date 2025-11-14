Kustavissa järjestetään sopimuspalokuntien harjoitus 16.11.2025 – alueella tuolloin hälytysajoneuvoja ja savunmuodostusta
Kuusiston, Paattisen ja Turun sopimuspalokunnat harjoittelevat sunnuntaina 16.11.2025 osoitteessa Heinäalhontie 98, Kustavi.
Harjoitus alkaa klo 9.00 ja päättyy n. klo 16.00. Harjoituksen päätteeksi harjoituskohteena oleva rakennus hävitetään hallitusti polttamalla.
Harjoituksessa harjoitellaan eri sammutustekniikoita ja -taktiikoita.
Alueella on havaittavissa savunmuodostusta ja hälytysajoneuvoja. Harjoitus ei aiheuta vaaraa alueen asukkaille. Hätäkeskusta tiedotetaan harjoituksesta erikseen.
Sisäministeriön pelastussukellusohjeen mukaisesti savusukellusta tekevän henkilöstön on harjoiteltava savusukellusta joka vuosi mahdollisimman realistisissa olosuhteissa. Kyseinen ohje koskee niin pelastuslaitosten kuin vapaaehtoisten palokuntien savusukeltajia.
Harjoituskohteessa sekä sen välittömässä läheisyydessä on vältettävä asiatonta oleskelua molemminpuolisen turvallisuuden takia. Median edustajilla tai sivullisilla henkilöillä ei ole mahdollista tulla seuraamaan harjoitusta.
Harjoituksesta vastaa Varsinais-Suomen pelastuslaitos.
Jiri SalmenojapalomestariVarsinais-Suomen pelastuslaitosPuh:+358 44 902 3840Jiri.Salmenoja@pelastustoimi.fi
Muut kielet
