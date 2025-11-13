Puolustusministeri Häkkänen: 100 vuotta täyttävä reserviläistoiminta on Suomen puolustuksen perusta – Limnell haluaa reserviläisten valmistautuvan myös droonisodankäyntiin

Lehdistötiedote 14.11.2025

Eduskunnan Pikkuparlamentissa kuultiin perjantaina korkean profiilin puheenvuoroja etenkin reserviläistoiminnan merkityksestä, koko suomalaisen reserviläistoiminnan täyttäessä 100 vuotta. Pyöreät vuodet tulevat täyteen, koska Kanta-Helsingin Reserviupseerit ry (KHRU) täyttää 100 vuotta, ensimmäisenä suomalaisena reserviläisjärjestönä. Puolustusministeri Antti Häkkänen korosti tilaisuudessa painokkaasti reserviläistoiminnan merkitystä Suomen puolustuksen ytimenä. Vaikka Suomi on Naton jäsen, kansallista puolustusta ja reserviä ei korvaa mikään.

”Reserviläisten valmiuksien kehittäminen on äärimmäisen tärkeää. Yksilöiden varautuminen viime kädessä luo puolustuksemme kivijalan. Kaikki perustuu siihen, että suomalaiset ovat valmiita tarttumaan toimeen, että suomalaiset ovat valmiita puolustamaan maata. Reservillä ja reservin upseereilla on aivan keskeinen merkitys”, paalutti puolustusministeri arvovaltaiselle yleisölle.

Häkkänen kävi monipuolisesti läpi Suomen puolustuksen tehostumista monin tavoin entisestään kansainvälisen yhteistyön myötä. Samalla Suomi on nostanut puolustuskykyään uudelle tasolle useilla merkittävillä hankkeilla, joista seuraavana on vuorossa maavoimauudistus. Yksi asia ei kuitenkaan muutu.

”Edistyneinkään järjestelmä ei auta, jos ei sitä ole käyttämässä osaavan reserviläisen kädet.”

Tilaisuuden avannut KHRU:n hallituksen jäsen Henna Hopia korosti, miten Suomen vanhin reserviläisjärjestö katsoo eteenpäin ja vastaa uuden turvallisuuspoliittisen ajan tarpeisiin.

”Olemme halunneet tuoda reserviupseeritoiminnan Nato-aikaan. Osallistumme mm. HNS- eli isäntämaatukitoimintaan ja koulutamme sitä myös MPK-kursseilla. HNS on helppo tapa päästä mukaan Nato-toimintaan, reserviläisistä koostuvaa toimija- ja kouluttajapoolia rakennetaan koko ajan ja yhdistyksellämme on siinä keskeinen rooli”, alleviivasi Hopia toiminnan uudistumista.

Osaamiselle uudistumistarpeita

Kansanedustaja, turvallisuuspolitiikan moniosaaja Jarno Limnell korostaa, että droonit, tekoäly, sensoriverkot, elektroninen sodankäynti ja reaaliaikainen tiedustelu ovat uusi normaali ja osa kaikkien konfliktien arkea. Limnellin mukaan on kysyttävä rehellisesti, vastaako reservin koulutus ja osaaminen teknologisesti kiihtyvän taistelukentän haasteisiin?

”Osaamista on jatkuvasti kehitettävä ja juuri siihen erittäin laaja-alainen reservimme ja reserviläisten osaamistausta antavat maailmanlaajuisestikin vertailtuna ainutlaatuisen perustan. Esimerkiksi droonit ja niiden merkitys sodankäynnissä ja turvallisuudessa on tullut jäädäkseen”, painottaa Limnell.

Limnellin mukaan tahto löytyy. Nyt täytyy varmistaa taidot, joilla Suomi voi nousta edelläkävijäksi.

”Meidän on varmistettava, että reserviläisillä on mahdollisuus harjoitella paitsi ampumista ja joukkuetoimintaa, myös modernia teknologiaa, johtamisjärjestelmiä ja tilannekuvan muodostamista. Kyse ei ole vain varusteista, vaan osaamisesta… On aika tuoda simulaatiot, digitaaliset harjoitukset ja droonijärjestelmät osaksi reservin arkea, ei vain erikoisjoukkojen.”

Puolustusvoimat tilanteen tasalla

Paneelikeskustelussa keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri, kansanedustaja Antti Kaikkonen sekä kansanedustaja Mika Kari olivat Jarno Limnellin kanssa samaa mieltä, että uusiin tarpeisiin on reagoitava. Onneksi näkemys oli samalla yhteinen siitä, että puolustusvoimat on erittäin hyvin perillä tilanteesta ja tarpeelliset muutokset lähdössä liikkeelle.

KHRU:n puheenjohtaja Pekka Suominen korosti omassa puheenvuorossaan, miten tärkeää on arvokkaiden perinteiden jatkaminen myös konkreettisesti.

”On todella hienoa, että satavuotisjuhlamme saa monin tavoin suuren kansallisen merkityksen, mitä tämänpäiväinen tilaisuus eduskunnassa upeasti heijastaa. Samalla nämä Katajanokan Kasinolla tammikuussa huipentuvat erittäin korkean profiilin juhlallisuudet luovat koko toiminnallemme entisestään lisää vetovoimaa, mikä käytännössä tarkoittaa entistä vahvempaa reserviläistoimintaa ja sitä kautta entistä vahvempaa puolustusta Suomelle – mikä on tietenkin kaiken toimintamme ydin”, maalaa Suominen koko juhlavuosityön merkitystä.

Puolustusministeri Häkkänen onnitteli lämpimästi KHRU:n sen satavuotista taivalta ja niinikään käänsi katseensa eteenpäin.

”Onnea myös seuraavalle sadalle vuodelle!”

