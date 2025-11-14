Presidentti Niinistön rintakuva paljastettiin Presidentinlinnassa

President Stubb på besök till Förenade Arabemiraten 14.11.2025 09:50:47 EET | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 78/2025 14.11.2025 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett besök i Förenade Arabemiraten 20–21 november 2025. Besöket markerar 50 år av diplomatiska förbindelser mellan Finland och Förenade Arabemiraten. Besöket börjar torsdagen den 20 november i Dubai, där president Stubb deltar i Dubai Airshow 2025 och träffar företrädare för ledande teknikföretag och investeringsbolag. På eftermiddagen fortsätter programmet i Abu Dhabi, där president Stubb och deltagarna i den medföljande finska företagsdelegationen träffar centrala aktörer inom Förenade Arabemiratens näringsliv och förvaltning. Presidenten kommer också att medverka i en diskussion om övergripande säkerhet i regi av Business Finland, där han kommer att hålla ett tal. Under dagen kommer president Stubb att träffa flera framstående personer inom utrikes- och säkerhetspolitik, bland dem Förenade Arabemiratens utrikesminister, shejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Dagen avslutas med