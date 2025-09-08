Free Spirit nousi haastajasta suunnannäyttäjäksi – tuhoon ennustettu startup herätti jättien huomion ja kasvattaa alkoholittoman kulttuurin uutta aaltoa

Free Spirit kutsuu median ja ystävät juhlimaan yrityksen ensimmäistä menestyksen vuotta – ja paljastaa samalla onnellisemman joulun reseptin.

Free Spirit syntyi halusta haastaa normeja: mitä jos viini olisi laadukasta ilman alkoholia? Entä jos vaihtoehto ei olisi kompromissi – vaan elämys?

Yrityksen tarina alkoi halusta muuttaa markkinaa ja tarpeesta nauttia laadukkaita juomia ilman alkoholia. Jonkun tulisi herätä palvelemaan alkoholittomia kuluttajia ja “sekakäyttäjiä”. Ensimmäinen pohjoismainen alkoholittomien premium-juomien myymälä, Free Spirit, avasi ovensa viime vuoden marraskuussa Helsingin Fabianinkadulla.

– Alkoholittomia juomia kuluttaa arjessaan jo 82% täysi-ikäisistä, kun yli neljäsosa identifioituu täysin "alkoholittomaksi". Trendi on, että alkoholiton viini saa olla kuiva ja laadukas, sanoo Free Spirit Drinks Oy:n toimitusjohtaja-perustaja ja alkoholittomien juomien maahantuoja, Jenny Rostain.

Asiakkaat osaavat nyt vaatia laatua, koska tietävät, että sitä on saatavilla.



Laadukkaat juomat ovat löytäneet tiensä hotelleihin ja parhaimpiin ravintoloihin. Enää alkoholittoman asiakkaan ei tarvitse tyytyä lapsille kehitettyihin juomiin, vaan tarjolla on tyylikkään aitoja makukokemuksia – aikuiseen makuun.

Koska asiakkaat todellakin janoavat laatua, yritys avasi toisen myymälänsä Helsingin Pohjoisesplanadille lokakuussa 2025 – alle vuosi ensimmäisen kivijalkaliikkeen avajaisista.

– Palveluelämykset ja maistelutilaisuudet ovat meillä keskeisessä roolissa. Kun meille tarjoutui mahdollisuus kokeilla konseptia toisessa liiketilassa, päätimme tarttua tähän tarjoukseen, sanoo Rostain.

Yritys onkin nopeasti kehittynyt startupista trendien tekijäksi. Kaupassa vierailee kuluttajien lisäksi Suomen suurimmat sisäänostajat kirjaimellisesti haistelemassa viimeisimpiä juomauutuuksia.

Vain vajaassa vuodessa startupin tuoteportfolio on profiloitunut EU:n laajimmaksi laadukkaiden alkoholittomien viinien kategoriassa ja juomia tilataan verkkokaupasta ympäri Euroopan. Ensi vuonna vauhdin odotetaan kiihtyvän.



– Tavoitteena on tuoda maahan aiempaa enemmän laadukkaita vaihtoehtoja, palvella kattavammin ammattilaisia ja kuluttajia, sekä kehittää voimakkaasti myyntiä ja kansainvälistä toimintaa. Olemme luoneet uuden alkoholittoman laatustandardin, jonka parissa jatkamme työtä, sanoo Rostain.

🥂 TERVETULOA MEDIAN AAMIAISTILAISUUTEEN JA PIKKUJOULUIHIN

🗓️ Torstaina 27.11.

📍Free Spirit ESPA, Pohjoisesplanadi 25–27, Helsinki

10.30 | Mediatilaisuus & tasting

Nostamme maljan menestykselle, tutustumme uusiin juomiin ja tarjoamme kurkistuksen siihen, mihin Free Spirit seuraavaksi suuntaa.

18.00 | Pikkujoulut & tasting

Tunnelmoi, maista ja verkostoidu. Tarjolla mm. French Bloom Extra Brut ja maailman arvokkain alkoholiton kuohuviini: Vintage Cuvée sekä markkinoiden laadukkaimmat alkoholittomat punaviinit, unohtamatta liköörejä ja rommeja. – Onnellisemman joulun alkoholittomat rakennusainekset.

Ilmoittautumiset: contact@freespiritdrink.com

