Lukemaan innostavan Kirjaherkkukisan voitto Jupperin ja Nöykkiönlaakson kouluille



Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Espoon kaupunginkirjastoon kuuluu viisi aluekirjastoa sekä yksitoista lähikirjastoa eri puolilla kaupunkia ja kirjastoauto Välkky. Lainaamisen lisäksi kirjastojen tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Kirjastoissa järjestetään monenlaisia tapahtumia, näyttelyitä ja neuvontaa. Yhdessä Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kirjastojen kanssa Espoon kaupunginkirjasto muodostaa Helmet-kirjaston.

