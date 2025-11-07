Suomen Startup-yhteisö palkittiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla
Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat menestyneet kansainvälisillä markkinoilla. Arvioinnissa painotetaan kilpailukykyä, kansainvälisyyttä, kannattavuutta sekä toiminnan vastuullisuutta ja vaikutuksia suomalaiseen osaamiseen ja työllisyyteen. Lopullisen ehdotuksen palkittavista tasavallan presidentille tekivät Team Finland -verkoston toimijat: Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö.
Tasavallan presidentti on myöntänyt vuoden 2025 kansainvälistymispalkinnon Suomen Startup-yhteisölle. Palkinto korostaa startup-sektorin kasvavaa merkitystä suomalaiselle viennille, ja tunnustus luovutetaan vastaanotolla perjantaina 14.11. Yhteisö edustaa nopeasti kehittyvää kasvualaa, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla.
Suomen Startup-yhteisön tavoitteena on nostaa kasvuyritysten vientitulot 20 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Suomalaiset startupit tuottavat jo yli 10 miljardin euron vuosittaiset vientitulot, ja yhteisö näkee niiden olevan nousemassa Suomen uudeksi vientiveturiksi. Mukana on yli 300 kasvuyritystä sekä johtavia sijoittajia.
Yhteisö vahvistaa startup-ekosysteemiä think tank -toiminnalla, tutkimusyhteistyöllä ja matalan kynnyksen verkostoilla. Vuosittain järjestetään noin 80 tapahtumaa, jotka kokoavat yhteen yrittäjiä, asiantuntijoita ja sijoittajia. Tavoitteena on kiihdyttää kasvua ja kansainvälistymistä.
“Tämä on upea tunnustus koko startup-yhteisölle! Se osoittaa, että yhdessä rakennettu suomalainen ekosysteemi ja startupit ovat maailmanluokkaa muodostaen tällä hetkellä jo n. 10% Suomen kokonaisviennistä. Yhteistyöllä voimme viedä innovaatioita entistä rohkeammin maailmalle ja uskomme, että suomalaisten kasvuyritysten globaalin menestyksen kautta nostamme myös Suomen talouden uuteen kukoistukseen”, sanoo toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
Startup-yhteisö näkee kasvupotentiaalia erityisesti kvantti- ja avaruusteknologiassa sekä ilmasto-, ruoka- ja terveysratkaisuissa. Yhteisö toimii aktiivisesti myös vaikuttamistyössä, jotta Suomi olisi paras paikka rakentaa globaalisti menestyviä yrityksiä.
Yhteyshenkilöt
Riikka PakarinenToimitusjohtaja / CEOSuomen startup-yhteisö / Finnish Startup CommunityPuh:+358405800833riikka@startupyhteiso.com
Kuvat
