Osuuskauppa Keskimaa vetoaa - asiallisesti joulukaupoilla!

Keskimaan toimipaikoissa vierailee ostoksilla päivittäin lähes 100 000 asiakasta ympäri Keski-Suomen, joukkoon mahtuu monenlaisia kohtaamisia.

Kaksi ihmistä kaupan käytävällä, toinen on vartija.
Keskimaan henkilöstökyselyyn vastanneista työntekijöistä 72 % on kohdannut työssään epäasiallista käytöstä asiakkaan suunnalta ja lähes 10 % viikoittain. Tero Takalo-Eskola Osuuskauppa Keskimaa

Keskimaan työntekijöille on suoritettu kahtena peräkkäisenä vuotena kysely, jossa he pääsevät kertomaan kokemistaan epäasiallisista asiakaskohtaamisista ja niiden yleisyydestä. Kyselystä käy ilmi, että asiakaspalvelijat kohtaavat erilaista häirintää, vihaisesta käytöksestä ja huutamisesta henkilökohtaisesti loukkaaviin kommentteihin, väkivallan uhkaan ja seksuaaliseen häirintään. 

Pikkujoulukausi ja joulukaupankäynti lisäävät asiakasvirtoja ravintoloissa, kaupoissa ja liikenneasemilla – jonot kasvavat, tunteet kuumenevat ja pahimmillaan kuohuvat yli. 

– Meillä Keskimaalla on yli 2000 ihanaa työkaveria ja haluamme pitää heistä huolta. ​Henkilöstökyselyymme vastanneista työntekijöistämme 72 % on kohdannut työssään epäasiallista käytöstä asiakkaan suunnalta ja lähes 10 % viikoittain. Haluamme vuoden kiireisimmän sesongin alla muistuttaa jälleen asiakkaitamme, että kohdataan toisemme kunnioittavasti. Jätäthän sinä asiakkaana jälkeesi hyvän mielen, Osuuskauppa Keskimaan työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Katja Kemppainen painottaa.  

"Työtehtäväni oli kesken, joten tervehdin asiakasta ja sanoin kohteliaasti: ’Pieni hetki.’ Asiakas kuitenkin huusi: ’Sinä palvelet minua nyt!’" 

“Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan!”  

” Asiakas alkoi hakkaamaan nyrkillä maksupäätettä, eikä suostunut poistumaan kaupasta, vaikka kauppa meni kiinni.” 

Joulunaikaan halutuimmat tuotteet saattavat loppua ja suosituimpina ostosaikoina kaupoissa on ruuhkaa. 

– Jos joulukaupoille lähteminen ahdistaa ja haluat helpottaa ostoksilla käyntiä, hyödynnä toimipaikkojemme laajat aukioloajat. Aikaisin aamulla tai myöhään illalla teet ostoksesi väljemmin. Verkkokaupoistamme tilaat ruoat helposti valmiiksi kerättynä ja parhaimmillaan saat ne toimitettuna kotiovelle, ohjeistaa Kemppainen. 

Pikkujoulut ilman häirintää 

Keskimaalla tehdään töitä asiakkaita varten ja asiakas on koko osuuskaupan olemassaolon perusta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että asiakaspalvelutyötä tekevien pitäisi sietää mitä tahansa.  

Pikkujoulukausi houkuttelee ravintoloihin runsain joukoin ihmisiä, yhdessä iloitaan ja juhlitaan, samalla alkoholin käyttö saattaa madaltaa kynnystä asiattomalle käytökselle. Joskus omasta mielestä kehuksi tarkoitettu heitto voi olla epäasiallinen.  

– Meillä on selkeät toimintaperiaatteet häirinnän ehkäisemiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi. Jos asiakas käyttäytyy sopimattomasti, palvelutilanne voidaan keskeyttää ja ohjata asiakas poistumaan. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua esihenkilö tai vartija. Muistetaan asiallinen käytös myös hauskanpidon keskellä, Kemppainen kiteyttää.  

”No nythän täällä on nuorta lihaa saatavilla, kerrankin näkee kunnon muotoja.”  

"On kurjaa, että jos näyttää nuorelta ja huolitellulta, asiakas kokee minut ikään kuin vapaana riistana ja kommentoi miten tahansa. Moni tuntuu ajattelevan, että olen laittautunut juuri heitä varten. Ja jos annan hyvää asiakaspalvelua, se tulkitaan flirttailuksi." 

– Jokainen työntekijä on jonkun lapsi, ystävä tai vanhempi. Kohdataan toisemme kunnioittavasti, niin kaupoilla kuin juhlissa. Pidetään joulunaika hyvän mielen aikana meille kaikille, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg vetoaa. 

Kursivoidut tekstit ovat kyselystä poimittuja henkilökunnan kokemuksia. 

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

