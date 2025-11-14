Mieti, miten puhut -kampanja herättää aikuiset puuttumaan häirintään

Kampanja keskittyy arjen tekoihin ja viestintään. Se kutsuu mukaan kaikki aikuiset, yhteisöt ja organisaatiot rakentamaan kulttuurien välistä yhteyttä havainnoimalla kunkin omaa puhetta. Kampanjan aikana (17.–30.11.2025) julkaistaan paikallisten nuorten itse tuottamia videoita Rauman ja Porin kaupunkien, Satakunnan ELY-keskuksen sekä muiden yhteistyökumppaneiden sometileillä. Organisaatiot kannustavat henkilöstöään ja yhteistyökumppaneitaan toimimaan kampanjan hengessä.

– Olen ylpeä nuorten vastuun kantamisesta. Suunnittelu, käsikirjoitus ja videotuotanto toteutuivat tarmokkaasti, kiittelee Julia Nummi Rauman nuorisopalveluista.

Länsi-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) Satakunnan koordinaattori Päivi Juhala Satakunnan ELY-keskuksesta iloitsee kampanjasta, jonka taustat ulottuvat vuonna 2023 käytyyn dialogisarjaan nuorten kanssa.

– Tällä kampanjalla vastaamme konkreettisesti nuorten huoleen, hän toteaa.

Kampanjan materiaalit on koottu mietimitenpuhut.fi-sivustolle, josta kuka tahansa voi niitä hyödyntää. Kampanjaideasta, suunnittelusta ja koordinoinnista ovat vastanneet Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa -hankkeen Violeta Ivanova ja Tiina-Maija Paloranta.

– Kampanja on otettu avosylin vastaan. Nuoret, luottakaa meihin: välittäviä aikuisia löytyy, Tiina-Maija Paloranta sanoo toiveikkaana.

– Epäasiallisia tilanteita ei tule hyväksyä. Meidän jokaisen täytyy toimia, Violeta Ivanova tähdentää.

Jokainen voi osallistua näin:

Toimi kampanjan hengessä: mieti, miten puhut. Pysähdy myös tarkastelemaan sisäistä maailmaasi: omia uskomuksiasi ja ennakkoluulojasi.

Puhu aiheesta työssä ja arjessa – herättele muutokseen.

Jaa tätä kutsua ja kannusta yhteisösi mukaan.

Jaa kampanjajulkaisuja omissa ja yhteisönne somekanavissa: #mietimitenpuhut

Järjestä keskusteluhetki tai teemapäivä työyhteisössä, harrastusporukassa tms.

Kampanjan järjestävät Länsi-Suomen ETNO, Satakunnan ELY-keskus, Yhdessä monikulttuurisessa Etelä-Satakunnassa -hanke, YMES (EU:n osarahoittama), Rauman nuorisopalvelut ja Ohjaamo Pori.