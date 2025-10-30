Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton puheenjohtajana

Suomen Psykologiliitto

Jari Lipsanen jatkaa Suomen Psykologiliiton johdossa kauden 2026–2027. Lipsasen valitsi jatkokaudelle Psykologiliiton liittovaltuusto syyskokouksessaan 15.11.2025.

Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen
Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Jari Lipsanen Mikko Suutarinen

Jari Lipsanen jatkaa puheenjohtajana työskentelyä sen eteen, että Psykologiliitto kehittyy entistäkin vahvemmaksi psykologian ja psykologien edunvalvojaksi. 

– Psykologiliitto on paitsi psykologien ammattiliitto, myös Suomen ainoa psykologien asiaa ammatillisesti yhteiskunnassa edistävä taho, Lipsanen korostaa.

Tarve psykologien osaamiselle yhteiskunnassa on laajaa. Erilaisten kriisien kanssa eläminen ja jatkuva muutos edellyttävät niin yksilöiltä kuin organisaatioilta sopeutumiskykyä ja resilienssiä, jonka pohjana on mielenterveys. 

– Uskon, että psykologeilla ja psykologiatieteellä olisi paljon annettavaa kriisinkestävyyteen ja psykologiseen turvallisuuteen, jotka ovat tässä maailman tilanteessa koetuksella Lipsanen toteaa. 

Suomen taloudellisen tilanne haastaa myös terveydenhuoltojärjestelmän ja mielenterveydenhoidon. Sosiaali- ja terveyspalveluissa onkin tarve tarkastella entistä kriittisemmin palvelujen tuottamia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. Myös työnjaon eri sote-alan ammattilaisten kesken on tuettava kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. 

– Psykologien osaaminen on hyödynnettävä sote-palveluissa tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi erikoispsykologien osaamista voisi hyödyntää aiempaa vahvemmin, mistä on toimivia malleja esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa, Lipsanen kuvailee.

Tärkeä uudistus on Psykologiliiton ajama psykoterapeuttikoulutuksen kaksiportaisuus, jonka myötä psykologien tutkinto sisältäisi perustason psykoterapeuttikoulutuksen. Perustason koulutus antaisi valmiudet lyhytinterventioihin, joille on suuri tarve perustason mielenterveyspalveluissa ja lasten ja nuorten terapiatakuun toteutuksessa. Uudistus on kirjattu hallitusohjelmaan ja valmistelu etenee yhteistyössä ministeriön ja yliopistojen kanssa.

Suomen Psykologiliitto on psykologien ammattijärjestö. Psykologiliitto edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä. Liitto pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja ja mielenterveyttä koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.

