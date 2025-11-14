Lukemaan innostavan Kirjaherkkukisan voitto Jupperin ja Nöykkiönlaakson kouluille
Espoon koulujen välinen kilpailu innostaa 5.–6.-luokkalaiset lukemaan ja testaa koululaisten kirjallisuus- ja kirjastotaitoja.
Espoon kaupunginkirjaston järjestämässä Kirjaherkkukisassa voittoon ylsivät tänä vuonna tasatuloksella Jupperin koulun 5C-luokka ja Nöykkiönlaakson koulun 6B-luokka. Koulujenvälinen kisa järjestettiin verkossa, suorana lähetyksenä torstaina marraskuun 13. päivä.
Kirjaherkkukisan tavoitteena on kannustaa oppilaita tarttumaan kirjoihin ja tuoda esiin sekä tuttuja kirjasuosikkeja että uusia löytöjä. Kisa tarjoaa luokille yhteisöllisen tavan syventyä tarinoihin ja tarkkaan lukemiseen. Kilpailua varten laadittuun kirjalistaan mahtui kaikenlaisille lukijoille sopivaa luettavaa: helppoja ja haastavia teoksia, selkokielisiä kirjoja sekä sarjakuvia.
Tiukka kisa koostui tarkkuutta vaativista kysymyksistä, jotka liittyivät kymmenen suosikkikirjan ja yhden kirjaan pohjautuvan minisarjan sisältöihin. Lisäksi oppilaat vastasivat kirjaston käyttöä koskeviin kysymyksiin.
”Tietovisailu on hauska ja jännittävä tapa uppoutua tarinoihin ja harjoitella oikein tarkkaa lukemista”, sanoo kisan toteutuksesta vastannut johtava kirjastopedagogi Marjukka Peltonen.
”Jos miettii lasten lukutaitoa, voi kisavastauksia katsellessa olla tyytyväinen. Yksityiskohdat ja juonenkäänteet olivat viides- ja kuudesluokkalaisilla hämmästyttävän tarkasti mielessä.”
Voittajajoukkueet palkitaan lukupiknikillä valitsemassaan kirjastossa, jossa osallistujia odottavat sekä luettavat herkut että pieni tarjoilu.
Lisätietoja
Marjukka Peltonen
Johtava kirjastopedagogi
050 467 2771 | marjukka.peltonen@espoo.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Piia LatvalaViestintäasiantuntijaEspoon kaupunginkirjastoPuh:040 634 3730piia.latvala@espoo.fi
Kuvat
Espoon kaupunginkirjasto
Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Espoon kaupunginkirjastoon kuuluu viisi aluekirjastoa sekä yksitoista lähikirjastoa eri puolilla kaupunkia ja kirjastoauto Välkky. Lainaamisen lisäksi kirjastojen tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Kirjastoissa järjestetään monenlaisia tapahtumia, näyttelyitä ja neuvontaa. Yhdessä Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kirjastojen kanssa Espoon kaupunginkirjasto muodostaa Helmet-kirjaston.
Kirjastot | Espoon kaupunki| Helmet-verkkokirjasto
Facebook: Espoon kirjasto | Instagram: @KirjastoEspoo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Uusi mikroliikennelupa otetaan käyttöön14.11.2025 06:57:10 EET | Tiedote
Espoon kaupungin Tekninen lautakunta päättää uuden mikroliikenneluvan käyttöönotosta 19.11.2025. Kesällä 2025 tehty lakimuutos vaatii, että kaupungit luvittavat alueellaan toimivat mikroliikennepalveluita tarjoavat yritykset viimeistään vuoden 2026 alusta alkaen.
Esbo stads traditionella självständighetsfest för sjätteklassare ordnas den 28 november13.11.2025 13:10:21 EET | Pressmeddelande
Sjätteklassarnas självständighetsfest ordnas även i år enligt tradition. I år samlas sjätteklassarna för att fira tillsammans fredagen den 28.11.2025 på Opinmäki campus.
Espoon kaupungin kuudesluokkalaisten perinteistä itsenäisyysjuhlaa vietetään 28. marraskuuta13.11.2025 13:10:21 EET | Tiedote
Espoon kuudesluokkalaisten itsenäisyysjuhlaa vietetään jälleen perinteiseen tapaan. Tänä vuonna oppilaat juhlivat yhdessä Opinmäessä perjantaina 28.11.2025.
Traditional Independence Day celebration for Espoo’s sixth-graders on 28 of November13.11.2025 13:10:21 EET | Press release
The sixth graders’ Independence Day celebration will be organized again this year, according to tradition. This year, the sixth graders will gather to celebrate together on Friday, November 28, 2025, at the Opinmäki campus.
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 12.11.202512.11.2025 21:47:37 EET | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti palauttaa valmisteluun suomenkielisen perusopetuksen kieliohjelman. Lautakunta päätti esiopetuksen järjestämisestä ja teki lukuvuoden 2025-2026 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset. Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti myös lukioiden aloituspaikkojen enimmäismäärät, jotka sisälsivät opiskelijapaikkojen lisäyksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme