Ikäihmisten palveluiden lokakuun laskujen mukana vääriä ja vajaita liitteitä

Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta on lähtenyt asiakkaille laskujen mukana postia, joissa on väärä saate ja/tai liite. Lasku itsessään on oikein.

Kanta-Hämeen hyvinvointialue on yrittänyt lähettää ikäihmisten palveluiden asiakkailleen, jotka saavat säännöllistä kotihoitoa, yhteisöllistä asumista tai pitkäaikaista palveluasumista, lokakuun laskujen mukana liitteitä. Oikeiden liitteiden lähettäminen laskun mukana on epäonnistunut. Liitteitä on lähtenyt vajaina tai sisällöltään asiakkaan palveluun suhteutettuna väärällä sisällöllä. Virheen laajuus on vielä selvityksessä palveluntuottajan kanssa.

Hyvinvointialue pahoittelee asiaa ja korjaa virheen mahdollisimman pian, mikä merkitsee sitä, että kukin asiakas saa oikean saatteen ja liitteen.

Asiakkaan ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä laskun liitteille mitään. Asiakkaat kontaktoidaan erikseen myöhemmin, kun virheen laajuus on saatu selville.

Tässä vaiheessa oletus on, että sama virhe voi koskea myös osaa muita asiakasryhmiä, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluita tai vammaispalveluita.

Asiasta tiedotetaan lisää ensi viikolla.