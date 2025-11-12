Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2026 seinäkalenterit myymäläjakelussa 1.12. alkaen
Osuuskauppa Suur-Savon juhlavuoden 2026 seinäkalenterit ovat noudettavissa Osuuskauppa Suur-Savon Prismoista, S-marketeista ja Sale-myymälöistä 1.12.2025-31.1.2026. Asiakasomistaja saa vuoden 2026 seinäkalenterin maksutta esittämällä kassalla S-Etukortin. Kalentereita on jaossa yksi kalenteri taloutta kohden.
Vuonna 2026 seinäkalenterin teemana ja kuvina näkyy ensi vuonna 110-vuotista taivaltaan juhliva Osuuskauppa Suur-Savo. Osuuskauppa Suur-Savon tarina alkoi 8.5.1916 ja toiminta lähti liikkeelle pienistä puroista, joista se kasvoi tuhansien ihmisten aikaansaannosten myötä maakunnalliseksi alueosuuskaupaksi. Tätä kasvun matkaa tehdään näkyväksi myös juhlavuoden seinäkalenterissa, jonka sivut kertovat tarinoita eri vuosikymmeniltä ihminen edellä, sydän Suur-Savossa. Se on tapamme elää ja tehdä työtä yhdessä. Se on myös lupaus huolehtia osaltamme Etelä-Savon tulevaisuudesta.
Vuodesta 2023 lähtien Osuuskauppa Suur-Savon seinäkalenterien jakelu on hoidettu myymälöiden kautta. Jakelumuutos on pieni, mutta tärkeä teko ympäristön hyväksi, jolla pyritään vähentämään postituksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja edistämään kestävää kehitystä.
- Seinäkalenterit ovat olleet asiakasomistajiemme keskuudessa vuodesta toiseen suosittuja ja tykättyjä, ja loppuvuodesta ilmestyviä kalentereitamme odotetaankin innolla. Olemme ilahduttaneet asiakkaitamme Osuuskauppa Suur-Savon seinäkalentereilla jo vuosikymmenien ajan ja halusimme jatkaa perinnettä myös 110-vuotisjuhlavuotenamme, kertoo asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.
Juhlavuoden seinäkalentereita on jaossa suuri, mutta rajoitettu erä ja tarjolla olevat kalenterimäärät voivat vaihdella myymälöittäin. Seinäkalenteri kannattaakin noutaa jakeluaikana hyvissä ajoin. Ilman S-Etukorttia seinäkalenterin voi ostaa itselleen myymälöistämme viiden euron kappalehintaan.
Toivotamme kalenterin myötä asiakkaillemme hyvää joulun odotusta ja onnea vuodelle 2026!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena VironenasiakkuuspäällikköOsuuskauppa Suur-SavoPuh:050 330 6613leena.vironen@sok.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Suur-Savo
Osuuskauppa Suur-Savolta 100 000 euron lahjoitus datatalouden professuuriin12.11.2025 11:00:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo tukee 100 000 eurolla Aalto-yliopiston tulevaa datatalouden työelämäprofessuuria. Tämä merkittävä lahjoitus annetaan viidessä erässä viiden vuoden aikana. Uusi professuuri vahvistaa Aalto-yliopiston ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyötä. Se tuo datatalouden osaamista Mikkeliin tukemaan alueen elinkeinoelämää ja julkisia palveluja.
Mikkeli saa omat Wiinijuhlat kesällä 202627.10.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Mikkelin ensimmäiset Wiinijuhlat juhlitaan Mikkelipuistossa perjantaina ja lauantaina 3.–4. heinäkuuta 2026. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Osuuskauppa Suur-Savo sekä tapahtumajärjestäjä Klubi Events Oy.
Kannustajat-haku käynnissä - jaossa tukea lasten ja nuorten toimintaan1.10.2025 10:57:33 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo jakaa vuonna 2026 Kannustajien kautta ennätykselliset 110 000 euroa tukea oman toimialueen lasten ja nuorten seuroille, harrastusyhdistyksille, kulttuuritoimijoille, sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöille. Kannustajat-tuen haku on käynnissä lokakuun ajan.
Kannustajat-haku käynnissä - jaossa tukea lasten ja nuorten toimintaan1.10.2025 10:05:00 EEST | Tiedote
Osuuskauppa Suur-Savo jakaa vuonna 2026 Kannustajien kautta ennätykselliset 110 000 euroa tukea oman toimialueen lasten ja nuorten seuroille, harrastusyhdistyksille, kulttuuritoimijoille, sekä avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöille. Kannustajat-tuen haku on käynnissä lokakuun ajan.
Onnen hetkiä Kauppakeskus Stellassa29.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Ensi viikolla Stellassa on luvassa erityisiä onnen hetkiä, kun kauppakeskuksessa vietetään Onnen Päiviä huikeiden tarjouksien ja tapahtumien muodossa torstaista lauantaihin. Onnen Päivien yhteydessä avataan myös lapsiperheiden rakastama leikkipaikka Hupsistella uusissa tiloissa Stellan pohjakerroksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme