Väestötietojärjestelmän päivitys näkyy Suomen väkiluvussa ylihuomenna

Väestötietojärjestelmässä tietymättömissä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on edelleen kotikunta Suomessa, mutta heidän asuinpaikkansa ei ole ollut viranomaisten tiedossa 1.1.2023 tai sen jälkeen. Käytännössä kyse on henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois Suomesta, mutta eivät ole huomanneet tehdä maastamuuttoilmoitusta.

Suomessa kotikuntalaki velvoittaa jokaisen ihmisen ilmoittamaan ajantasaiset osoitetietonsa Digi- ja väestötietovirastoon aina kun muuttaa asuinpaikkaa. Digi- ja väestötietovirasto kirjaa tiedon väestötietojärjestelmään. Osoitteen täytyy vastata henkilön todellista asuinpaikkaa.

Valotaulu kertoo, kuinka monella on kotikunta Suomessa

Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla osoitteessa dvv.fi sekä viraston Helsingin palvelupaikan katonrajassa loistava valotaulu kertoo, kuinka monella elossa olevalla henkilöllä on kotikunta Suomessa. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin ja se päivittyy joka aamu noin kello 5.

Valotaulussa näkyvä luku on kuitenkin eri asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Tilastokeskus tuottaa virallisen väkiluvun Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden ja analyysin perusteella. Myös väestöennusteesta vastaa Tilastokeskus.

– Valotaulussa ja dvv.fi-verkkosivuilla näkyvä lukema kiinnostaa kansalaisia. Erityisesti kiinnostusta herättävät tasaluvut. Virastomme sai runsaasti tiedusteluja esimerkiksi silloin, kun luku ylitti numerosarjan 5 555 555. Nyt tämä kotikuntatiedon muutos koskee 2250 henkilöä, ja se näkyy tavanomaista päivittäistä vaihtelua merkittävämpänä laskuna lukemassa, sanoo johtava asiantuntija Tytti Ronkainen Digi- ja väestötietovirastosta.

Vastaava muutos väestötietojärjestelmään tehtiin edellisen kerran 12.11.2024. Menettely perustuu kotikuntalain (201/1994) 9 a § 2 momenttiin.

HUOM! Jos saat viranomaisten kanssa asioidessasi tiedon, että sinulta on poistettu kotikunta, vaikka asutkin edelleen Suomessa, ilmoita oikea osoitteesi muuttoilmoituksella osoitteessa muuttoilmoitus.fi tai asioimalla lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.

Ajantasaiset väestötietojärjestelmän tiedot helpottavat arkea ja päätöksentekoa

Suomen väestötietojärjestelmä on maailman mittakaavassa harvinainen. Se sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmään kerätään tiedot mm. syntymistä, kuolemista, osoitteista, avioliitoista ja avioeroista sekä saaduista kansalaisuuksista.

Väestötietojärjestelmän ansiosta moni asia yhteiskunnassamme tapahtuu kansalaisen näkökulmasta kuin automaattisesti. Esimerkiksi oppivelvollisuusikään tulevien lasten perheet saavat ilmoituksen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ehdotuksen koulupaikasta. Järjestelmän tietojen perusteella muodostetaan myös rekisteri äänioikeutetuista, jolloin ihmisten ei tarvitse erikseen käydä rekisteröitymässä äänestäjiksi.