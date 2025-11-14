Täydennetty seminaarin ilmoittautumislinkki: Kutsu: Less is More – Vähemmän sääntelyä, enemmän tuloksia 19.11.2025

Euroopan pankkiyhdist yksen European Banking Federationin (EBF) Less Is More -keskustelupaperi nostaa esiin kysymyksen: siirtyykö sääntely vähitellen lainsäätäjiltä valvojille – ja miten varmistaa, että sääntely ja valvonta pysyvät sekä tehokkaina että oikeasuhtaisina?

Finanssiala ry:n (FA) seminaarissa keskiviikkona 19.11.2025 klo 15 alkaen pohdimme, tuottaisiko vähemmän sääntelyä enemmän tuloksia. Tilaisuus on Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Seminaarin asiaosuus kestää klo 17:ään, jonka jälkeen keskustelu jatkuu verkostoitumisen merkeissä klo 18:aan.



Aihetta arvioivat päätöksenteon, säädösvalmistelun ja tutkimuksen huippunimet, finanssialan omaa ääntä unohtamatta.

Seminaarin ohjelma

Seminaari alkaa klo 15.00

Avaussanat: Arno Ahosniemi , Finanssiala ry:n toimitusjohtaja

, Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Valtiovallan tervehdys: Saara-Sofia Sirén , kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja

, kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Pääpuheenvuoro: Michael Hager , komissaari Valdis Dombrovskisin kabinettipäällikkö

, komissaari kabinettipäällikkö Finanssialan vastauspuheenvuoro: Sara Mella, FA:n hallituksen puheenjohtaja, Nordean henkilöasiakkaista Pohjoismaissa vastaava johtaja

Paneelikeskustelu klo 16.15–17.00

Heikki Marjosola , apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto Leena Mörttinen , alivaltiosihteeri, Valtiovarainministeriö

, alivaltiosihteeri, Valtiovarainministeriö Timo Ritakallio, pääjohtaja, OP Pohjola

Tilaisuuden juontaa FA:n mediapäällikkö Jussi Karhunen.

Tilaisuus päättyy klo 18 mennessä.