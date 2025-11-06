Kreate rakentaa uuden kasvua tukevan väylän Kaarinaan: Kurkela–Kuusisto-hankkeen arvo noin 80 miljoonaa euroa

Infrarakentaja Kreaten voittaman lähes 80 miljoonan Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hankkeen tavoitteena on seudullisen tieyhteyden sujuvuus ja turvallisuus. Hankkeessa rakennetaan uutta maantietä Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston saaren välille noin 3,5 kilometrin matkalle sekä parannetaan Kurkelantietä kaksiajorataiseksi ja nelikaistaiseksi noin 1,3 kilometrin matkalta. Lisäksi hankkeeseen kuuluu yhdeksän sillan rakentaminen ja parantaminen.

– Olen erittäin iloinen onnistuneesta tarjouskilpailusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Erinomaisella tarjousvaiheen aikaisella suunnittelutyöllä saavutimme kilpailukykyisen laatusuunnitelman ja hinnan. Kaiken lisäksi hanke on täysin Kreaten näköinen niin laajuudeltaan kuin vaativuudeltaan. Se sisältää useita rakentamisen lajeja, haastavia rakentamisen paikkoja ja tiukan aikataulun, kertoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kehitysvaiheella heti marraskuussa käynnistyvä Kurkela–Kuusisto-hanke on merkittävä niin Kaarinan kaupungille kuin koko Turunmaan saaristolle.

– Uusi yhteys sujuvoittaa liikennettä, lisää liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämisen tulevaisuudessa. Samalla hanke tukee elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä koko alueen vetovoimaa. Parannukset hyödyttävät myös joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä, lisäten koko alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.

Pohjaolosuhteet haastavat – siltoja merkittävä määrä

Hankkeen vaativuutta lisää erityisen haastavat pohjaolosuhteet hankealueella. Käytännössä Kaarinan päässä maa on erittäin pehmeää, kun taas Kuusiston puolella vastassa on kovaa kalliota. Vaihtelevien pohjaolosuhteiden lisäksi paineellinen pohjavesi luo lisää mielenkiintoa rakentamisen ratkaisuihin.

– Tällaisissa kohteissa korostuu erityisesti pohja- ja erikoispohjarakentamisen osaaminen. Aiommekin hyödyntää toteutuksessa useampaa eri rakentamisen lajia ja selättää jo tarjousvaiheessa havaitsemiamme teknisesti haastavia rakentamisen paikkoja vankalla ammattitaidoilla. Eiköhän takataskustamme löydy niksi jos toinenkin, sanoo Kreaten siltayksikköä johtava Antti Kokkonen.

Hankkeessa rakennetaan tai uusitaan yhteensä yhdeksän siltaa, joista suurin on Kuusistonsalmen ylle rakennettava uusi Auvaisbergin silta.

– Silta-ammattilaisemme pysyvät kiireisinä, kun rakennettavana tai korjattavana on näinkin monta siltaa. Toisaalta samalla hankealueella rakennettavia siltoja pystytään toteuttamaan tehokkaammin kuin vastaava määrä eri puolella Suomea sijaitsevia siltoja. Auvaisbergin silta on merkittävin hankkeen silloista, sillä siitä tulee yli 400 metriä pitkä, Kokkonen kuvailee.

Nyt käynnistyvän hankkeen myötä Kreaten kädenjälki näkyy valtaosassa alueen siltoja. Elokuussa 2022 avattiin liikenteelle harvinaislaatuinen Lillholmenin läppäsilta, syyskuussa 2024 Kuusistonsalmen silta, lokakuussa 2024 betoninivelrakenteinen Hessundinsalmen silta ja tämän vuoden marraskuussa Suomen pisimmällä jännevälillä rakennuttu vinoköysisilta, Kirjalansalmen silta. Lisäksi Kreate toteutti E18 Turun kehätie hankkeen välillä Kausela–Pukkila, joka valmistui vuonna 2022.

Rakentaminen alkaa keväällä 2026

Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hanke on kehitysvaiheen sisältävä Suunnittele ja Toteuta -urakka (STk). Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy heti marraskuussa 2025. Tavoitteena on jatkaa suunnittelua ja täsmentää toteutusratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmistelevia töitä voidaan toteuttaa jo talven aikana, mutta varsinainen rakentaminen käynnistyy keväällä 2026. Kreaten osalta valmista tulee olla lokakuun 2027 loppuun mennessä.

– Rakentamisen aikataulu on erittäin tiukka, mutta panostamme kehitysvaiheessa yhteiseen suunnitteluun ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen, jotta rakentamisvaihe sujuu tehokkaasti. Tiivis yhteistyö tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa kestävän, laadukkaan ja turvallisen lopputuloksen, Kokkonen vakuuttaa.

Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Kreate kirjaa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä tilauskantaansa hankkeen kehitysvaiheen osuuden, kokonaisuudessaan 80 miljoonan urakkasumma arvioidaan vietävän tilauskantaan vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana.