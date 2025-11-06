Kreate rakentaa uuden kasvua tukevan väylän Kaarinaan: Kurkela–Kuusisto-hankkeen arvo noin 80 miljoonaa euroa
Kreate Oy ja Väylävirasto ovat allekirjoittaneet lähes 80 miljoonan euron urakkasopimuksen mittavasta Mt 180 Kurkela–Kuusisto-hankkeesta. Kehitysvaiheella alkava hanke kirjattaneen tilauskantaan kokonaisuudessaan vuoden 2026 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yksi Varsinais-Suomen merkittävimmistä infrainvestoinneista parantaa Kaarinan ja Turunmaan saariston tieyhteyksiä sekä tukee alueen kestävää kasvua. Uuden Kaarinan läntisen ohitustien toinen pää rakentuu aivan Kreaten rakentaman ja nyt marraskuussa liikenteelle avatun Kirjalansalmen sillan kupeeseen.
Infrarakentaja Kreaten voittaman lähes 80 miljoonan Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hankkeen tavoitteena on seudullisen tieyhteyden sujuvuus ja turvallisuus. Hankkeessa rakennetaan uutta maantietä Kurkelan eritasoliittymän ja Kuusiston saaren välille noin 3,5 kilometrin matkalle sekä parannetaan Kurkelantietä kaksiajorataiseksi ja nelikaistaiseksi noin 1,3 kilometrin matkalta. Lisäksi hankkeeseen kuuluu yhdeksän sillan rakentaminen ja parantaminen.
– Olen erittäin iloinen onnistuneesta tarjouskilpailusta ja yhteistyöstä Väyläviraston kanssa. Erinomaisella tarjousvaiheen aikaisella suunnittelutyöllä saavutimme kilpailukykyisen laatusuunnitelman ja hinnan. Kaiken lisäksi hanke on täysin Kreaten näköinen niin laajuudeltaan kuin vaativuudeltaan. Se sisältää useita rakentamisen lajeja, haastavia rakentamisen paikkoja ja tiukan aikataulun, kertoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
Kehitysvaiheella heti marraskuussa käynnistyvä Kurkela–Kuusisto-hanke on merkittävä niin Kaarinan kaupungille kuin koko Turunmaan saaristolle.
– Uusi yhteys sujuvoittaa liikennettä, lisää liikenneturvallisuutta ja mahdollistaa Kaarinan kaupungin yhdyskuntarakenteen ja maankäytön kehittämisen tulevaisuudessa. Samalla hanke tukee elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia sekä koko alueen vetovoimaa. Parannukset hyödyttävät myös joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä, lisäten koko alueen saavutettavuutta ja vetovoimaa, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen.
Pohjaolosuhteet haastavat – siltoja merkittävä määrä
Hankkeen vaativuutta lisää erityisen haastavat pohjaolosuhteet hankealueella. Käytännössä Kaarinan päässä maa on erittäin pehmeää, kun taas Kuusiston puolella vastassa on kovaa kalliota. Vaihtelevien pohjaolosuhteiden lisäksi paineellinen pohjavesi luo lisää mielenkiintoa rakentamisen ratkaisuihin.
– Tällaisissa kohteissa korostuu erityisesti pohja- ja erikoispohjarakentamisen osaaminen. Aiommekin hyödyntää toteutuksessa useampaa eri rakentamisen lajia ja selättää jo tarjousvaiheessa havaitsemiamme teknisesti haastavia rakentamisen paikkoja vankalla ammattitaidoilla. Eiköhän takataskustamme löydy niksi jos toinenkin, sanoo Kreaten siltayksikköä johtava Antti Kokkonen.
Hankkeessa rakennetaan tai uusitaan yhteensä yhdeksän siltaa, joista suurin on Kuusistonsalmen ylle rakennettava uusi Auvaisbergin silta.
– Silta-ammattilaisemme pysyvät kiireisinä, kun rakennettavana tai korjattavana on näinkin monta siltaa. Toisaalta samalla hankealueella rakennettavia siltoja pystytään toteuttamaan tehokkaammin kuin vastaava määrä eri puolella Suomea sijaitsevia siltoja. Auvaisbergin silta on merkittävin hankkeen silloista, sillä siitä tulee yli 400 metriä pitkä, Kokkonen kuvailee.
Nyt käynnistyvän hankkeen myötä Kreaten kädenjälki näkyy valtaosassa alueen siltoja. Elokuussa 2022 avattiin liikenteelle harvinaislaatuinen Lillholmenin läppäsilta, syyskuussa 2024 Kuusistonsalmen silta, lokakuussa 2024 betoninivelrakenteinen Hessundinsalmen silta ja tämän vuoden marraskuussa Suomen pisimmällä jännevälillä rakennuttu vinoköysisilta, Kirjalansalmen silta. Lisäksi Kreate toteutti E18 Turun kehätie hankkeen välillä Kausela–Pukkila, joka valmistui vuonna 2022.
Rakentaminen alkaa keväällä 2026
Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hanke on kehitysvaiheen sisältävä Suunnittele ja Toteuta -urakka (STk). Hankkeen kehitysvaihe käynnistyy heti marraskuussa 2025. Tavoitteena on jatkaa suunnittelua ja täsmentää toteutusratkaisuja yhteistyössä tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmistelevia töitä voidaan toteuttaa jo talven aikana, mutta varsinainen rakentaminen käynnistyy keväällä 2026. Kreaten osalta valmista tulee olla lokakuun 2027 loppuun mennessä.
– Rakentamisen aikataulu on erittäin tiukka, mutta panostamme kehitysvaiheessa yhteiseen suunnitteluun ja parhaiden ratkaisujen löytämiseen, jotta rakentamisvaihe sujuu tehokkaasti. Tiivis yhteistyö tilaajan ja muiden sidosryhmien kanssa mahdollistaa kestävän, laadukkaan ja turvallisen lopputuloksen, Kokkonen vakuuttaa.
Mt 180 Kurkela–Kuusisto -hankkeen tilaajana on Väylävirasto. Kreate kirjaa vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä tilauskantaansa hankkeen kehitysvaiheen osuuden, kokonaisuudessaan 80 miljoonan urakkasumma arvioidaan vietävän tilauskantaan vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen aikana.
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 275 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 500 henkilöä.
Kreaten avartama Tornionjoen ratasilta on saanut arvostetun Vuoden silta 2025 -palkinnon. RILin Siltapäivillä jaettu tunnustus myönnettiin sillalle, joka edustaa poikkeuksellisen korkeatasoista korjausrakentamista. Teknisesti vaativa siltaurakka toteutettiin kahden valtion alueella osana Suomen ja Ruotsin välistä radan sähköistämishanketta, ja siinä onnistuttiin pidentämään sillan elinkaarta yli tavanomaisena käyttöikänä pidetyn 100 vuoden.
Kreate aloittaa Helsingin Hakaniemessä John Stenbergin rannan rakentamishankkeen. Monipuolisesti maa-, vesi- ja erikoispohjarakentamista yhdistävässä urakassa rakennetaan rantarakenteita sekä ruopataan ja täytetään merialuetta uudeksi maa-alueeksi hotellille. Lisäksi kohde sisältää katujen, kunnallistekniikan ja vesihuollon rakentamista ja parantamista. Kreaten osalta urakka valmistuu kesällä 2027, ja reilun 12 miljoonan urakkahinta kirjataan neljännen vuosineljänneksen tilauskantaan.
Helsingin kaupungin liikennelaitoksen johtokunta päätti 3.10. kokouksessaan valita infrarakentaja Kreaten toteuttamaan Junatien metrosillan Helsingissä. Teknisesti vaativien siltakohteiden rakentamisessa kunnostautunut Kreate panosti tarjouksessaan toimivien ratkaisuehdotusten esittämiseen, mikä palkittiin erinomaisilla laatupisteillä. Hankintamenettelyssä urakan arvoksi oli arvioitu 50–70 miljoonaa euroa. Lopullinen summa tarkentuu kehitysvaiheessa valittavien rakentamisen ratkaisujen myötä.
Rautatieympäristön vaativiin ja raskaisiin nostotöihin on tullut kaivattu vahvistus, kun infratoimija Kreate kehitti ja rakensi täysin uudenlaisen nivelpuominosturin. Taittopuomillinen jopa 108 tonnin nostovoiman ratanosturi on ainoa laatuaan Suomessa ja tiettävästi koko maailmassa. Se ei ainoastaan tehosta ratatyömaiden toimintaa, vaan tarjoaa myös apuvoimia radalla tapahtuneiden onnettomuuksien raivaustöihin.
Vuosien saatossa yleisilmeeltään varjoisaksi muuttunut Tikkuraitti on yksi Vantaan Tikkurilan merkittävimmistä ja vilkkaimmista kävelykaduista. Savipohjan päälle 1980-luvulla rakennettu kävelykatu on ajan myötä painunut, ja kuoppaiseksi muuttunut katu kerää sateella paljon vesialueita. Nyt Kreate on allekirjoittanut noin kahdeksan miljoonan euron sopimuksen Vantaan kaupungin kanssa Tikkuraitin ja Orvokkitien kunnostamisesta. Kreate kirjaa urakkasumman kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
