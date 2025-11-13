Talvikauden aloitusta odotellaan Kangasalla innokkaasti

Talvikauden aloitusta on tänä vuonna saatu leutojen säiden vuoksi odottaa tavallista pidempään. Kun pakkasta on ympäri vuorokauden, päästään tykkilunta tykittämään suoraan laduille Sorolassa ja luistelukenttiä jäädyttämään eri puolilla Kangasalaa. Kuntotietopalvelusta pääsee seuraamaan pääsee seuraamaan hiihtolatujen, luistelukenttien ja kaukaloiden kunnossapitotilannetta.

Sorolan säilölumikasan lumi on levitetty Sorolan virkistysalueelle ensilumenladuksi innokkaita hiihtäjiä ilostuttamaan. Säilölumesta tehty reitti on noin 500 m pituudeltaan. Kun pakkasta on luvattu yhtäjaksoisesti, voidaan aloittaa lumen tykittäminen Sorolassa suoraan ladulle. Maastohiihtolatuja aletaan tehdä heti, kun luonnonlumitilanne sen sallii.

Valaistua hiihtolatua löytyy Kangasalta Sorolan virkistysalueelta, Kirkkoharjulta Vatialaan ja Tampereelle asti sekä Sahalahdesta Pakkalantien varrelta. Liikuntareiteillä valaistus ohjataan päälle ja pois valoisuuden mukaan ja lisäksi valaistus sammutetaan klo 23:00 – 05:00 välisenä aikana. Valaistun latureitin pituus Kirkkoharjun näkötornilta Tampereen rajalle on kokonaisuudessaan 9,5 km.

Luistelukenttien ja kaukaloiden pohjustustöitä aloitetaan, kun pakkaset mahdollistavat työt. Ensisijaiset jäädytettävät kohteet ovat kaukalot ja koulujen käytössä olevat kentät.

Hiihtolatujen, luistelukenttien ja kaukaloiden kunnossapitotilanteen pääsee katsomaan kuntotietopalvelusta. Linkki latujen ja luistelukenttien kuntotietopalveluun

Sorolan vauhdikkaan pulkkamäen lisäksi Lamminrahkan liikuntapuiston viereen tulee tänä talvikautena myös uusi pulkkamäki, joka sopii erityisesti pienemmille lapsille. Pulkkamäen työt ovat vielä kesken, mutta kaupunki tiedottaa valmistumisesta, kun se on ajankohtaista. Pulkkamäkeä on muotoiltu rinteeseen Lamminrahkan koulun ekaluokkalaisten tekemän kuntalaisaloitteen vauhdittamana. Pulkkamäkeä käytiin jo keväällä paikan päällä suunnittelemassa yhdessä ekaluokkalaisten kanssa.

Huomioithan, että kummassakaan pulkkamäessä ei ole säännöllistä kunnossapitoa. Pulkkamäessä on hyvä ottaa huomioon muut pulkkailijat ja ulkoilijat sekä noudattaa pulkkamäkietikettiä. Pidä siis hauskaa, nauti ja iloitse yhdessä!

Kangasalan kaupunki toivottaa riemukkaita talvihetkiä tulevaan talvikauteen!