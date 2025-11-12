Osuuskauppa Suur-Savon vuoden 2026 seinäkalenterit myymäläjakelussa 1.12. alkaen

Vuonna 2026 seinäkalenterin teemana ja kuvina näkyy ensi vuonna 110-vuotista taivaltaan juhliva Osuuskauppa Suur-Savo. Osuuskauppa Suur-Savon tarina alkoi 8.5.1916 ja toiminta lähti liikkeelle pienistä puroista, joista se kasvoi tuhansien ihmisten aikaansaannosten myötä maakunnalliseksi alueosuuskaupaksi. Tätä kasvun matkaa tehdään näkyväksi myös juhlavuoden seinäkalenterissa, jonka sivut kertovat tarinoita eri vuosikymmeniltä ihminen edellä, sydän Suur-Savossa. Se on tapamme elää ja tehdä työtä yhdessä. Se on myös lupaus huolehtia osaltamme Etelä-Savon tulevaisuudesta.

Vuodesta 2023 lähtien Osuuskauppa Suur-Savon seinäkalenterien jakelu on hoidettu myymälöiden kautta. Jakelumuutos on pieni, mutta tärkeä teko ympäristön hyväksi, jolla pyritään vähentämään postituksen aiheuttamaa ympäristökuormitusta ja edistämään kestävää kehitystä.

- Seinäkalenterit ovat olleet asiakasomistajiemme keskuudessa vuodesta toiseen suosittuja ja tykättyjä, ja loppuvuodesta ilmestyviä kalentereitamme odotetaankin innolla. Olemme ilahduttaneet asiakkaitamme Osuuskauppa Suur-Savon seinäkalentereilla jo vuosikymmenien ajan ja halusimme jatkaa perinnettä myös 110-vuotisjuhlavuotenamme, kertoo asiakkuuspäällikkö Leena Vironen.

Juhlavuoden seinäkalentereita on jaossa suuri, mutta rajoitettu erä ja tarjolla olevat kalenterimäärät voivat vaihdella myymälöittäin. Seinäkalenteri kannattaakin noutaa jakeluaikana hyvissä ajoin. Ilman S-Etukorttia seinäkalenterin voi ostaa itselleen myymälöistämme viiden euron kappalehintaan.

Toivotamme kalenterin myötä asiakkaillemme hyvää joulun odotusta ja onnea vuodelle 2026!