Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

Lukemaan innostavan Kirjaherkkukisan voitto Jupperin ja Nöykkiönlaakson kouluille

14.11.2025 15:49:10 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon koulujen välinen kilpailu innostaa 5.–6.-luokkalaiset lukemaan ja testaa koululaisten kirjallisuus- ja kirjastotaitoja.

Piirroskuva, jossa kaksi ihmistä istuu vastakkain ja lukee kirjoja vaaleanvioletilla taustalla.


Espoon kaupunginkirjaston järjestämässä Kirjaherkkukisassa voittoon ylsivät tänä vuonna tasatuloksella Jupperin koulun 5C-luokka ja Nöykkiönlaakson koulun 6B-luokka. Koulujenvälinen kisa järjestettiin verkossa, suorana lähetyksenä torstaina marraskuun 13. päivä. 

Kirjaherkkukisan tavoitteena on kannustaa oppilaita tarttumaan kirjoihin ja tuoda esiin sekä tuttuja kirjasuosikkeja että uusia löytöjä. Kisa tarjoaa luokille yhteisöllisen tavan syventyä tarinoihin ja tarkkaan lukemiseen. Kilpailua varten laadittuun kirjalistaan mahtui kaikenlaisille lukijoille sopivaa luettavaa: helppoja ja haastavia teoksia, selkokielisiä kirjoja sekä sarjakuvia. 

Tiukka kisa koostui tarkkuutta vaativista kysymyksistä, jotka liittyivät kymmenen suosikkikirjan ja yhden kirjaan pohjautuvan minisarjan sisältöihin. Lisäksi oppilaat vastasivat kirjaston käyttöä koskeviin kysymyksiin. 

”Tietovisailu on hauska ja jännittävä tapa uppoutua tarinoihin ja harjoitella oikein tarkkaa lukemista”, sanoo kisan toteutuksesta vastannut johtava kirjastopedagogi Marjukka Peltonen.  

”Jos miettii lasten lukutaitoa, voi kisavastauksia katsellessa olla tyytyväinen. Yksityiskohdat ja juonenkäänteet olivat viides- ja kuudesluokkalaisilla hämmästyttävän tarkasti mielessä.”  

Voittajajoukkueet palkitaan lukupiknikillä valitsemassaan kirjastossa, jossa osallistujia odottavat sekä luettavat herkut että pieni tarjoilu. 



Lisätietoja 

Marjukka Peltonen

Johtava kirjastopedagogi

050 467 2771 | marjukka.peltonen@espoo.fi 

Avainsanat

kirjastokirjastoespoolukeminenkirjallisuuskilpailu

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kaksi henkilöä seisoo studion edessä tulostaulun äärellä.
Kirjaherkkukisan juontajat Inari Mykkänen ja Pirkko Ilmanen lopullisen tulostaulun äärellä.
Marjukka Peltonen
Lataa
Kaksi henkilöä studiossa juontamassa.
Kirjaherkkukisan juontajat Inari Mykkänen ja Pirkko Ilmanen lopullisen tulostaulun äärellä.
Marjukka Peltonen
Lataa

Espoon kaupunginkirjasto


Kirjasto on kaikille avoin kohtaamispaikka ja kulttuurikeskus. Espoon kaupunginkirjastoon kuuluu viisi aluekirjastoa sekä yksitoista lähikirjastoa eri puolilla kaupunkia ja kirjastoauto Välkky. Lainaamisen lisäksi kirjastojen tiloissa voi opiskella, harrastaa ja oleskella. Kirjastoissa järjestetään monenlaisia tapahtumia, näyttelyitä ja neuvontaa. Yhdessä Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kirjastojen kanssa Espoon kaupunginkirjasto muodostaa Helmet-kirjaston.

Kirjastot | Espoon kaupunki| Helmet-verkkokirjasto

Facebook: Espoon kirjasto | Instagram: @KirjastoEspoo

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye