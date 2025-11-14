Presidentti Niinistön rintakuva paljastettiin Presidentinlinnassa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 80/2025
14.11.2025
Presidentti Sauli Niinistön rintakuva paljastettiin Presidentinlinnassa perjantaina 14. marraskuuta 2025. Pronssisen rintakuvan teki kuvanveistäjä Matti Peltokangas.
Rintakuva on sijoitettu Presidentinlinnan Atriumiin, jossa ovat esillä entisten tasavallan presidenttien rintakuvat.
Kuvat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
President Stubb besöker Bryssel14.11.2025 10:09:07 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 79/2025 14.11.2025 Republikens president Alexander Stubb besöker Bryssel måndagen den 17 november 2025. Under sitt besök träffar president Stubb Natos generalsekreterare Mark Rutte. Efter mötet håller president Stubb och generalsekreterare Rutte en gemensam presskonferens. President Stubb träffar dessutom Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, Belgiens premiärminister Bart De Wever och Europaparlamentets talman Roberta Metsola. Samtalsämnen vid mötena är säkerhetsmiljön i Europa och globalt, utvecklingen av Europas försvar samt stödet till Ukraina.
Presidentti Stubb vierailulle Brysseliin14.11.2025 10:09:07 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 79/2025 14.11.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Brysselissä maanantaina 17. marraskuuta 2025. Presidentti Stubb tapaa vierailunsa aikana Naton pääsihteeri Mark Rutten. Keskustelujen jälkeen presidentti Stubb ja pääsihteeri Rutte pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden. Lisäksi presidentti Stubb tapaa Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin, Belgian pääministeri Bart De Weverin ja Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsolan. Keskustelunaiheina tapaamisissa ovat turvallisuusympäristö Euroopassa ja globaalisti, Euroopan puolustuksen kehittäminen sekä Ukrainan tukeminen.
President Stubb to visit Brussels14.11.2025 10:09:07 EET | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 79/2025 14 November 2025 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will visit Brussels on Monday, 17 November 2025. During his visit, President Stubb will meet NATO Secretary General Mark Rutte. After their discussions, President Stubb and Secretary General Rutte will hold a joint press conference. President Stubb will also meet President of the European Commission Ursula von der Leyen, Prime Minister of Belgium Bart De Wever, and President of the European Parliament Roberta Metsola. The topics discussed at the meetings will include the European and global security environment, development of Europe’s defence and support for Ukraine.
President Stubb på besök till Förenade Arabemiraten14.11.2025 09:50:47 EET | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 78/2025 14.11.2025 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett besök i Förenade Arabemiraten 20–21 november 2025. Besöket markerar 50 år av diplomatiska förbindelser mellan Finland och Förenade Arabemiraten. Besöket börjar torsdagen den 20 november i Dubai, där president Stubb deltar i Dubai Airshow 2025 och träffar företrädare för ledande teknikföretag och investeringsbolag. På eftermiddagen fortsätter programmet i Abu Dhabi, där president Stubb och deltagarna i den medföljande finska företagsdelegationen träffar centrala aktörer inom Förenade Arabemiratens näringsliv och förvaltning. Presidenten kommer också att medverka i en diskussion om övergripande säkerhet i regi av Business Finland, där han kommer att hålla ett tal. Under dagen kommer president Stubb att träffa flera framstående personer inom utrikes- och säkerhetspolitik, bland dem Förenade Arabemiratens utrikesminister, shejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Dagen avslutas med
Presidentti Stubb vierailulle Yhdistyneisiin arabiemiraatteihin14.11.2025 09:50:47 EET | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 78/2025 14.11.2025 Tasavallan presidentti Alexander Stubb on vierailulla Yhdistyneissä arabiemiraateissa 20.–21. marraskuuta 2025. Vierailu juhlistaa Suomen ja Arabiemiraattien diplomaattisuhteiden 50-vuotista taivalta. Vierailu alkaa torstaina 20. marraskuuta Dubaista, jossa presidentti Stubb osallistuu aamupäivällä Dubain ilmailu- ja teknologia-alan messuille, jossa presidentti tutustuu keskeisiin teknologiayrityksiin ja sijoitusyhtiöihin. Iltapäivällä ohjelma jatkuu Abu Dhabissa, jossa presidentti Stubb ja yritysvaltuuskunnan edustajat tapaavat Arabiemiraattien elinkeinoelämän ja hallinnon edustajia. Presidentti osallistuu myös Business Finlandin järjestämään kokonaisturvallisuutta käsittelevään keskustelutilaisuuteen, jossa hän pitää puheenvuoron. Päivän aikana presidentti tapaa useita ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisiä johtajia, kuten Arabiemiraattien ulkoministeri sheikki Abdullah bin Zayed Al Nahyanin. Päivän päättää Suomen Abu Dhabi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme