Rådet för strategisk forskning utlyser finansiering för forskning om Arktis och psykisk hälsa
Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi lanserar två nya forskningsprogram. De sexåriga programmen inleds i slutet av 2026.
Programmen är
- Omvälvningen i den arktiska regionen (ARCTIC)
- Psykisk folkhälsa (MIND).
I de nya programmen är RSF beredd att finansiera sammanlagt 9–10 projekt med totalt ca 24 miljoner euro under den första treårsperioden. Framstegen av de utvalda projekten kommer att ses över efter halva programtiden, varefter RSF fattar beslut om fortsatt finansiering.
Utlysningarna har två steg. Det första steget öppnar den 18 november 2025 och stänger den 21 januari 2026. Utlysningens första steg är öppet för alla behöriga sökande. De projekt som kallas till det andra steget kommer att väljas ut i mars 2026 (preliminär tidtabell). RSF fattar besluten om de projekt som går vidare utifrån första stegets kollegiala granskning, som görs av internationella sakkunniga.
Finansieringen för strategisk forskning är avsedd för stora mångvetenskapliga konsortier bestående av flera organisationer som i sin verksamhet betonar ständig växelverkan med kunskapsanvändare. Den strategiska forskningen stärker förmågan att lösa samhälleliga problem och förbättrar kunskapsunderlaget för beslut.
RSF förväntar sig att de utvalda projekten utöver högklassig forskning också inbegriper en aktiv växelverkan mellan kunskapsproducenter och kunskapsanvändare under hela forskningens livscykel, redan från planeringsfasen RSF uppmuntrar också sökande att planera internationellt samarbete för att främja vetenskaplig forskning om och förståelse av de mest effektiva lösningarna för det finländska samhället.
Mer information om konsortiernas struktur, sammansättning och verksamhet samt noggrannare anvisningar finns i utlysningstexterna.
Ett webbinarium om de nya RSF-programmen ordnas torsdag den 27 november kl. 10.00–11.30. Webbinariet går på finska, men frågor kan även ställas på svenska och engelska. Anmäl dig till webbinariet före den 26 november kl. 16.00.
Observera även ministeriernas infomöte den 9 december: Anmäl dig och se programmet (på finska).
Mer information
- Utlysningstext: Omvälvningen i den arktiska regionen (ARCTIC)
- Utlysningstext: Psykisk folkhälsa (MIND)
- Frågor om utlysningarna: projects-src@aka.fi
Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsexpert Vesa Varpula
tfn 0295 335 131
fornamn.efternamn(at)aka.fi
Avainsanat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finlands Akademi
Finlands Akademi finansierar projekt som främjar ökad forskningsnytta4.11.2025 12:56:17 EET | Tiedote
Finlands Akademi har beviljat sammanlagt 9,7 miljoner euro till 27 projekt (totalt 41 delprojekt) i 2025 års utlysning av finansiering för nyttiggörande av forskning. Beviljandegraden var 26 procent. De tvååriga projekten startar den 1 januari 2026.
Finlands Akademi valde elva nya spetsforskningsenheter29.10.2025 12:33:25 EET | Tiedote
Finlands Akademi har valt ut de enheter som kommer att ingå i programmet för spetsforskningsenheter åren 2026–2033. Inom det nya programmet finansieras elva enheter med forskargrupper från sammanlagt tretton universitet eller forskningsinstitut.
Finlands Akademis nya utlysning för klinisk forskning öppnar våren 20266.10.2025 15:34:41 EEST | Tiedote
Från och med våren 2026 kommer Finlands Akademi att stödja klinisk forskning med en enda övergripande finansieringsmöjlighet. Den första förnyade utlysningen för klinisk forskning kommer att öppnas under vårvintern 2026. Den tidigare bidragsformen för anställning som klinisk forskare är inte längre med i vinterutlysningen 2026.
Finlands Akademis vinterutlysning är öppen 15.10–12.11.202524.9.2025 12:01:02 EEST | Tiedote
Utlysningstexterna för Finlands Akademis vinterutlysning 2026 har lagts ut på Akademins webbplats på svenska, engelska och finska. Bedömningsanvisningarna- och blanketterna finns endast på engelska. I oktober öppnar Akademin även en ny utlysning inom akademiprogrammet för idrottsforskning (ACTIVE).
Nytt verktyg för att granska statistik över Finlands Akademis vinterutlysning17.9.2025 14:30:14 EEST | Tiedote
Nyckelstatistik om Finlands Akademis forskningsfinansiering samlas i så kallade datakartor. Akademin har nu publicerat en datakarta med statistik över vinterutlysningen 2025 som fungerar som ett verktyg för att granska ansökningar och beviljade medel inom bidragsformerna akademiprojektbidrag och bidrag för anställning som akademiforskare.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme