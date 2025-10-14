Helsingin rantavesistä nousi kesän aikana 123 kuutiota roskaa – pois korjattiin etenkin puujätettä

– Kauden lopulla siivosimme vedestä erityisesti puujätettä. Eteläsataman Makasiinirannassa on tehty ruoppaustöitä, joilla on valmisteltu uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamista. Kaivamisen seurauksena merenpohjasta on noussut vanhoja puita, kuten laiturirakenteita, Staran saaristopäällikkö Lassi Ruth kertoo.

Myös Hietalahdessa ruopataan ja puretaan vanhoja rakenteita, ja veteen on päätynyt runsaasti styroksi- ja uretaanipaloja.

Kuluneella kesäkaudella kerätystä meriroskasta puuta oli 39 kuutiometriä, muovia 38 kuutiometriä, orgaanista jätettä 29 kuutiometriä, metallia 7 kuutiometriä ja lasia vajaat 3 kuutiometriä. Lisäksi isompia roskia kuten tukkeja, polkupyöriä, potkulautoja ja ostoskärryjä siivottiin sukeltamalla noin 7 kuutiometriä. Roskia on siivottu sukeltamalla muun muassa Ruoholahden kanavasta, Töölönlahdelta sekä Vantaanjoen uimapaikkojen rantavesistä.

Yhä useammin Staran alukset poimivat kyytiinsä myös kuolleita hylkeitä.

– Tällä kaudella nostimme vedestä 11 kuollutta hyljettä. Määrä on kasvussa, Lassi Ruth sanoo.

Helsingin merellinen siivouskausi päättyy 20. marraskuuta

Stara siivoaa Helsingin rantavesiä neljällä aluksella. Aikaisen kevään ansiosta merellinen siivouskausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen aikaisin, jo maaliskuun puolivälissä. Siivouskausi päättyy torstaina 20. marraskuuta, kun Staran alukset Lippo ja Haavi II nostetaan vesiltä.

Haavi III ja Lounaistuuli jäävät vesille aina jäiden tuloon saakka, ja ne siivoavat rantoja vielä varsinaisen kesäkauden päättymisen jälkeenkin. Molemmat alukset ovat öljyntorjuntavalmiudessa, ja henkilöstö on koulutettu öljyntorjuntaan kolmivuorotyössä yhdessä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa. Öljyntorjuntavalmiutta pidetään yllä vuotuisilla harjoituksilla. Tänä vuonna Stara ja pelastuslaitos harjoittelivat yhdessä öljypuomien laittoa.

Helsingin kaupungin tavoitteena on helpottaa Helsingin rantojen ja saarien virkistyskäyttöä vastuullisesti, herkän saaristoluonnon ehdoilla ja sitä vaalien. Staran ympäristönhoitoyksikkö edistää tavoitteeseen pääsyä pitämällä huolta luonnonsuojelu- sekä ulkoilu- ja virkistysalueista niin maalla kuin merellä. Stara hoitaa puhtaanapidon lisäksi kesäisin saariston jätehuollon sekä tarkistaa parin viikon välein kaupungin parisataa pelastuspostia: pelastusrenkaat, heittoliinat, tikkaat ja veneet.

Lisätietoja:

saaristopäällikkö Lassi Ruth / Stara, p. 09 310 28070, lassi.ruth@hel.fi