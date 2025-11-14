SDP:n Lauri Lyly: Hallitus on epäonnistunut työllisyystavoitteissaan

Vetoomus pääministeri Petteri Orpon hallitukselle parlamentaarisesta yhteistyöstä suomalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi 13.11.2025 15:31:37 EET | Tiedote

Oppositiossa olevat eduskuntaryhmät vetoavat yhdessä pääministeri Orpoon parlamentaarisen yhteistyön käynnistämiseksi suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien hyvinvointialueiden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Oppositioryhmät ovat valmiita välittömästi kokoontumaan parlamentaarisesti arvioimaan hyvinvointialueiden tilannetta ja tarvittavia ratkaisuja. Oppositioryhmien mielestä on kiireellistä ryhtyä toimenpiteisiin ihmisten luottamuksen palauttamiseksi sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tasa-arvoisen hoidon ja hoivan varmistamiseksi koko Suomessa. Oppositioryhmät esittävät jo tässä vaiheessa, että hyvinvointialueiden vaikeaa tilannetta helpotetaan antamalla kaikille alueille mahdollisuus pidentää rahoituksen alijäämien kattamisaikaa vuodesta 2026. Eduskunnassa 13.11.2025 Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä Keskustan eduskuntaryhmä Vihreä eduskuntaryhmä Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä Liike Nyt -eduskuntaryhmä