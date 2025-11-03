Väestötietojärjestelmän päivitys näkyy Suomen väkiluvussa ylihuomenna
Väestötietojärjestelmässä tehdään 19.11.2025 päivitysajo, joka vaikuttaa Suomen väkilukutietoon. Tieto väkiluvusta näkyy Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla sekä Helsingin palvelupaikan katolla olevassa valotaulussa 20.11.2025 alkaen. Vuosittain tehtävän päivityksen yhteydessä poistetaan kotikunta sellaisilta henkilöiltä, joiden asuinpaikka on ollut yli kaksi vuotta tietymättömissä. Tämä muutos koskee noin 2250 henkilöä, jotka poistuvat sen tuloksena myös Suomen väkiluvusta.
Väestötietojärjestelmässä tietymättömissä olevilla tarkoitetaan henkilöitä, joilla on edelleen kotikunta Suomessa, mutta heidän asuinpaikkansa ei ole ollut viranomaisten tiedossa 1.1.2023 tai sen jälkeen. Käytännössä kyse on henkilöistä, jotka ovat muuttaneet pois Suomesta, mutta eivät ole huomanneet tehdä maastamuuttoilmoitusta.
Suomessa kotikuntalaki velvoittaa jokaisen ihmisen ilmoittamaan ajantasaiset osoitetietonsa Digi- ja väestötietovirastoon aina kun muuttaa asuinpaikkaa. Digi- ja väestötietovirasto kirjaa tiedon väestötietojärjestelmään. Osoitteen täytyy vastata henkilön todellista asuinpaikkaa.
Valotaulu kertoo, kuinka monella on kotikunta Suomessa
Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla osoitteessa dvv.fi sekä viraston Helsingin palvelupaikan katonrajassa loistava valotaulu kertoo, kuinka monella elossa olevalla henkilöllä on kotikunta Suomessa. Luku perustuu edellisen päivän rekisteritietoihin ja se päivittyy joka aamu noin kello 5.
Valotaulussa näkyvä luku on kuitenkin eri asia kuin Suomen virallinen väkiluku. Tilastokeskus tuottaa virallisen väkiluvun Digi- ja väestötietoviraston rekisteritietojen sekä muiden tietolähteiden ja analyysin perusteella. Myös väestöennusteesta vastaa Tilastokeskus.
– Valotaulussa ja dvv.fi-verkkosivuilla näkyvä lukema kiinnostaa kansalaisia. Erityisesti kiinnostusta herättävät tasaluvut. Virastomme sai runsaasti tiedusteluja esimerkiksi silloin, kun luku ylitti numerosarjan 5 555 555. Nyt tämä kotikuntatiedon muutos koskee 2250 henkilöä, ja se näkyy tavanomaista päivittäistä vaihtelua merkittävämpänä laskuna lukemassa, sanoo johtava asiantuntija Tytti Ronkainen Digi- ja väestötietovirastosta.
Vastaava muutos väestötietojärjestelmään tehtiin edellisen kerran 12.11.2024. Menettely perustuu kotikuntalain (201/1994) 9 a § 2 momenttiin.
HUOM! Jos saat viranomaisten kanssa asioidessasi tiedon, että sinulta on poistettu kotikunta, vaikka asutkin edelleen Suomessa, ilmoita oikea osoitteesi muuttoilmoituksella osoitteessa muuttoilmoitus.fi tai asioimalla lähimmässä Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikassa.
Ajantasaiset väestötietojärjestelmän tiedot helpottavat arkea ja päätöksentekoa
Suomen väestötietojärjestelmä on maailman mittakaavassa harvinainen. Se sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmään kerätään tiedot mm. syntymistä, kuolemista, osoitteista, avioliitoista ja avioeroista sekä saaduista kansalaisuuksista.
Väestötietojärjestelmän ansiosta moni asia yhteiskunnassamme tapahtuu kansalaisen näkökulmasta kuin automaattisesti. Esimerkiksi oppivelvollisuusikään tulevien lasten perheet saavat ilmoituksen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ehdotuksen koulupaikasta. Järjestelmän tietojen perusteella muodostetaan myös rekisteri äänioikeutetuista, jolloin ihmisten ei tarvitse erikseen käydä rekisteröitymässä äänestäjiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tytti Ronkainenjohtava asiantuntijaDigi- ja väestötietovirastoPuh:0295535294tytti.ronkainen@dvv.fi
Kuvat
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto
Välfärdsområdena gör det lättare att uträtta ärende digitalt – Man kan ge sin egen förtroendeperson rätt att uträtta ärenden i social- och hälsovårdens digitala tjänster3.11.2025 14:27:50 EET | Pressmeddelande
En del finländare saknar digitala färdigheter eller digitala identifieringsverktyg, vilket gör att de hamnar utanför de digitala tjänsterna som gör vardagen smidigare. Detta har fått åtta välfärdsområden att i samband med besök erbjuda sina invånare möjligheten att ge sin egen förtroendeperson Suomi.fi-fullmakter
Hyvinvointialueilla helpotetaan digiasiointia – Omalle luottohenkilölleen voi antaa oikeuden asioida sosiaali- ja terveydenhuollon digipalveluissa3.11.2025 08:33:38 EET | Tiedote
Osalla suomalaisista ei ole digitaitoja tai digitaalisia tunnistautumisvälineitä, jonka vuoksi he jäävät arkea sujuvoittavien digipalveluiden ulkopuolelle. Tämä on saanut kahdeksan hyvinvointialuetta tarjoamaan asukkailleen mahdollisuutta antaa käyntiasioinnin yhteydessä omalle luottohenkilölleen Suomi.fi-valtuuksia.
Taisto-övning i cyber- och digital säkerhet förbereder hundratals organisationer för hot från den artificiella intelligensens tidevarv20.10.2025 08:10:00 EEST | Pressmeddelande
I år ligger tyngdpunkten i Finlands största övning i cyber- och digital säkerhet särskilt på aktuella risker kopplade till artificiell intelligens och deepfake-teknik, på hantering av informationssäkerhetsincidenter samt på riktade bedrägerikampanjer. Under övningen lär sig organisationerna agera vid störningssituationer, identifiera utvecklingsområden och stärka sin driftsäkerhet.
Kyber- ja digiturvan harjoitus Taisto valmentaa satoja organisaatioita tekoälyn aikakauden uhkiin20.10.2025 08:10:00 EEST | Tiedote
Tänä vuonna Suomen suurimmassa kyber- ja digitaalisen turvallisuuden harjoituksessa painopisteenä ovat erityisesti ajankohtaiset tekoälyyn ja deepfake-teknologiaan liittyvät riskit, tietoturvaloukkaustilanteet sekä kohdennetut huijauskampanjat. Harjoituksessa organisaatiot oppivat toimimaan häiriötilanteissa, tunnistamaan kehityskohteita ja vahvistavat toimintavarmuuttaan.
Cyber and digital security exercise Taisto prepares hundreds of organisations on how to deal with the threats of the AI era20.10.2025 08:10:00 EEST | Press release
This year, the largest cyber and digital security exercise in Finland focuses particularly on current risks involving artificial intelligence and deepfake technology, information security breach situations and targeted scam campaigns. During the exercise, organisations learn how to respond to disruptions, how to identify areas needing improvement and confirm their reliability.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme