Rådet för strategisk forskning utlyser finansiering för forskning om Arktis och psykisk hälsa

Programmen är

Omvälvningen i den arktiska regionen (ARCTIC)

Psykisk folkhälsa (MIND).

I de nya programmen är RSF beredd att finansiera sammanlagt 9–10 projekt med totalt ca 24 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om fortsatt finansiering.

Utlysningarna har två steg. Det första steget öppnar den 18 november 2025 och stänger den 21 januari 2026. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som kallas till det andra steget kommer att väljas ut i mars 2026 (preliminär tidtabell). RSF fattar besluten om de projekt som går vidare utifrån första stegets kollegiala granskning, som görs av internationella sakkunniga.

Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier bestående av flera organisationer som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med kunskapsanvändare. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslut.

RSF förväntar sig att de utvalda projekten utöver högklassig forskning också inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel, redan från planeringsfasen RSF uppmuntrar också sökande att planera internationellt samarbete för att främja vetenskaplig forskning om och förståelse av de mest effektiva lösningarna för det finländska samhället.

Mer information om konsortiernas struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.

Ett webbinarium om de nya RSF-programmen ordnas torsdag den 27 november kl. 10.00–11.30. Webbinariet går på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska. Anmäl dig till webbinariet före den 26 november kl. 16.00.

Observera även ministeriernas infomöte den 9 december: Anmäl dig och se programmet (på finska).

Mer information

Finlands Akademi, kommunikationen

kommunikationsexpert Vesa Varpula

tfn 0295 335 131

fornamn.efternamn(at)aka.fi