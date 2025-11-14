Kustavissa järjestetään sopimuspalokuntien harjoitus 16.11.2025 – alueella tuolloin hälytysajoneuvoja ja savunmuodostusta

Monipalvelukeskus Toivo tarjoaa saavutettavat ja turvalliset tilat sekä vaikuttavat palvelut yhdessä paikassa 13.11.2025 11:11:43 EET | Tiedote

Uusiin Monipalvelukeskus Toivon tiloihin Turun Mäntymäessä keskittyy jatkossa useita mielenterveys-, päihde- ja terveysneuvontapisteen asiakkaiden palveluja eri puolilta Turkua. Toivo tarjoaa aiempia toimipisteitä saavutettavammat tilat ja enemmän asiakaspaikkoja. Mäntymäkeen on jo keskittynyt paljon tukea tarvitseville asiakkaille monia sote-palveluja. Monipalvelukeskus Toivo avautuu asiakkaille vaiheittain marraskuun aikana.