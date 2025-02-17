Otava Oy lahjoittaa 50 000 euroa hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi
Otava Oy lahjoittaa tänä vuonna yhteensä 50 000 euroa neljälle merkittävälle suomalaiselle toimijalle. Lahjoituksilla tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia, Itämeren suojelua ja naisten väkivallan ehkäisyä.
Lahjoitukset jakautuvat seuraavasti:
- Elävä Itämeri / Baltic Sea Action Group – 20 000 €
- Aamu Säätiö / Lasten syöpäsäätiö – 20 000 €
- Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Hyvä Joulumieli -keräys – 5 000 €
- Naisten Linja – 5 000 €
Lahjoituksilla haluamme tukea toimintaa, jolla on konkreettinen merkitys ihmisille ja ympäristölle. Näin vahvistamme hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta – arvoja, joita myös kirjat, lukeminen ja oppiminen edistävät.
Otava-konserni on Suomen kolmanneksi suurin mediakonserni, joka koskettaa jollain tavoin lähes jokaista suomalaista. Otava-konserniin kuuluvat Yleinen kirjallisuus, Otava Oppiminen, Otavamedia ja Suomalainen Kirjakauppa. Painamme kirjat laadukkaasti ja ympäristöä kunnioittaen Keuruulla Otavan Kirjapainossa.
